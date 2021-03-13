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SETH
La France des Maudits

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PAUL DI ANNO`S WARHORSE
Warhorse

19/07/24
UPRISING
III

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Where Time Will Come to Die

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DEEP PURPLE
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NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Live in Sofia

19/07/24
HIGHLY SUSPECT
As Above, So Below

19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Nostradamus - The Rock Opera (Reissue)

19/07/24
ACT OF CREATION
Moments to Remain

19/07/24
AL DI MEOLA
Twentyfour

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13/07/24
ESCAPE THE FAITH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

13/07/24
AMBRIA METAL FESTIVAL
AMBRIA DI ZOGNO (BG)

13/07/24
RAGNARÖK
ANFITEATRO DEL VENDA - GALZIGNANO TERME(PD)

13/07/24
FUROR GALLICO + 𝗔𝗱𝗴𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀
Nemeton Celtic Fest, Via Albone - Campogalliano (MO)

13/07/24
LEPROUS
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

13/07/24
PORRETTA PROG LEGACY (Day 2)
RUFUS THOMAS PARK – PORRETTA TERME (BO)

13/07/24
CAPODARCO ROCK FESTIVAL
CAPODARCO DI FERMO - (FM)

13/07/24
PORRETTA PROG LEGACY - DAY 2
RUFUS THOMAS PARK - PORRETTA TERME (BO)

13/07/24
THE DEVON ALLMAN PROJECT
PISTOIA BLUES, TEATRO BOLOGNINI - PISTOIA

13/07/24
JON SPENCER + THE DEVILS + GODS OF GAMBLE
SA_ROCK FESTIVAL, PIAZZA REPUBBLICA - SARROCH (CA)
STRYPER: dettagli e singolo del nuovo album ''When We Were Kings''
13/07/2024 - 11:09 (37 letture)

RECENSIONI
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