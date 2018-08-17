MIKE TRAMP: ecco ''Lonely Nights'' dal nuovo disco ''Songs Of White Lion – Vol. II''

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18/07/24
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THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)

19/07/24
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19/07/24
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Barfly
Martedì 16 Luglio 2024, 21.05.38
2
Davvero , un classico , perché rovinarlo ??
Ivan75
Martedì 16 Luglio 2024, 20.20.04
1
Uno dei pezzi più belli della discografia dei WL.
RECENSIONI
70
74
72
81
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