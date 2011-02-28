VISIONS OF ATLANTIS: disponibile un brano dal nuovo album

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CACTUS
Temple of Blues - Influences and Friends
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Herzblut
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WALLOP
Hell on Wheels
12/07/24
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SARS
Nothing Hurts Quite Like Life
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12/07/24
STATUS QUO
Official Archive Series Vol. 3 - Live At Westonbirt Arboretum
12/07/24
AMORPHIS
Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia)
06/07/24
METAL PARK 2024 - Day 1
VILLA CA\\\' CORNARO - ROMANO D\\\'EZZELINO (VI)
06/07/24
THE SMASHING PUMPKINS + TOM MORELLO
PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA
06/07/24
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ARENA DEL MARE - GENOVA
06/07/24
QUEENS OF THE STONE AGE
IPPODROMO SNAI, PIAZZALE DELLO SPORT 16 - MILANO
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IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA
06/07/24
ROCK IM RING (day 2)
RITTEN ARENA - COLLALBO/RENON (BZ)
06/07/24
TREVES BLUES BAND
CASTELLO SFORZESCO - MILANO
06/07/24
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SPLUGA CELTICA – CAMPODOLCINO (SO)
06/07/24
KARST ROCK FEST 3
SGONICO-ZGONIK-TRIESTE
06/07/24
PINO SCOTTO
MOTORADUNO ALTA VAL DI NON, PIAZZA STEFANELLI - FONDO (TN)