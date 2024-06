TOM MORELLO: ascolta la nuova ''Soldier in the Army of Love''

29/06/2024 - 00:23 (69 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 Se facciamo finta che i Faith No More non siano mai esistiti è un pezzo straordinario. Ma visto che…limitiamoci a dire che è un buon pezzo di crossover con un testo adolescenziale