GOD DETHRONED: annunciato il nuovo ''The Judas Paradox'', ascolta un brano

05/07/24
KRYPTOS
Decimator
05/07/24
WORMED
Omegon
05/07/24
OCTOPLOID
Beyond the Aeons
05/07/24
XASTHUR
Disharmonic Variations
05/07/24
VULVODYNIA
Entabeni
05/07/24
BLACK HOLE DEITY
Profane Geometry
05/07/24
ORDEN OGAN
The Order of Fear
05/07/24
AKHLYS
House of the Black Geminus
05/07/24
KRALLICE
Inorganic Rites
05/07/24
DUEL
Breakfast With Death
01/07/24
THY ART IS MURDER + DYING FETUS + FIT FOR A KING + ALPHA WOLF + KNOSIS
PHENOMENON - FONTANETO D\'AGOGNA (NO)
01/07/24
PALAYE ROYALE
BONSAI - BOLOGNA
01/07/24
PALAYE ROYALE + THE HUNNA
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
01/07/24
THE LIBERTINES
VILLA ADA FESTIVAL, VIA DI PONTE SALARIO 28 - ROMA
01/07/24
SLOWDIVE
ACIELOPARTO VILLA TORLONIA, VIA DUE MARTIRI 2 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
02/07/24
MADBALL
CIRCOLO BLACKSTAR – FERRARA
02/07/24
SUICIDAL TENDENCIES + AGNOSTIC FRONT
RUGBY SOUND ISOLA DEL CASTELLO – LEGNANO (MI)
02/07/24
THY ART IS MURDER + DYING FETUS + FIT FOR A KING + ALPHA WOLF + KNOSIS
EUR SOCIAL PARK - ROMA
02/07/24
𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗜𝗡𝗘𝗦
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
02/07/24
MARLENE KUNTZ
CASTELLO SFORZESCO - MILANO