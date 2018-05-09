     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/07/24
A WAKE IN PROVIDENCE
I Write To You, My Darling Decay

26/07/24
CATEGORY 7
Category 7

26/07/24
LACERATION
I Erode

26/07/24
IGNESCENT
The Fight in Me (Deluxe Edition)

26/07/24
IMPERIA
Dark Paradise

26/07/24
VOID WITCH
Horripilating Presence

26/07/24
DREAM EVIL
Metal Gods

26/07/24
WORMWITCH
Wormwitch

26/07/24
WRAITHFYRE
Of Fell Peaks and Haunted Chasms

26/07/24
DUSKWALKER
Underground Forever

CONCERTI

24/07/24
TOTO + GUESTS
PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

24/07/24
LIBERA LA FESTA (day 1)
AREA FESTE - OSIO SOPRA (BG)

24/07/24
MARLENE KUNTZ
ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

24/07/24
IGNITE
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

24/07/24
UNCLE BARD & THE DIRTY BASTARDS
PIAZZA XI FEBBRAIO - BORGOTARO (PR)

25/07/24
SUFFOCATION
CURTAROCK FESTIVAL, VIALE DELL\'INDUSTRIA 40 – CURTAROLO (PD)

25/07/24
JUNGLE ROT
BLAH BLAH – TORINO

25/07/24
MARLENE KUNTZ + I HATE MY VILLAGE
RIVEROCK - ASSISI (PG)

25/07/24
ZEBRAHEAD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

25/07/24
LOUISE LEMÓN
COCKNEY LONDON PUB, VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 - CORREZZOLA (PD)
EISREGEN: i deattgli del nuovo ''Abart'', guarda il videoclip di ''Am Abgrund''
24/07/2024 - 08:11 (43 letture)

RECENSIONI
68
82
ALTRE NOTIZIE
24/07/2024 - 08:11
EISREGEN: i deattgli del nuovo ''Abart'', guarda il videoclip di ''Am Abgrund''
19/12/2022 - 12:08
EISREGEN: i dettagli completi e la titletrack del nuovo ''Grenzgänger''
15/11/2022 - 10:55
EISREGEN: annunciano il nuovo album, ecco ''Wiederganger''
04/05/2021 - 10:22
EISREGEN: in arrivo lo split album ''bitterböse'' con i Goatfuneral, ascolta un brano
28/04/2020 - 12:27
EISREGEN: guarda il video di ''Leblos'' dal nuovo album
22/10/2018 - 14:22
EISREGEN: disponibile il secondo singolo dal nuovo album
26/09/2018 - 10:37
EISREGEN: ecco il primo singolo dal nuovo album
11/09/2018 - 15:37
EISREGEN: a ottobre uscirà il tredicesimo album
28/05/2018 - 16:52
EISREGEN: ecco il video di 'Menschenmetzger Fritz (Transilvanian Beef Club)'
09/05/2018 - 16:02
EISREGEN: disponibili i dettagli e la titletrack del nuovo EP
ULTIME NOTIZIE
24/07/2024 - 08:07
MORK: dettagli e singolo del nuovo album ''Syv''
24/07/2024 - 08:03
LACERATION: ascolta il nuovo disco ''I Erode''
24/07/2024 - 08:00
COLDCELL: tutto il nuovo ''Age of Unreason'' in streaming
23/07/2024 - 21:53
METAL FOR EMERGENCY: pubblicati gli orari del running order e altre info utili
23/07/2024 - 21:50
SINNER'S BLOOD: disponibile ''Enemy'' dal nuovo ''Dark Horizons''
23/07/2024 - 21:46
DARTAGNAN: ecco il live video di ''Hey Brother''
23/07/2024 - 21:27
AMETHYST: in arrivo a settembre l'album ''Throw Down the Gauntlet''
23/07/2024 - 07:50
ATMF FEST: i dettagli dell'edizione 2024 con Deadly Carnage e Cultus Sanguine
23/07/2024 - 07:47
SVARTELDER: ascolta ''The Forgiving Isolation'' dal nuovo album
23/07/2024 - 07:43
ENVY: dettagli e singolo del nuovo album ''Eunoia''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     