FIT FOR AN AUTOPSY: ad ottobre il nuovo ''The Nothing That Is''

26/07/24
WRAITHFYRE
Of Fell Peaks and Haunted Chasms
26/07/24
WORMWITCH
Wormwitch
26/07/24
NEL BUIO
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26/07/24
DREAM EVIL
Metal Gods
26/07/24
VOID WITCH
Horripilating Presence
26/07/24
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Dark Paradise
26/07/24
LACERATION
I Erode
26/07/24
SCALD
Ancient Doom Metal
26/07/24
CULLED
Psycles
26/07/24
IGNESCENT
The Fight in Me (Deluxe Edition)
25/07/24
SUFFOCATION
CURTAROCK FESTIVAL, VIALE DELL\'INDUSTRIA 40 – CURTAROLO (PD)
25/07/24
JUNGLE ROT
BLAH BLAH – TORINO
25/07/24
MARLENE KUNTZ + I HATE MY VILLAGE
RIVEROCK - ASSISI (PG)
25/07/24
ZEBRAHEAD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
25/07/24
LOUISE LEMÓN
COCKNEY LONDON PUB, VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 - CORREZZOLA (PD)
25/07/24
MASSIMO SILVERIO
SUONI CONTROVENTO, PALAZZO DUCALE - GUBBIO (PG)
25/07/24
MESSA + LILI REFRAIN + AROTTENBIT
EUR SOCIAL PARK, DOTTA EMILIA PONTICIELLO, VIALE DI VAL FIORITA - ROMA
25/07/24
TAILOR\'S WAVE + CRYSTAL BULLETS + AGATA
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)
26/07/24
PADOVA METAL FEST (day one)
PARCO DEGLI ALPINI - PADOVA
26/07/24
MALPAGA FOLK & METAL FEST 2024 (day 1)
CASTELLO DI MALPAGA, VIA GUGLIELMO MARCONI 20 - CAVERNAGO (BG)