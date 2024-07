Non avendo potuto vederli con i Suicidal a Legnano penso che ne approfitterò per farmi un giro a Bologna, se poi ci aggiungiamo la chicca dei Murphy\'s Law di supporto, si prospetta una serata molto interessante... Unica nota un pò stonata, prima della pandemia per vedere Stigma e co. non ho mai speso più di 20€, il biglietto per questo concerto invece costa più di 39€. Bella roba...