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Shadow Knell

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PARCO DEGLI ALPINI - PADOVA

27/07/24
MALPAGA FOLK & METAL FEST 2024 (day 2)
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27/07/24
THE CULT
CARROPONTE- SESTO SAN GIOVANNI (MI)

27/07/24
THE CULT + TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

27/07/24
FUROR GALLICO
LUGHNASAD, VIALE EUROPA 1C - GOLASECCA (VA)

27/07/24
IGNITE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

27/07/24
DIVINE METAL FEST 7
ALTERNATIVE, C.DA ULIVETELLA - MONTENERO DI BISACCIA (CB)

27/07/24
MONTELOUD ROCK FEST
PARCO DEL POGGETTO - MONTEPIANO (PO)

27/07/24
RAW POWER + NAPOLI VIOLENTA + GUESTS
METROPOLIS OPEN AIR - CAMPO SPORTIVO, VIA MADONNA DELLA NEVE - VILLA SANTA LUCIA (FR)

27/07/24
CCCP - FEDELI ALLA LINEA
BALENA FESTIVAL, ARENA DEL MARE, PORTO ANTICO - GENOVA
NILE: ascolta ''To Strike with Secret Fang''
26/07/2024 - 14:24 (140 letture)

Elluis
Venerdì 26 Luglio 2024, 20.05.42
4
Che bella mazzata! Gran bel pezzo!
Testamatta ride
Venerdì 26 Luglio 2024, 19.38.28
3
Andiamo!!!
lisablack
Venerdì 26 Luglio 2024, 18.08.55
2
Assoluta goduria🤟
LAMBRUSCORE
Venerdì 26 Luglio 2024, 17.55.51
1
Valido, un po\' corto per i loro canoni.
RECENSIONI
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65
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