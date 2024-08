DAVID GILMOUR: il video di ''Dark and Velvet Nights'' da ''Luck and Strange''

10/08/2024



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 concordo con chi mi ha preceduto. Certo che vedere Gilmour che sembra \"spiegare\" a Gadd un fill è veramente tanta roba. 4 In effetti...mi sa che il prossimo disco non sarà allo stesso livello del RTL. 3 Il tentativo è apprezzabile ma evidentemente non è nelle sue corde, reinventarsi a quasi 80 anni non è semplice. L\'amore per lui rimane comunque ovviamente intatto 2 Vedi commento Rob 1 Diciamo la verità, i pezzi ascoltati sino ad oggi sono poco più che sufficienti. C\'è la sua voce e il suo tocco al momento dell\'assolo, ma il resto non è niente di che. Di apprezzabile c\'è che non voglia mettere il pilota automatico e propone qualcosa di diverso dalla navicella madre. Ma i risultati non sono indimenticabili