GROZA: guarda il video di ''Daffodils''

02/08/24
BRAINSORE
The Grip Of The Naked Mind
02/08/24
HAR
Cursed Creation
02/08/24
BLIND GUARDIAN
Somewhere Far Beyond - Revisted
02/08/24
CARNOPHAGE
Matter of a Darker Nature
02/08/24
SVARTELDER
Trenches
02/08/24
A NIGHT IN TEXAS
Digital Apocalypse
02/08/24
THE SMASHING PUMPKINS
Aghori Mhori Mei
02/08/24
LORD OF THE LOST
Live at WOA (Live Album)
02/08/24
ASENBLUT
Entfesselt
02/08/24
SHADOW KNELL
Shadow Knell
31/07/24
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL (day 1)
ALTOPIANO DI COLFIORITO - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
31/07/24
STONED JESUS + DOPELORD
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 31 - ZERO BRANCO (TV)
31/07/24
ELIO E LE STORIE TESE
ANFITEATRO IVAN GRAZIANI, VIALE I MAGGIO - ALGHERO (SS)
01/08/24
MALPAGA FOLK & METAL FEST 2024 (day 3)
CASTELLO DI MALPAGA, VIA GUGLIELMO MARCONI 20 - CAVERNAGO (BG)
01/08/24
MASARRA + ATTEMPT TO SOMEBODY\'S LIFE + DEATH OF A VILLAIN
THE STONY PUB, VIA DI ROSANO 171 - BAGNO A RIPOLI (FI)
02/08/24
TOMMY EMMANUEL
CASTELLO SAN MARTINO, VIA SAN MARTINO 19 - CERVARESE SANTA CROCE (PD)
02/08/24
PIETRASONICA FEST (day 1)
PARCO DELLA COLONIA, VIA TAGLIAMENTO 16 - OSOPPO (UD)
03/08/24
TOMMY EMMANUEL
PHENOMENON - FONTANETO D’AGOGNA (NO)
03/08/24
METAL FOR EMERGENCY (day 1)
FILAGOSTO, VIA DELLE INDUSTRIE - FILAGO (BG)
03/08/24
METALLAND SKY METAL FEST (day 1)
CASILINO SKY PARK, VIA CASILINA 1003 - ROMA