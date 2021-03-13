STRYPER: dettagli e singolo del nuovo album ''When We Were Kings''

14/07/24
SETH
La France des Maudits
19/07/24
PAUL DI ANNO`S WARHORSE
Warhorse
19/07/24
UPRISING
III
19/07/24
SERVANTS OF THE TIDE
Where Time Will Come to Die
19/07/24
DEEP PURPLE
=1
19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Live in Sofia
19/07/24
HIGHLY SUSPECT
As Above, So Below
19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Nostradamus - The Rock Opera (Reissue)
19/07/24
ACT OF CREATION
Moments to Remain
19/07/24
AL DI MEOLA
Twentyfour
13/07/24
ESCAPE THE FAITH
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
13/07/24
AMBRIA METAL FESTIVAL
AMBRIA DI ZOGNO (BG)
13/07/24
RAGNARÖK
ANFITEATRO DEL VENDA - GALZIGNANO TERME(PD)
13/07/24
FUROR GALLICO + 𝗔𝗱𝗴𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀
Nemeton Celtic Fest, Via Albone - Campogalliano (MO)
13/07/24
LEPROUS
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
13/07/24
PORRETTA PROG LEGACY (Day 2)
RUFUS THOMAS PARK – PORRETTA TERME (BO)
13/07/24
CAPODARCO ROCK FESTIVAL
CAPODARCO DI FERMO - (FM)
13/07/24
PORRETTA PROG LEGACY - DAY 2
RUFUS THOMAS PARK - PORRETTA TERME (BO)
13/07/24
THE DEVON ALLMAN PROJECT
PISTOIA BLUES, TEATRO BOLOGNINI - PISTOIA
13/07/24
JON SPENCER + THE DEVILS + GODS OF GAMBLE
SA_ROCK FESTIVAL, PIAZZA REPUBBLICA - SARROCH (CA)