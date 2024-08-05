NIKOLO KOTZEV'S NOSTRADAMUS: ecco il live video di ''Try To Live Again''

08/08/24
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR
Megafauna
09/08/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Second Night (Live Album)
09/08/24
MUSHROOMHEAD
Call the Devil
09/08/24
SAVATAGE
Japan Live 94 (Vinile)
09/08/24
DARK FUNERAL
Dark Funeral (30th Anniversary Edition)
09/08/24
HAMMERFALL
Avenge the Fallen
09/08/24
OXYGEN DESTROYER
Guardian of the Universe
09/08/24
IN APHELION
Reaperdawn
09/08/24
FULCI
Duck Face Killinks
09/08/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.2
06/08/24
THE OMNIFIC
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
06/08/24
STRUNG OUT + BELVEDERE
POOL PARTY – MAPO CLUB, VIA ALBIO TIBULLO 62 - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
06/08/24
XAVIER RUDD
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
06/08/24
PINO SCOTTO
ELMAS ROCK FESTIVAL, PIAZZA DI CHIESA - ELMAS (CA)
07/08/24
FLOGGING MOLLY
FESTIVAL DI MAJANO (UD)
07/08/24
RISE AGAINST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
07/08/24
UFOMAMMUT
ALTROQUANDO - TREVISO
07/08/24
RAVEN + LILITH LEGACY
ZIGGY CLUB - TORINO
07/08/24
XAVIER RUDD
P.ZZA MATTEOTTI - SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
07/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
FESTA RADIO ONDA D\'URTO - BRESCIA