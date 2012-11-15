SWALLOW THE SUN: il video della nuova ''Innocence Was Long Forgotten''

05/07/24
KRYPTOS
Decimator
05/07/24
WORMED
Omegon
05/07/24
OCTOPLOID
Beyond the Aeons
05/07/24
XASTHUR
Disharmonic Variations
05/07/24
VULVODYNIA
Entabeni
05/07/24
BLACK HOLE DEITY
Profane Geometry
05/07/24
ORDEN OGAN
The Order of Fear
05/07/24
AKHLYS
House of the Black Geminus
05/07/24
KRALLICE
Inorganic Rites
05/07/24
DUEL
Breakfast With Death
03/07/24
MADBALL
EL BARRIO, VIA GIAN FRANCESCO BELLEZIA 20 – TORINO
03/07/24
BAD RELIGION
Sherwood Festival - Padova
03/07/24
DIE ANTWOORD
ROCK IN ROMA - CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
03/07/24
ESCAPE THE FATE
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
03/07/24
THE HOWLING ORCHESTRA
FESTA DELLA MAGNOLIA - INZAGO (MI)
03/07/24
FEAR + DAZGAK
BOTANIQUE, GIARDINI DI VIA FILIPPO RE - BOLOGNA
04/07/24
EXTREME + H.E.A.T + ECLIPSE
FERRARA SUMMER FESTIVAL, P.ZZA ARIOSTEA – FERRARA (FE)
04/07/24
QUEENS OF THE STONE AGE
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 – (ROMA)
04/07/24
HIGH ON FIRE
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
04/07/24
RIDE
ARTI VIVE FESTIVAL - SOLIERA (MODENA)