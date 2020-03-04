PLANESWALKER: ascolta il singolo ''Compleated''

08/08/24
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR
Megafauna
09/08/24
HEILUNG
LIFA Iotungard
09/08/24
OXYGEN DESTROYER
Guardian of the Universe
09/08/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Second Night (Live Album)
09/08/24
DARK FUNERAL
Dark Funeral (30th Anniversary Edition)
09/08/24
FULCI
Duck Face Killinks
09/08/24
HAMMERFALL
Avenge the Fallen
09/08/24
SAVATAGE
Japan Live 94 (Vinile)
09/08/24
IN APHELION
Reaperdawn
09/08/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.2
08/08/24
COLOUR HAZE
FESTA RADIO ONDA D’URTO, VIA SERENISSIMA - BRESCIA
08/08/24
TERROR + SHOW ME THE BODY
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
08/08/24
EXPLOSIONS IN THE SKY
YPSIGROCK, PIAZZA CASTELLO - CASTELBUONO (PA)
08/08/24
XAVIER RUDD
SCALI DELLA FORTEZZA NUOVA - LIVORNO
08/08/24
VAN CLEEF & THE BLACK COSPIRACY
PARCO METELLI, VIA PALAZZOLI 2 - PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS)
08/08/24
MOTTA
VILLA GIGLIOLI FICAROLO, CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI 209 - FICAROLO (RO)
09/08/24
SUMMERMETAL FESTIVAL
SUMMERMUSIC FESTIVAL, VIA GRAMSCI 4 - CODROIPO (UD)
09/08/24
FINAL STAGE
MOTORADUNO WHEELS ON THE ROAD, VIA LUIGI CADORNA 20 - CANEVA (PN)
09/08/24
SUMMERMUSIC FESTIVAL (day 1)
SUMMERMUSIC ARENA, VIA ANTONIO GRAMSCI 4 - RIVOLTO-LONCA (UD)
09/08/24
ROCK FEST MILLAND 2024 (day 1)
BRIXEN, HARTMANNWEG 47 - BRESSANONE (BZ)