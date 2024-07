STRATOVARIUS: ascolta l'inedita ''Heroes''

26/07/2024 - 10:53 (138 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Cmq gli auguro il meglio...in passato mi ha fatto sognare. Transcendence,avevo letto anch\'io queste notizie ma la mia speranza principale era proprio la reunion con i suoi ex due compagni...certo che ha una vita movimentataCmq gli auguro il meglio...in passato mi ha fatto sognare. 4 @progster78: Annunciato per ottobre 2023, rimandato a dicembre 2023... ad oggi non risulta sia mai stato pubblicato. Da allora il gruppo ha fatto un tour di 12 date contate in Sudamerica a giugno, Tolkki ha pubblicato due dischi, uno di ri-registrazioni di materiale solista/vecchio gruppo e un altro che esce a settembre che DOVREBBE contenere materiale inedito (Classical Variations and Themes 2: Ultima Thule). Sempre nel 2023 è stato pizzicato ad aver richiesto reddito di supporto come musicista (retaggio scandinavo) pur non avendone il diritto, è stato condannato a 45 giorni di carcere con sospensione della pena e a pagare 3000 euro di arretrati a Kela (istituzione governativa finlandese che dovrebbe essere come la nostra Agenzia delle Entrate). 3 McCallon,sapevo della firma ma trattandosi di Tolkki e visto I tempi lunghi mi sa di ennesimo progetto buttato alle ortiche,spero di venire smentito. 2 L\'ultima che si sa, se non vado errando, è il fatto che abbia firmato con un\'etichetta, la ROAR! Rock of Angels Records!; può essere che questo abbia dilatato un po\' i tempi d\'uscita, perchè evidentemente la data precedentemente annunciata non è stata rispettata, nè riconfermata dalla casa discografica. 1 Carino e semplice in pieno stile Strato del dopo Tolkki...A proposito si sa qualcosa del famoso Return To Dreamspace tanto sbandierato e mai uscito???Mi sa che non uscirà mai.