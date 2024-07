KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD: guarda il video di ''Le Risque'' dal nuovo album

11/07/2024



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Il bello dei KG&TLW è che non sai mai che disco sarà. Parlo proprio di genere: hanno questa capacità di passare dallo sludge metal al funk, dal prog rock all\'acid jazz, dai celtic frost ai scissor sisters. Questi sono fulminati, ma lo dico con affetto. 1 Che bello sto pezzo...sento vibrazioni alla Canned Heat.