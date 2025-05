Awaken the Night

Griso: Iniziamo dal principio. Come si è formato il gruppo?

: Ciao ragazzi, innanzitutto grazie per l'intervista! La band si è formata in una gelida serata invernale del 2022, quando io eabbiamo deciso di distruggere tutto a suon di speed metal; alla nostra passione per la vecchia scuola, si sono uniti, già compagni di tante stravaganti avventure.

Griso: Come nasce una canzone degli Awaken the Night? Vi è un compositore principale, o tutti i membri contribuiscono?

: Tutte le nostre idee, passate e future (e sì, anche future) sono completamente top secret, talmente top secret che siamo costantemente osservati dal pentagono americano.

Griso: La resa sonora è uno dei punti forti del disco. Come si sono svolte le registrazioni, e chi ha curato la produzione?

: Le registrazioni si sono svolte nel mostruoso antro di. Da lui abbiamo registrato tutto tranne la batteria, armati di pazienza e del suo saporitissimo salame calabrese.va matto per il salame, e il suo è particolarmente gustoso. La batteria è stata registrata in un portale per l'inferno, meglio conosciuto come Spring Reverb Studio. Il demonio ci ha resi ostici i lavori, ma lo speed metal vince sempre su tutto! Inoltreha curato anche la produzione, praticamente è l'uomo perfetto. Da sposare.

Griso: Vorrei anche parlare della copertina, che ha suscitato l'entusiasmo dei nostri lettori: dove vi è venuta l'idea di Attila, e di incrociarlo con Terminator?

: La potentissima copertina diè stata realizzata da, il quale ringraziamo e omaggiamo ogni giorno con preghiere e doni proibiti. L'idea era quella di far resuscitare Attila (protagonista della canzone a lui intitolata) in un futuro post-atomico, trasformato in un T-800 e facente parte del Kommando della distruzione, pronto a combattere e a squarciare anche il più duro degli avversari; la sua spada di puro acciaio INOX non conosce rivali.

Griso: Vi piace il film con Diego Abatantuono? Quali sono i vostri passaggi preferiti?

: Con tutta sincerità, il film nel totale è perfetto. Insomma, se fossimo nati registi avremmo fatto letteralmente la stessa cosa. Se vogliamo proprio scegliere una scena, la migliore è quando Attila scandisce il suo nome a quella tribù di handicappati anche conosciuti come Romani, che naturalmente parlano il dialetto romano.

Griso: Total Kommando è stato distribuito da un'etichetta messicana, la Metal Coffin Records. Com'è avvenuto il contatto, e come mai avete firmato con una label basata così lontano dall'Italia?

: La storia è molto semplice e strappalacrime: abbiamo passato l'intera estate del 2023 non a ballare sulle spiagge del Caracas, ma a contattare etichette interessate a pubblicare. Alcune non erano interessate, altre erano piene, altre volevano mettercelo nell'orifizio oscuro, altre non ci hanno cacato di striscio. Poco prima di ridurci come il tizio in copertina di, il nostro amico e cavaliere del Sud Italiaci ha suggerito di contattare la... e così è nata questa storia d'amore che dura ancora oggi...

Griso: La canzone At the Stake si differenzia in parte dal resto della tracklist per via dei suoi influssi più melodici e tendenti al black metal. Pensate di esplorare maggiormente queste influenze in futuro?

: Quando sento la parola black metal mi si drizza il bastone cibernetico! Ma tornando alle cose serie... tutti noi veniamo da ascolti e influenze diverse, ed è ciò che probabilmente ha reso questo album abbastanza "differente" dal solito, e, venendo io stesso proprio dal black, sarei ovviamente propenso nell'ESTENDERMI anche in territorio freddo e tagliente per le prossime canzoni... a meno che, gli altri non mi taglino la mazza... SPEED METAL OBLIVION!

Griso: Lo speed metal è un genere molto codificato. Voi ne applicate tutti gli ingredienti in maniera fedele, ma riuscite a renderlo fresco e coinvolgente. Qual è il vostro segreto?

: Solitamente quando viene il buona casa mi piace molto preparare dei rigatoni cacio e pepe 666. Oppure mangiare cinese ci aiuta tanto nel pensare a nuove idee, live gimmicks, eccetera. Aah... quei dannati spaghetti alla piastra con manzo e verdure...

Griso: Diverse persone criticano il ricorso alle sonorità degli anni Ottanta da parte di giovani gruppi, accusandoli di essere eccessivamente derivativi e di suonare una musica che sa di già sentito. Cosa rispondete a tali critiche?

: Onestamente non ce ne frega un cazzo. SPEED METAL OBLIVION!

Griso: Cosa avete in programma per il futuro prossimo? Avete previsto di promuovere il disco live?

: Abbiamo assolutamente intenzione di promuovere il disco live, infatti stiamo cercando date per suonare e per mostrare quanto sia peloso e villoso il petto di. Detto questo, grazie ancora per l'intervista, un bacio al sapor di cedrata Tassoni 666 a tutti voi!