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19/07/24
PAUL DI ANNO`S WARHORSE
Warhorse

19/07/24
HIGHLY SUSPECT
As Above, So Below

19/07/24
UPRISING
III

19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Live in Sofia

19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Nostradamus - The Rock Opera (Reissue)

19/07/24
SERVANTS OF THE TIDE
Where Time Will Come to Die

19/07/24
JUPITER CYCLOPS
The Age of the UFOnaut

19/07/24
DEEP PURPLE
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19/07/24
A THOUSAND REASONS
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19/07/24
ACT OF CREATION
Moments to Remain

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17/07/24
TOTO + GUESTS
ARENA SANTA GIULIANA - PERUGIA

17/07/24
SICK OF IT ALL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

17/07/24
CALEXICO
PIAZZA CASTELLO, FOLK EST - UDINE

18/07/24
THE WARNING
BONSAI GARDEN / PARCO DELLE CASERME ROSSE, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

18/07/24
CREEDENCE CLEARWATER REVIVED
CASTELLO FESTIVAL, PIAZZA EREMITANI - PADOVA

18/07/24
PLANTS PLAY ORCHESTRA (GUEST: CRISTINA SCABBIA)
DAZI, PIAZZA SEMPIONE 1 - MILANO

18/07/24
SILENCE IS SPOKEN + JERA
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)

19/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day one)
EX COLONIE PADANE - CREMONA

19/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

19/07/24
MARLENE KUNTZ
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
ROBSE: presentato un nuovo singolo dal disco di esordio
15/07/2024 - 22:18 (46 letture)

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