ROBSE: online il brano ''Von der Schenke zur Taverne''

08/08/24
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR
Megafauna
09/08/24
HEILUNG
LIFA Iotungard
09/08/24
FULCI
Duck Face Killinks
09/08/24
SAVATAGE
Japan Live 94 (Vinile)
09/08/24
DARK FUNERAL
Dark Funeral (30th Anniversary Edition)
09/08/24
IN APHELION
Reaperdawn
09/08/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.2
09/08/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Second Night (Live Album)
09/08/24
MUSHROOMHEAD
Call the Devil
09/08/24
OXYGEN DESTROYER
Guardian of the Universe
07/08/24
FLOGGING MOLLY
FESTIVAL DI MAJANO (UD)
07/08/24
RISE AGAINST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
07/08/24
UFOMAMMUT
ALTROQUANDO - TREVISO
07/08/24
RAVEN + LILITH LEGACY
ZIGGY CLUB - TORINO
07/08/24
XAVIER RUDD
P.ZZA MATTEOTTI - SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
07/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
FESTA RADIO ONDA D\'URTO - BRESCIA
07/08/24
SHOW ME THE BODY
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
07/08/24
MATT ELLIOTT
ARCI RUBIK, VIA CELLINO 5 - GUAGNANO (LE)
08/08/24
COLOUR HAZE
FESTA RADIO ONDA D’URTO, VIA SERENISSIMA - BRESCIA
08/08/24
TERROR + SHOW ME THE BODY
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)