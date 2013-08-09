TRIBULATION: ecco il nuovo singolo

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CACTUS
Temple of Blues - Influences and Friends
11/07/24
DARTAGNAN
Herzblut
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WALLOP
Hell on Wheels
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DARK MILE
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Reckless Heart
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Nightfloating
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STATUS QUO
Official Archive Series Vol. 3 - Live At Westonbirt Arboretum
12/07/24
AMORPHIS
Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia)
07/07/24
METAL PARK 2024 - Day 2
VILLA CA\\\' CORNARO - ROMANO D\\\'EZZELINO (VI)
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GRETA VAN FLEET + GUESTS
PIAZZA SORDELLO - MANTOVA
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COMFORT FESTIVAL
NUOVA DARSENA, VIA DARSENA 73 - FERRARA
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ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
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ANCIENT SETTLERS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33 - MILANO
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I-DAYS MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO (MI).
07/07/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
CASSANDRA FEST - CENTOBUCHI (AP)
07/07/24
CAT POWER
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
07/07/24
SLOWDIVE + I HATE MY VILLAGE
SEXTO \'NPLUGGED FESTIVAL, PIAZZA CASTELLO - SESTO AL RENGHENA (PN)
07/07/24
JACK SAVORETTI
ANFITEATRO DEL VITTORIALE - GARDONE RIVIERA (BS)