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BEAST IN BLACK: presentano il singolo ''Power of the Beast''
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RECENSIONI
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ARTICOLI
03/09/2022
Live Report
HELLOWEEN + SABATON + BEAST IN BLACK + MOONLIGHT HAZE
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