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19/07/24
HIGHLY SUSPECT
As Above, So Below

19/07/24
SERVANTS OF THE TIDE
Where Time Will Come to Die

19/07/24
A THOUSAND REASONS
A Thousand Reasons

19/07/24
UPRISING
III

19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Nostradamus - The Rock Opera (Reissue)

19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Live in Sofia

19/07/24
PAUL DI ANNO`S WARHORSE
Warhorse

19/07/24
JUPITER CYCLOPS
The Age of the UFOnaut

19/07/24
DEEP PURPLE
=1

19/07/24
ACT OF CREATION
Moments to Remain

CONCERTI

18/07/24
THE WARNING
BONSAI GARDEN / PARCO DELLE CASERME ROSSE, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

18/07/24
CREEDENCE CLEARWATER REVIVED
CASTELLO FESTIVAL, PIAZZA EREMITANI - PADOVA

18/07/24
PLANTS PLAY ORCHESTRA (GUEST: CRISTINA SCABBIA)
DAZI, PIAZZA SEMPIONE 1 - MILANO

18/07/24
SILENCE IS SPOKEN + JERA
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)

19/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day one)
EX COLONIE PADANE - CREMONA

19/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

19/07/24
MARLENE KUNTZ
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

19/07/24
VINTAGE VIOLENCE
RIBOLLE FEST, PARCO DELLE PAPERELLE - SORIANO NEL CIMINO (VT)

19/07/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
PARCO SCHUSTER - ROMA

19/07/24
DROPDEAD
SPAZIO 2.021, VIA XXIV MAGGIO - PIACENZA

DISTANT: ascolta il nuovo singolo ''The Undying''
18/07/2024 - 13:30 (30 letture)

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