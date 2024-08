ARCH ENEMY: pubblicano il nuovo singolo ''Dream Stealer''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Per me bel pezzo, ma troppo prevedibile lo sapevo che dopo la parte strumentale inziale ci sarebbe stata una parte \"in growl\" 3 Potente è potente. Bella varia. Per me però gli Arch Enemy rimangono quelli dei primi 3 album. Poi basta. 2 Spacca di brutto. Ottimo. 1 pezzo spaziale! e i noiosi detrattori cronici...muti!!!!