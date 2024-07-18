DEMISER: dettagli e singolo del nuovo album ''Slave to the Scythe''

19/07/24
HIGHLY SUSPECT
As Above, So Below
19/07/24
SERVANTS OF THE TIDE
Where Time Will Come to Die
19/07/24
A THOUSAND REASONS
A Thousand Reasons
19/07/24
UPRISING
III
19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Nostradamus - The Rock Opera (Reissue)
19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Live in Sofia
19/07/24
PAUL DI ANNO`S WARHORSE
Warhorse
19/07/24
JUPITER CYCLOPS
The Age of the UFOnaut
19/07/24
DEEP PURPLE
=1
19/07/24
ACT OF CREATION
Moments to Remain
18/07/24
THE WARNING
BONSAI GARDEN / PARCO DELLE CASERME ROSSE, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
18/07/24
CREEDENCE CLEARWATER REVIVED
CASTELLO FESTIVAL, PIAZZA EREMITANI - PADOVA
18/07/24
PLANTS PLAY ORCHESTRA (GUEST: CRISTINA SCABBIA)
DAZI, PIAZZA SEMPIONE 1 - MILANO
18/07/24
SILENCE IS SPOKEN + JERA
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)
19/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day one)
EX COLONIE PADANE - CREMONA
19/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
19/07/24
MARLENE KUNTZ
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
19/07/24
VINTAGE VIOLENCE
RIBOLLE FEST, PARCO DELLE PAPERELLE - SORIANO NEL CIMINO (VT)
19/07/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
PARCO SCHUSTER - ROMA
19/07/24
DROPDEAD
SPAZIO 2.021, VIA XXIV MAGGIO - PIACENZA