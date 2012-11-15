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FEAR + DAZGAK
BOTANIQUE, GIARDINI DI VIA FILIPPO RE - BOLOGNA

04/07/24
EXTREME + H.E.A.T + ECLIPSE
FERRARA SUMMER FESTIVAL, P.ZZA ARIOSTEA – FERRARA (FE)

04/07/24
QUEENS OF THE STONE AGE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 – (ROMA)

04/07/24
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04/07/24
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SWALLOW THE SUN: il video della nuova ''Innocence Was Long Forgotten''
03/07/2024 - 00:40 (36 letture)

RECENSIONI
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Circolo Colony, Brescia (BS) - 10/12/2015
11/12/2015
Intervista
SWALLOW THE SUN
Answers from the North
29/10/2013
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SWALLOW THE SUN + ANTIMATTER + THE FORESHADOWING + TETHRA
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18/11/2012
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MOONSPELL + PAIN + SWALLOW THE SUN + LAKE OF TEARS + SCAR OF THE SUN
Estragon, Bologna, 15/11/2012
 
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