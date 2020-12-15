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28/06/24
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Fossil Gardens

28/06/24
ANVIL
One and Only

28/06/24
THE WARNING
Keep Me Fed

28/06/24
THE WARNING
Keep Me Fed

28/06/24
KAIPA
Sommargryningsljus

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Skinwalker

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Memoria Viva

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NEAERA
All is Dust

28/06/24
ENDE
L`aube des anathèmes

28/06/24
ILLDISPOSED
In Chambers of Sonic Disgust

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28/06/24
THE SPACE AGENCY + THE HANGEES + THE SURFIN TURDS
CORTO MALTESE, VIALE POETTO 111 - CAGLIARI

28/06/24
KARMA + TUNDRA + GUNASH
SOLSTIZIO FESTIVAL – PARCO DELLE TERME DI BOARIO (BS)

28/06/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
DOMUS DEL MITO, VIA GHIBELLINA 10 - SANT\'ANGELO IN VADO (PU)

28/06/24
CCCP - FEDELI ALLA LINEA
BARTON PARK, VIALE GIOVANNI PERARI - PERUGIA

28/06/24
RAIN + ELEMENT + 500 HP
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

28/06/24
DIAFRAMMA
PARCO LAGO NORD, SP 35 MI-MEDA - PADERNO DUGNANO (MI)

29/06/24
HULDER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

29/06/24
EUROPE + SIN+
CASTELGRANDE - BELLINZONA

29/06/24
DIE ANTWOORD
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA TRENTO TRIESTE - FERRARA

29/06/24
METAL MACHINE FESTIVAL
PARCO DEI SALICI - REGGIOLO (RE)
HATE FOREST: pubblicano a sorpresa il nuovo EP ''Justice''
28/06/2024 - 09:36 (17 letture)

RECENSIONI
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