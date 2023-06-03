     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Gods of Metal (Year of the Dragon) - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/08/24
DARK TRANQUILLITY
Endtime Signals

16/08/24
ROBSE
Harlekin & Krieger

16/08/24
EISREGEN
Abart

16/08/24
SOULS OF STEEL
Songs of Steel [Ristampa]

16/08/24
EVILYN
Mondestrunken

16/08/24
THOTCRIME
Connection Anxiety

16/08/24
ASCENT
Gamma

16/08/24
ARMORED SAINT
La Raza (Vynil Reissue)

16/08/24
WOLFCHANT
A Pagan Storm - Deluxe Edition

16/08/24
ARMORED SAINT
Revelation (Vynil Reissue)

CONCERTI

13/08/24
BEHEMOTH
PHENOMENON, SP229 10 - FONTANETO D\'AGOGNA (NO)

13/08/24
LEFT TO DIE + HELLRIPPER
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

13/08/24
BORN OF OSIRIS
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

13/08/24
DITA E DRACONIAN VIII METAL FEST
ANFITEATRO COMUNALE - SAN COSMO ALBANESE (CS)

13/08/24
ALGUEROCK FEST
ANFITEATRO IVAN GRAZIANI, VIALE I MAGGIO - ALGHERO (SS)

13/08/24
MILLENCOLIN + LESS THAN JAKE + SHANDON
BAY FEST 2024, BEKY BAY - BELLARIA IGEA MARINA (RN)

13/08/24
DIAFRAMMA
FESTA ROSSA, SPAZIO SANDRO PERTINI – PERIGNANO LARI (PI)

14/08/24
WOLFMOTHER
FESTA RADIO ONDA D’URTO, VIA SERENISSIMA - BRESCIA

14/08/24
SOULFLY
ROCK PLANET, VIALE TRITONE 77 - CERVIA (RA)

14/08/24
NASKA + LOST + ITCHY
BAY FEST 2024, BEKY BAY - BELLARIA IGEA MARINA (RN)
ALL FOR METAL: ecco la clip di ''Path of the Brave''
13/08/2024 - 11:20 (31 letture)

ALTRE NOTIZIE
13/08/2024 - 11:20
ALL FOR METAL: ecco la clip di ''Path of the Brave''
13/07/2024 - 10:25
ALL FOR METAL: i dettagli di ''Gods of Metal (Year of the Dragon)'', ascolta un brano
24/05/2024 - 12:07
ALL FOR METAL: presentano un nuovo singolo
23/03/2024 - 17:13
ALL FOR METAL: il nuovo ''Gods of Metal'' in uscita ad agosto, ecco la titletrack
12/02/2024 - 11:55
ALL FOR METAL: firmano con Reigning Phoenix Music per il secondo album
15/12/2023 - 12:17
ALL FOR METAL: in streaming il video del brano ''Run''
15/11/2023 - 08:45
FEUDALESIMO E LIBERTÀ: dentro gli All For Metal
09/09/2023 - 08:51
ALL FOR METAL: pubblicata la clip ufficiale di ''Goddess of War''
07/07/2023 - 08:06
ALL FOR METAL: ascolta il brano ''Hear the Drum''
03/06/2023 - 19:11
ALL FOR METAL: disponibile un nuovo brano dal disco di esordio
ULTIME NOTIZIE
13/08/2024 - 11:23
ISOLERT: in arrivo a settembre il nuovo album
13/08/2024 - 11:16
RADIOACTIVE: presentano il singolo ''Sentimental'' dal nuovo ''Reset''
13/08/2024 - 11:10
BIG BIG TRAIN: in arrivo a settembre il nuovo Live Album ''A Flare on the Lens''
13/08/2024 - 10:57
CASANDRA`S CROSSING: il nuovo progetto con George Lynch debutta a ottobre
13/08/2024 - 10:50
DARK FUNERAL: online la versione riregistrata di ''In the Sign of the Horns''
13/08/2024 - 10:39
BLUE OYSTER CULT: guarda il video dal vivo di ''Burnin' for You''
12/08/2024 - 21:40
ZETRA: guarda la clip di ''Suffer Eternally''
12/08/2024 - 21:37
MEXICAN STANDOFF: svelano i dettagli di ''Raiders of the Dutch Rudder''
12/08/2024 - 21:30
CHRYSALID: ad ottobre il nuovo album ''Breaking the Chains''
12/08/2024 - 17:38
EQUILIBRIUM: si separano dal bassista Skar
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     