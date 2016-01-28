A NIGHT IN TEXAS: pubblicano il video ufficiale di ''Death Protocol''

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Beyond the Veil

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Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia)

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The Legacy (Remastered)

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12/07/24
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12/07/24
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12/07/24
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13/08/2018
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WE ARE DEATHCORE 2018 – DAY 2: CARNIFEX + A NIGHT IN TEXAS + DROWN IN SULPHUR + GUEST
Circolo Svolta, Rozzano (MI) - 06/08/2018
01/02/2016
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AVERSIONS CROWN + RINGS OF SATURN + A NIGHT IN TEXAS + WORMHOLE + HUMAN IMPROVEMENT PROCESS
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