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NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Nostradamus - The Rock Opera (Reissue)

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BONSAI GARDEN / PARCO DELLE CASERME ROSSE, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

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CASTELLO FESTIVAL, PIAZZA EREMITANI - PADOVA

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PLANTS PLAY ORCHESTRA (GUEST: CRISTINA SCABBIA)
DAZI, PIAZZA SEMPIONE 1 - MILANO

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SILENCE IS SPOKEN + JERA
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)

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LUPPOLO IN ROCK (day one)
EX COLONIE PADANE - CREMONA

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PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

19/07/24
MARLENE KUNTZ
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

19/07/24
VINTAGE VIOLENCE
RIBOLLE FEST, PARCO DELLE PAPERELLE - SORIANO NEL CIMINO (VT)

19/07/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
PARCO SCHUSTER - ROMA

19/07/24
DROPDEAD
SPAZIO 2.021, VIA XXIV MAGGIO - PIACENZA

MAJESTICA: online il nuovo singolo ''A New Beginning''
18/07/2024 - 13:34 (75 letture)

Cristiano Elros
Giovedì 18 Luglio 2024, 21.22.25
2
Non so, questa non mi ha convinto. Il riff mi ricorda troppo altre canzoni e i cori troppo i Sabaton. Attendo comunque con molta curiosità l\'album completo.
progster78
Giovedì 18 Luglio 2024, 13.52.04
1
Sempre un piacere anche se qua sento echi di Hunting High And Low degli Strato.
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