NACHTMYSTIUM: annunciato il nuovo ''Blight Privilege'', online un brano

09/08/24
MUSHROOMHEAD
Call the Devil
09/08/24
FULCI
Duck Face Killinks
09/08/24
OXYGEN DESTROYER
Guardian of the Universe
09/08/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.2
09/08/24
HAMMERFALL
Avenge the Fallen
09/08/24
IN APHELION
Reaperdawn
09/08/24
DARK FUNERAL
Dark Funeral (30th Anniversary Edition)
09/08/24
SAVATAGE
Japan Live 94 (Vinile)
09/08/24
HEILUNG
LIFA Iotungard
09/08/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Second Night (Live Album)
09/08/24
SUMMERMETAL FESTIVAL
SUMMERMUSIC FESTIVAL, VIA GRAMSCI 4 - CODROIPO (UD)
09/08/24
FINAL STAGE
MOTORADUNO WHEELS ON THE ROAD, VIA LUIGI CADORNA 20 - CANEVA (PN)
09/08/24
SUMMERMUSIC FESTIVAL (day 1)
SUMMERMUSIC ARENA, VIA ANTONIO GRAMSCI 4 - RIVOLTO-LONCA (UD)
09/08/24
ROCK FEST MILLAND 2024 (day 1)
BRIXEN, HARTMANNWEG 47 - BRESSANONE (BZ)
09/08/24
XAVIER RUDD
ARENA FLEGREA - NAPOLI
09/08/24
CCCP – FEDELI ALLA LINEA
SEI FESTIVAL - MELPIGNANO (LE)
09/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
LIGHT BLUE FESTIVAL - AGRIGENTO
09/08/24
MASSIMO SILVERIO
PAESAGGI SONORI - ALTOPIANO DEL VOLTIGNO (PE)
09/08/24
PENTA METAL FEST
SHAKE CLUB - LA SPEZIA
09/08/24
PINO SCOTTO
LA CUEVA - CASALBELTRAME (NO)