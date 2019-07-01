TUNGSTEN: pubblicano un video per il singolo ''Vantablack''

21/07/24
HARVESTMAN
Triptych: Part Two
26/07/24
CULLED
Psycles
26/07/24
WORMWITCH
Wormwitch
26/07/24
NEL BUIO
Nel Buio
26/07/24
WRAITHFYRE
Of Fell Peaks and Haunted Chasms
26/07/24
SCALD
Ancient Doom Metal
26/07/24
DREAM EVIL
Metal Gods
26/07/24
IMPERIA
Dark Paradise
26/07/24
LACERATION
I Erode
26/07/24
IGNESCENT
The Fight in Me (Deluxe Edition)
20/07/24
LUPPOLO IN ROCK (day two)
EX COLONIE PADANE - CREMONA
20/07/24
PENTAGRAM + NECROBLASPHEMER
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
20/07/24
PENTAGRAM CHILE + NECROBLASPHEMER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
20/07/24
PINO SCOTTO (acustic)
LA LIBERI BAR, PIAZZA MACCIÒ 3 - BUSALLA (GE)
20/07/24
MARLENE KUNTZ
JAMROCK FESTIVAL, PARCO FORNACI - VICENZA
20/07/24
DEROZER + SHANDON
NXT STATION, PIAZZALE DEGLI ALPINI - BERGAMO
20/07/24
MANUEL AGNELLI
MONFERRATO ON STAGE, PIAZZA VITTORIO VENETO - CAVAGNOLO (TO)
20/07/24
ELIO E LE STORIE TESE
PIAZZA MATTEOTTI - SARZANA (SP)
20/07/24
MASSIMO SILVERIO
NO BORDERS MUSIC FESTIVAL - LAGHI DI FUSINE (UD)
20/07/24
NICK MASON
SEQUOIE MUSIC PARK, PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA