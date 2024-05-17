COLDCELL: tutto il nuovo ''Age of Unreason'' in streaming

26/07/24
A WAKE IN PROVIDENCE
I Write To You, My Darling Decay
26/07/24
CATEGORY 7
Category 7
26/07/24
LACERATION
I Erode
26/07/24
IGNESCENT
The Fight in Me (Deluxe Edition)
26/07/24
IMPERIA
Dark Paradise
26/07/24
VOID WITCH
Horripilating Presence
26/07/24
DREAM EVIL
Metal Gods
26/07/24
WORMWITCH
Wormwitch
26/07/24
WRAITHFYRE
Of Fell Peaks and Haunted Chasms
26/07/24
DUSKWALKER
Underground Forever
24/07/24
TOTO + GUESTS
PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA
24/07/24
LIBERA LA FESTA (day 1)
AREA FESTE - OSIO SOPRA (BG)
24/07/24
MARLENE KUNTZ
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE
24/07/24
IGNITE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
24/07/24
UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
PIAZZA XI FEBBRAIO - BORGOTARO (PR)
25/07/24
SUFFOCATION
CURTAROCK FESTIVAL, VIALE DELL\'INDUSTRIA 40 – CURTAROLO (PD)
25/07/24
JUNGLE ROT
BLAH BLAH – TORINO
25/07/24
MARLENE KUNTZ + I HATE MY VILLAGE
RIVEROCK - ASSISI (PG)
25/07/24
ZEBRAHEAD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
25/07/24
LOUISE LEMÓN
COCKNEY LONDON PUB, VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 - CORREZZOLA (PD)