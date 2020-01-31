DYNAZTY: pubblicano il singolo ''Devilry of Ecstasy''

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Lizard
Sabato 10 Agosto 2024, 16.43.00
3
Corretto, grazie mille Lambruscore!!!
LAMBRUSCORE
Sabato 10 Agosto 2024, 16.33.33
2
Alcune vecchie cose mi piacciono, comunque si chiamano DYNAZTY
Andy
Sabato 10 Agosto 2024, 14.30.05
1
.....grandissimo scandinavian rock da una band fin troppo sottovalutata....gli ultimi tre album sono portentosi...grandi DYNAZTY!!!!!
RECENSIONI
75
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