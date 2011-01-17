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19/07/24
PAUL DI ANNO`S WARHORSE
Warhorse

19/07/24
A THOUSAND REASONS
A Thousand Reasons

19/07/24
SERVANTS OF THE TIDE
Where Time Will Come to Die

19/07/24
JUPITER CYCLOPS
The Age of the UFOnaut

19/07/24
DEEP PURPLE
=1

19/07/24
HIGHLY SUSPECT
As Above, So Below

19/07/24
ACT OF CREATION
Moments to Remain

19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Live in Sofia

19/07/24
AL DI MEOLA
Twentyfour

19/07/24
ORANGE GOBLIN
Science, Not Fiction

CONCERTI

17/07/24
TOTO + GUESTS
ARENA SANTA GIULIANA - PERUGIA

17/07/24
SICK OF IT ALL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

17/07/24
CALEXICO
PIAZZA CASTELLO, FOLK EST - UDINE

18/07/24
THE WARNING
BONSAI GARDEN / PARCO DELLE CASERME ROSSE, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

18/07/24
CREEDENCE CLEARWATER REVIVED
CASTELLO FESTIVAL, PIAZZA EREMITANI - PADOVA

18/07/24
PLANTS PLAY ORCHESTRA (GUEST: CRISTINA SCABBIA)
DAZI, PIAZZA SEMPIONE 1 - MILANO

18/07/24
SILENCE IS SPOKEN + JERA
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)

19/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day one)
EX COLONIE PADANE - CREMONA

19/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

19/07/24
MARLENE KUNTZ
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
FULCI: diffusa la nuova ''F*cked With A Broken Bottle''
16/07/2024 - 15:21 (90 letture)

lisablack
Mercoledì 17 Luglio 2024, 1.17.11
1
Grandiosi💪
RECENSIONI
ARTICOLI
29/09/2015
Intervista
FRIZZI 2 FULCI
Intervista al Maestro Fabio Frizzi
16/09/2015
Live Report
FRIZZI 2 FULCI
Planet Live, Roma (RM) , 11/09/2015
 
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