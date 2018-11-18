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19/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day one)
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19/07/24
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19/07/24
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19/07/24
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19/07/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
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19/07/24
DROPDEAD
SPAZIO 2.021, VIA XXIV MAGGIO - PIACENZA

19/07/24
PINO SCOTTO
STAND BIKE CAFÈ, VIA PAVIA 62 - BORGARELLO (PV)

20/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day two)
EX COLONIE PADANE - CREMONA

20/07/24
PENTAGRAM + NECROBLASPHEMER
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
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ZEAL & ARDOR: online la nuova ''Hide In Shade''
19/07/2024 - 09:30 (45 letture)

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22/11/2018
Live Report
ZEAL & ARDOR + NYOS
Proxima, Varsavia, 18/11/2018
 
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