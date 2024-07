BRUJERIA: è deceduto il cantante Pinche Peach

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Verranno sempre ricordati per la Copertina di Matando Güeros.. 4 Mai andato matto per loro, comunque 58 anni, un po\' presto per andarsene. R.I.P. 3 rip 2 R.i.p. 1 Cazzo nooooo! Mi ricordo ancora di te alla ricerca di un po di fumo qualche anno dopo il concerto a Calenzano, una simpatia contagiosa. Riposa in pace grance Pinche!