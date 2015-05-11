SVARTELDER: ascolta ''The Forgiving Isolation'' dal nuovo album

26/07/24
VOID WITCH
Horripilating Presence
26/07/24
COLDCELL
Age of Unreason
26/07/24
A WAKE IN PROVIDENCE
I Write To You, My Darling Decay
26/07/24
CULLED
Psycles
26/07/24
SCALD
Ancient Doom Metal
26/07/24
WORMWITCH
Wormwitch
26/07/24
LACERATION
I Erode
26/07/24
NEL BUIO
Nel Buio
26/07/24
DREAM EVIL
Metal Gods
26/07/24
IMPERIA
Dark Paradise
23/07/24
TOTO + GUESTS
CASTELLO CARRARESE - ESTE (PD)
23/07/24
𝗦𝗜𝗖𝗞 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗨𝗥𝗢
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
23/07/24
DAVID FORD
PIAZZA VITTORIO EMANUELE - COMPIANO (PR)
24/07/24
TOTO + GUESTS
PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA
24/07/24
LIBERA LA FESTA (day 1)
AREA FESTE - OSIO SOPRA (BG)
24/07/24
MARLENE KUNTZ
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
24/07/24
IGNITE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
24/07/24
UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
PIAZZA XI FEBBRAIO - BORGOTARO (PR)
25/07/24
SUFFOCATION
CURTAROCK FESTIVAL, VIALE DELL\'INDUSTRIA 40 – CURTAROLO (PD)
25/07/24
JUNGLE ROT
BLAH BLAH – TORINO