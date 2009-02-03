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12/07/24
TOTENGOTT
Beyond the Veil

12/07/24
SPEKTRA
Hypnotized

12/07/24
STATUS QUO
Official Archive Series Vol. 3 - Live At Westonbirt Arboretum

12/07/24
MR. BIG
Ten

12/07/24
FORGOTTEN TOMB
Nightfloating

12/07/24
AMORPHIS
Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia)

12/07/24
PALACE
Reckless Heart

12/07/24
TESTAMENT
The Legacy (Remastered)

12/07/24
LEGIONS OF THE NIGHT
Darkness

12/07/24
VUUR & ZIJDE
Boezem

CONCERTI

12/07/24
CYPRESS HILL + ASSALTI FRONTALI
RUGBY SOUND FESTIVAL, VIA CASTELLO 1 - LEGNANO (MI)

12/07/24
NEMETON CELTIC FEST
VIA ALBONE - CAMPOGALLIANO (MO)

12/07/24
PORRETTA PROG LEGACY (Day 1)
RUFUS THOMAS PARK – PORRETTA TERME (BO)

12/07/24
PORRETTA PROG LEGACY - DAY 1
RUFUS THOMAS PARK - PORRETTA TERME (BO)

12/07/24
SUPERMETALFEST VII - 2024
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

12/07/24
ROVATO SOUND FEST (day 1)
CENTRO FIERE FRANCIACORTA, VIA MARTINENGO - ROVATO (BS)

12/07/24
MARLENE KUNTZ
AMA MUSIC FESTIVAL - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

12/07/24
PIERO PELÙ
NXT STATION, PIAZZALE DEGLI ALPINI - BERGAMO

12/07/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
FORTEZZA NUOVA - LIVORNO

12/07/24
CCCP - FEDELI ALLA LINEA
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CALIBAN: il videoclip ufficiale del nuovo singolo ''I Was a Happy Kid Once''
12/07/2024 - 08:25 (44 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
31/12/2010
Live Report
ALL THAT REMAINS + SOILWORK + CALIBAN + BLEED FROM WITHIN + NEAERA
Magazzini Generali, MIlano, 14/12/2010
11/02/2009
Live Report
KREATOR + CALIBAN
Rolling Stone, Milano - 03/02/2009
 
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20/02/2022 - 00:06
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