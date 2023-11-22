MR. BISON: guarda il video di ''The Veil''

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DARK TRANQUILLITY
Endtime Signals
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ARMORED SAINT
Revelation (Vynil Reissue)
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16/08/24
SOULS OF STEEL
Songs of Steel [Ristampa]
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16/08/24
WOLFCHANT
A Pagan Storm - Deluxe Edition
12/08/24
ALKALINE TRIO + SATANIC SURFERS + IGNITE
BAY FEST 2024 - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
12/08/24
KAONASHI + RESCUE CAT + INFALL
C.I.Q. - MILANO
12/08/24
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI + ZAC SCHULZE GANG + CROWSROADS
FESTA RADIO ONDA D’URTO, VIA SERENISSIMA - BRESCIA
13/08/24
BEHEMOTH
PHENOMENON, SP229 10 - FONTANETO D\'AGOGNA (NO)
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LEFT TO DIE + HELLRIPPER
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO
13/08/24
BORN OF OSIRIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
13/08/24
DITA E DRACONIAN VIII METAL FEST
ANFITEATRO COMUNALE - SAN COSMO ALBANESE (CS)
13/08/24
ALGUEROCK FEST
ANFITEATRO IVAN GRAZIANI, VIALE I MAGGIO - ALGHERO (SS)
13/08/24
MILLENCOLIN + LESS THAN JAKE + SHANDON
BAY FEST 2024, BEKY BAY - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
13/08/24
DIAFRAMMA
FESTA ROSSA, SPAZIO SANDRO PERTINI – PERIGNANO LARI (PI)