LEPROUS: ecco la clip di ''Silently Walking Alone''

28/06/24
HAIL SPIRIT NOIR
Fossil Gardens
28/06/24
ANVIL
One and Only
28/06/24
THE WARNING
Keep Me Fed
28/06/24
KAIPA
Sommargryningsljus
28/06/24
THE ETERNAL
Skinwalker
28/06/24
WHITE STONES
Memoria Viva
28/06/24
NEAERA
All is Dust
28/06/24
ENDE
L`aube des anathèmes
28/06/24
ILLDISPOSED
In Chambers of Sonic Disgust
26/06/24
YNGWIE MALMSTEEN
BONSAI GARDEN, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
26/06/24
VADER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
26/06/24
SLAPSHOT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
26/06/24
ELIO E LE STORIE TESE
VILLA ADA FESTIVAL, VIA DI PONTE SALARIO 28 - ROMA
26/06/24
GARBAGE
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
27/06/24
YNGWIE MALMSTEEN
VILLA ADA FESTIVAL, VIA DI PONTE SALARIO 28 - ROMA
27/06/24
FUMING MOUTH
BARRIO’S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
27/06/24
GLEN HANSARD
SEQUOIE MUSIC PARK, PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA
27/06/24
CCCP-Fedeli Alla Linea
FLOWERS FESTIVAL, CORSO PASTRENGO 44 - COLLEGNO (TO)
28/06/24
THE SPACE AGENCY + THE HANGEES + THE SURFIN TURDS
CORTO MALTESE, VIALE POETTO 111 - CAGLIARI