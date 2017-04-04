     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/07/24
KRYPTOS
Decimator

05/07/24
WORMED
Omegon

05/07/24
OCTOPLOID
Beyond the Aeons

05/07/24
XASTHUR
Disharmonic Variations

05/07/24
VULVODYNIA
Entabeni

05/07/24
BLACK HOLE DEITY
Profane Geometry

05/07/24
ORDEN OGAN
The Order of Fear

05/07/24
AKHLYS
House of the Black Geminus

05/07/24
KRALLICE
Inorganic Rites

05/07/24
DUEL
Breakfast With Death

CONCERTI

01/07/24
THY ART IS MURDER + DYING FETUS + FIT FOR A KING + ALPHA WOLF + KNOSIS
PHENOMENON - FONTANETO D\'AGOGNA (NO)

01/07/24
PALAYE ROYALE
BONSAI - BOLOGNA

01/07/24
PALAYE ROYALE + THE HUNNA
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

01/07/24
THE LIBERTINES
VILLA ADA FESTIVAL, VIA DI PONTE SALARIO 28 - ROMA

01/07/24
SLOWDIVE
ACIELOPARTO VILLA TORLONIA, VIA DUE MARTIRI 2 - SAN MAURO PASCOLI (FC)

02/07/24
MADBALL
CIRCOLO BLACKSTAR – FERRARA

02/07/24
SUICIDAL TENDENCIES + AGNOSTIC FRONT
RUGBY SOUND ISOLA DEL CASTELLO – LEGNANO (MI)

02/07/24
THY ART IS MURDER + DYING FETUS + FIT FOR A KING + ALPHA WOLF + KNOSIS
EUR SOCIAL PARK - ROMA

02/07/24
𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗜𝗡𝗘𝗦
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

02/07/24
MARLENE KUNTZ
CASTELLO SFORZESCO - MILANO
GOD DETHRONED: annunciato il nuovo ''The Judas Paradox'', ascolta un brano
01/07/2024 - 09:36 (52 letture)

RECENSIONI
63
80
70
62
69
ALTRE NOTIZIE
01/07/2024 - 09:36
GOD DETHRONED: annunciato il nuovo ''The Judas Paradox'', ascolta un brano
02/12/2022 - 15:27
GOD DETHRONED: ecco il videoclip di ''Asmodevs''
23/11/2022 - 15:22
GOD DETHRONED: firmano con Atomic Fire Records
07/02/2020 - 14:18
GOD DETHRONED: ecco il nuovo singolo
10/01/2020 - 15:32
GOD DETHRONED: online il video della nuova ''Spirit of Beelzebub''
13/12/2019 - 17:16
GOD DETHRONED: online il video della nuova ''Illuminati''
17/01/2019 - 09:20
SUFFOCATION: due date in Italia con Belphegor e God Dethroned
27/04/2017 - 18:54
GOD DETHRONED: disponibile il video di 'Annihilation Crusade'
13/04/2017 - 18:36
GOD DETHRONED: disponibile un nuovo video
04/04/2017 - 18:04
GOD DETHRONED: i dettagli del nuovo disco, guarda un video
ULTIME NOTIZIE
01/07/2024 - 09:34
GROZA: dettagli e singolo del nuovo album ''Nadir''
01/07/2024 - 09:27
SICK OF IT ALL: il cantante Lou Koller ha il cancro
01/07/2024 - 09:23
NEBULA: ascolta lo split album coi The Black Rainbows
29/06/2024 - 00:23
TOM MORELLO: ascolta la nuova ''Soldier in the Army of Love''
29/06/2024 - 00:19
DAUGHTRY: online il nuovo singolo ''Nervous''
29/06/2024 - 00:14
JINJER: completate le registrazioni del nuovo album
28/06/2024 - 09:42
SUNBOMB: online il singolo ''Light Up the Skies''
28/06/2024 - 09:36
HATE FOREST: pubblicano a sorpresa il nuovo EP ''Justice''
28/06/2024 - 09:27
WRAITH: ascolta il nuovo disco ''Fueled By Fire''
28/06/2024 - 09:16
OH HIROSHIMA: tutto il nuovo ''All Things Shining'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     