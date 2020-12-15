HATE FOREST: pubblicano a sorpresa il nuovo EP ''Justice''

28/06/24
HAIL SPIRIT NOIR
Fossil Gardens
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ANVIL
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Keep Me Fed
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28/06/24
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CORTO MALTESE, VIALE POETTO 111 - CAGLIARI
28/06/24
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SOLSTIZIO FESTIVAL – PARCO DELLE TERME DI BOARIO (BS)
28/06/24
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29/06/24
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CASTELGRANDE - BELLINZONA
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FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA TRENTO TRIESTE - FERRARA
29/06/24
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