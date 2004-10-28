     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Yesterwynde - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/08/24
MUSHROOMHEAD
Call the Devil

09/08/24
FULCI
Duck Face Killinks

09/08/24
OXYGEN DESTROYER
Guardian of the Universe

09/08/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.2

09/08/24
HAMMERFALL
Avenge the Fallen

09/08/24
IN APHELION
Reaperdawn

09/08/24
DARK FUNERAL
Dark Funeral (30th Anniversary Edition)

09/08/24
SAVATAGE
Japan Live 94 (Vinile)

09/08/24
HEILUNG
LIFA Iotungard

09/08/24
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live – Second Night (Live Album)

CONCERTI

09/08/24
SUMMERMETAL FESTIVAL
SUMMERMUSIC FESTIVAL, VIA GRAMSCI 4 - CODROIPO (UD)

09/08/24
FINAL STAGE
MOTORADUNO WHEELS ON THE ROAD, VIA LUIGI CADORNA 20 - CANEVA (PN)

09/08/24
SUMMERMUSIC FESTIVAL (day 1)
SUMMERMUSIC ARENA, VIA ANTONIO GRAMSCI 4 - RIVOLTO-LONCA (UD)

09/08/24
ROCK FEST MILLAND 2024 (day 1)
BRIXEN, HARTMANNWEG 47 - BRESSANONE (BZ)

09/08/24
XAVIER RUDD
ARENA FLEGREA - NAPOLI

09/08/24
CCCP – FEDELI ALLA LINEA
SEI FESTIVAL - MELPIGNANO (LE)

09/08/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
LIGHT BLUE FESTIVAL - AGRIGENTO

09/08/24
MASSIMO SILVERIO
PAESAGGI SONORI - ALTOPIANO DEL VOLTIGNO (PE)

09/08/24
PENTA METAL FEST
SHAKE CLUB - LA SPEZIA

09/08/24
PINO SCOTTO
LA CUEVA - CASALBELTRAME (NO)
NIGHTWISH: presentano il singolo ''The Day Of...''
08/08/2024 - 22:17 (73 letture)

progster78
Giovedì 8 Agosto 2024, 22.37.11
2
Secondo singolo e seconda delusione...sempre stato un loro fan e ho ancora speranza per il nuovo lavoro ma se la qualità è questa la vedo dura.
rob83
Giovedì 8 Agosto 2024, 22.22.50
1
L\'inizio non mi è piaciuto per niente poi si riprende nella mezza cavalcata ma poi ritorna con la melodia dell\'inizio che non mi piace... spero sia un episodio isolato e che l\'album sia migliore....
RECENSIONI
s.v.
84
67
82
s.v.
76
65
65
88
84
86
90
85
76
ARTICOLI
10/12/2016
Intervista
NIGHTWISH
Questo è ciò che siamo oggi
16/09/2016
Live Report
NIGHTWISH + TEMPERANCE
Palabam, Mantova, 12/09/2016
04/12/2015
Live Report
NIGHTWISH + ARCH ENEMY + AMORPHIS
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 29/11/2015
01/05/2012
Live Report
NIGHTWISH + BATTLE BEAST + EKLIPSE
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/04/2012
06/12/2011
Intervista
NIGHTWISH
Finlandia? Italia? La passione è sempre quella
13/11/2004
Live Report
NIGHTWISH + SONATA ARCTICA
Mazda Palace, Milano, 28/10/2004
 
ALTRE NOTIZIE
08/08/2024 - 22:17
NIGHTWISH: presentano il singolo ''The Day Of...''
21/05/2024 - 11:16
NIGHTWISH: ''Perfume of the Timeless'' è il primo singolo da ''Yesterwynde''
30/04/2024 - 12:13
NIGHTWISH: annunciano il decimo album in studio, 'Yesterwynde'
12/03/2024 - 08:37
NIGHTWISH: rinnovato il contratto con Nuclear Blast Records
08/03/2024 - 10:15
CROWNSHIFT: i dettagli del disco d'esordio della band con membri di Nightwish, Wintersun e Mygrain
01/03/2024 - 10:06
NIGHTWISH: ultimati i lavori sul decimo album in studio
09/01/2024 - 00:09
NIGHTWISH: ultimate le registrazioni del seguito di ''Human. || Nature.''
11/12/2023 - 18:43
CROWNSHIFT: nuova formazione con membri di Children of Bodom, Wintersun e Nightwish
17/10/2023 - 15:23
NIGHTWISH: registrate le parti orchestrali del nuovo album
30/07/2023 - 00:04
NIGHTWISH: aggiornamenti sul decimo album in studio
ULTIME NOTIZIE
08/08/2024 - 10:02
FROZEN CROWN: dettagli e singolo del nuovo disco ''War Hearts''
08/08/2024 - 09:58
THE BLACK DAHLIA MURDER: ecco il videoclip di ''Mammoth's Hand''
08/08/2024 - 09:54
1349: ''The Wolf & the King''è il nuovo album, ascolta ''The God Devourer''
08/08/2024 - 09:45
NACHTMYSTIUM: annunciato il nuovo ''Blight Privilege'', online un brano
08/08/2024 - 09:38
DECEASED: i dettagli del nuovo ''Children of the Morgue'', ascolta un brano
08/08/2024 - 09:33
COSMIC PUTREFACTION: dettagli e singolo del nuovo ''Emerald Fires Atop The Farewell Mountains''
08/08/2024 - 09:29
FULCI: tutto il nuovo ''Duck Face Killings'' in streaming
07/08/2024 - 18:03
ASENBLUT: guarda il video di ''Nox Nostra Est''
07/08/2024 - 17:59
AMBERIAN DAWN: rifirmano con Napalm Records
07/08/2024 - 17:55
DARTAGNAN: online la clip di ''The Riddle''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     