     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Herzblut - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/08/24
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR
Megafauna

09/08/24
HEILUNG
LIFA Iotungard

09/08/24
OXYGEN DESTROYER
Guardian of the Universe

09/08/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Second Night (Live Album)

09/08/24
DARK FUNERAL
Dark Funeral (30th Anniversary Edition)

09/08/24
FULCI
Duck Face Killinks

09/08/24
HAMMERFALL
Avenge the Fallen

09/08/24
SAVATAGE
Japan Live 94 (Vinile)

09/08/24
IN APHELION
Reaperdawn

09/08/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.2

CONCERTI

08/08/24
COLOUR HAZE
FESTA RADIO ONDA D’URTO, VIA SERENISSIMA - BRESCIA

08/08/24
TERROR + SHOW ME THE BODY
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

08/08/24
EXPLOSIONS IN THE SKY
YPSIGROCK, PIAZZA CASTELLO - CASTELBUONO (PA)

08/08/24
XAVIER RUDD
SCALI DELLA FORTEZZA NUOVA - LIVORNO

08/08/24
VAN CLEEF & THE BLACK COSPIRACY
PARCO METELLI, VIA PALAZZOLI 2 - PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS)

08/08/24
MOTTA
VILLA GIGLIOLI FICAROLO, CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI 209 - FICAROLO (RO)

09/08/24
SUMMERMETAL FESTIVAL
SUMMERMUSIC FESTIVAL, VIA GRAMSCI 4 - CODROIPO (UD)

09/08/24
FINAL STAGE
MOTORADUNO WHEELS ON THE ROAD, VIA LUIGI CADORNA 20 - CANEVA (PN)

09/08/24
SUMMERMUSIC FESTIVAL (day 1)
SUMMERMUSIC ARENA, VIA ANTONIO GRAMSCI 4 - RIVOLTO-LONCA (UD)

09/08/24
ROCK FEST MILLAND 2024 (day 1)
BRIXEN, HARTMANNWEG 47 - BRESSANONE (BZ)
DARTAGNAN: online la clip di ''The Riddle''
07/08/2024 - 17:55 (51 letture)

ALTRE NOTIZIE
07/08/2024 - 17:55
DARTAGNAN: online la clip di ''The Riddle''
23/07/2024 - 21:46
DARTAGNAN: ecco il live video di ''Hey Brother''
15/07/2024 - 22:04
DARTAGNAN: disponibile il singolo ''Coeur de la Mer''
05/07/2024 - 14:22
DARTAGNAN: ecco il video di ''Mosqueteros'' con Rafa Blas
11/05/2024 - 21:36
DARTAGNAN: guarda il video di ''Herzblut''
13/04/2024 - 19:05
DARTAGNAN: ascolta il brano ''Dem Himmel Entgegen''
02/03/2024 - 21:58
DARTAGNAN: i dettagli di ''Herzblut'' e il singolo ''Ruf der Freiheit''
15/12/2023 - 12:08
DARTAGNAN: guarda il video di ''Teufelsgeiger''
22/09/2023 - 19:46
DARTAGNAN: presentano il nuovo singolo ''Hey Brother''
02/11/2022 - 10:18
DARTAGNAN: in streaming il video di ''We're Gonna Be Drinking'' con Candice Night
ULTIME NOTIZIE
07/08/2024 - 18:03
ASENBLUT: guarda il video di ''Nox Nostra Est''
07/08/2024 - 17:59
AMBERIAN DAWN: rifirmano con Napalm Records
07/08/2024 - 17:47
EIHWAR: ascolta il singolo ''Viking War Trance''
07/08/2024 - 17:39
MINDWARS: i dettagli del nuovo ''V''
07/08/2024 - 17:34
PLANESWALKER: ascolta il singolo ''Compleated''
06/08/2024 - 17:09
ROBSE: online il brano ''Von der Schenke zur Taverne''
06/08/2024 - 17:02
MARBLE: firmano con ROCKSHOTS Records
06/08/2024 - 16:56
VERSENGOLD: pubblicato il singolo in inglese ''The Devil is a Barmaid''
06/08/2024 - 16:50
VEONITY: svelati i dettagli di ''The Final Element''
06/08/2024 - 16:44
ROYAL REPUBLIC: ecco la clip live di ''Freakshow''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     