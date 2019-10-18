     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/07/24
WRAITHFYRE
Of Fell Peaks and Haunted Chasms

26/07/24
WORMWITCH
Wormwitch

26/07/24
NEL BUIO
Nel Buio

26/07/24
DREAM EVIL
Metal Gods

26/07/24
VOID WITCH
Horripilating Presence

26/07/24
IMPERIA
Dark Paradise

26/07/24
LACERATION
I Erode

26/07/24
SCALD
Ancient Doom Metal

26/07/24
CULLED
Psycles

26/07/24
IGNESCENT
The Fight in Me (Deluxe Edition)

CONCERTI

25/07/24
SUFFOCATION
CURTAROCK FESTIVAL, VIALE DELL\'INDUSTRIA 40 – CURTAROLO (PD)

25/07/24
JUNGLE ROT
BLAH BLAH – TORINO

25/07/24
MARLENE KUNTZ + I HATE MY VILLAGE
RIVEROCK - ASSISI (PG)

25/07/24
ZEBRAHEAD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

25/07/24
LOUISE LEMÓN
COCKNEY LONDON PUB, VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 - CORREZZOLA (PD)

25/07/24
MASSIMO SILVERIO
SUONI CONTROVENTO, PALAZZO DUCALE - GUBBIO (PG)

25/07/24
MESSA + LILI REFRAIN + AROTTENBIT
EUR SOCIAL PARK, DOTTA EMILIA PONTICIELLO, VIALE DI VAL FIORITA - ROMA

25/07/24
TAILOR\'S WAVE + CRYSTAL BULLETS + AGATA
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)

26/07/24
PADOVA METAL FEST (day one)
PARCO DEGLI ALPINI - PADOVA

26/07/24
MALPAGA FOLK & METAL FEST 2024 (day 1)
CASTELLO DI MALPAGA, VIA GUGLIELMO MARCONI 20 - CAVERNAGO (BG)
FIT FOR AN AUTOPSY: ad ottobre il nuovo ''The Nothing That Is''
24/07/2024 - 15:46 (70 letture)

RECENSIONI
80
ALTRE NOTIZIE
24/07/2024 - 15:46
FIT FOR AN AUTOPSY: ad ottobre il nuovo ''The Nothing That Is''
24/04/2023 - 11:56
BETTER LOVERS: nuova band con membri di The Dillinger Escape Plan e Fit for an Autopsy
10/03/2023 - 09:14
FIT FOR AN AUTOPSY: in arrivo uno split coi Thy Art Is Murder e Malevolence
06/01/2022 - 17:11
FIT FOR AN AUTOPSY: guarda il video di ''Two Towers''
03/12/2021 - 17:30
FIT FOR AN AUTOPSY: il video di ''In Shadows'' dal nuovo album
01/11/2021 - 21:23
FIT FOR AN AUTOPSY: ''Pandora'' è il nuovo singolo
23/09/2021 - 18:38
FIT FOR AN AUTOPSY: i dettagli del nuovo album ''Oh What The Future Holds'', guarda un video
06/04/2020 - 19:35
FIT FOR AN AUTOPSY: ecco il video di ''Fear Tomorrow''
23/01/2020 - 20:02
FIT FOR AN AUTOPSY: guarda il video di ''Warfare''
18/10/2019 - 16:16
FIT FOR AN AUTOPSY: ecco il video di ''Shepherd''
ULTIME NOTIZIE
24/07/2024 - 16:02
ANCIIENTS: il visualizer della nuova ''In the Absence of Wisdom''
24/07/2024 - 15:59
GOD IS AN ASTRONAUT: ascolta la titletrack del nuovo disco ''Embers''
24/07/2024 - 15:52
PIGNOLETTO FEST: warm up con Hellripper e tutti gli orari dei due giorni
24/07/2024 - 15:49
INTEGRITY: una data a Milano
24/07/2024 - 14:48
BLACK SABBATH: Ozzy Osbourne e Geezer Butler presentano la maglia dell'Aston Villa
24/07/2024 - 14:41
MIDNIGHT FORCE: previsto a settembre il nuovo ''Severan''
24/07/2024 - 14:38
KANSEIL: guarda il video di ''Haereticalia''
24/07/2024 - 14:33
KRILLOAN: i dettagli di ''Return of the Heralds''
24/07/2024 - 14:27
HELVETETS PORT: in arrivo a settembre il nuovo ''Warlords''
24/07/2024 - 11:46
ATREYU: annunciano la raccolta ‘‘The Pronoia Sessions’’
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     