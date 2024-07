BLACK SABBATH: Ozzy Osbourne e Geezer Butler presentano la maglia dell'Aston Villa

I britannici hanno questo modo sempre un pò scanzonato di fare video promozionali (e la pubblicità in genere) che in Italia non esiste nemmeno. Da noi se non ci metti la gnocca, possibilmente anche un pò scosciata, non ti guarda nessuno, invece loro hanno questa specie di sense of humour che li rende unici, e che probabilmente gli farà pure vendere un pò più di maglie.