STRYPER: il lyric video di ''Loves Symphony'' dal nuovo album ''When We Were Kings''

19/07/24
HIGHLY SUSPECT
As Above, So Below
19/07/24
ACT OF CREATION
Moments to Remain
19/07/24
PAUL DI ANNO`S WARHORSE
Warhorse
19/07/24
JUPITER CYCLOPS
The Age of the UFOnaut
19/07/24
SERVANTS OF THE TIDE
Where Time Will Come to Die
19/07/24
A THOUSAND REASONS
A Thousand Reasons
19/07/24
UPRISING
III
19/07/24
DEEP PURPLE
=1
19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Nostradamus - The Rock Opera (Reissue)
19/07/24
NIKOLO KOTZEV`S NOSTRADAMUS
Live in Sofia
19/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day one)
EX COLONIE PADANE - CREMONA
19/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
19/07/24
MARLENE KUNTZ
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
19/07/24
VINTAGE VIOLENCE
RIBOLLE FEST, PARCO DELLE PAPERELLE - SORIANO NEL CIMINO (VT)
19/07/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
PARCO SCHUSTER - ROMA
19/07/24
DROPDEAD
SPAZIO 2.021, VIA XXIV MAGGIO - PIACENZA
19/07/24
PINO SCOTTO
STAND BIKE CAFÈ, VIA PAVIA 62 - BORGARELLO (PV)
20/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day two)
EX COLONIE PADANE - CREMONA
20/07/24
PENTAGRAM + NECROBLASPHEMER
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
20/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)