Live Report

19/05/2025 (771 letture) Il concerto di stasera si preannuncia come un evento piuttosto particolare: ho già visto molte volte Tobias Forge & Co dal vivo ma per lo Skeletour 2025 il Nostro ha deciso di vietare l'uso di smartphone durante il set, onde coinvolgere ancor più il pubblico e per evitare troppe distrazioni (e -aggiungo io- le odiose videochiamate in diretta a parenti e affini); un esperimento ardito che prevede l'imbustamento del proprio device in una custodia Yondr con chiusura magnetizzata che si sbloccherà, in caso di necessità, in apposite aree del palazzetto. Complice un cielo plumbeo sicuramente adatto all'evento ma poco rassicurante decidiamo di partire a pomeriggio inoltrato per evitare di prendere troppa acqua, ma fortunatamente al nostro arrivo in quel di Assago e durante la coda di fronte al palazzetto non scende nemmeno una goccia; qualche tuono c'è in realtà, ma si tratta di un omone su cui fa effetto l'ennesima birra da 66 cl e, come dice un suo amico, in fondo "poteva andare peggio... poteva piovere!"[cit.] Si percepisce il salto di qualità fatto dalla band non solo dalla lunghezza delle file all'entrata ma anche dal numero di fan, dai giovanissimi ai più maturi, che oltre a indossare le t-shirt d'ordinanza (io ovviamente ne ho messa una di un altro gruppo), si sono truccati e/o vestiti da Papa Emeritus (o suore); anche in questo si ritrova l'ispirazione ai KISS da parte dei Ghost. Si aprono i cancelli e, a dispetto dei miei timori iniziali, le operazioni di sigillatura dei telefoni sono rapidissime e indolori per cui ci ritroviamo in attesa nel parterre accorgendoci subito che molti interagiscono col vicino che magari in altre occasioni avrebbero ignorato in favore di una qualche app sullo schermo.



GHOST

Dopo diversi minuti di canti gregoriani in sottofondo si abbassano le luci e parte un'intro pre-registrata, finché cade il telone che copriva la scenografia e i musicisti attaccano ognuno col proprio strumento; infine ecco fare il suo ingresso il leader Papa V Perpetua in giacchetta di pelle e nuova maschera sberluccicante nel tripudio generale. Effettivamente non trovarsi di fronte tanti schermi illuminati -ma solo le teste delle molte persone più alte di me- aiuta la fruizione del live "come si faceva una volta" (quanto sa di vecchio questa considerazione) e così dopo Peacefield e Lachryma dall'ultimo album arrivano Spirit e From the Pinnacle to the Pit, quindi con la chicca Majesty c'è il primo cambio d'abito (corale) con un Papa bardato con tanto di paramenti e tiara che levita (!) sopra il palco per un effetto assolutamente riuscito. Quindi Tobias torna vestito più "leggero" e intrattiene la platea con battute e considerazioni varie per poi proporci uno dei brani più belli tra gli ultimi usciti, The Future Is a Foreign Land che fa saltare l'intero Forum, poi tutti a cantare Cirice e soprattutto il ritornello di Darkness at the Heart of My Love, momento di grande intensità e pathos. Le telecamere inquadrano il cartellone di un genio che, approfittando del momento storico e relativo conclave, se ne esce con un Habemus Papam che riceve l'ovazione del pubblico. Le scenografie ora ricordano quelle di una chiesa le cui vetrate si infrangono su Year Zero mentre sullo sfondo appare anche Lucifero per He Is; tra un siparietto e l'altro dei musicisti che dà la possibilità al frontman di prepararsi arriva Satanized accolta da un boato, anche se i momenti dove ci si scatena maggiormente sono forse Rats e Kiss the Go-Goat, mentre sul classicone Mummy Dust cade sulla platea una pioggia di simil-dollari e coriandoli colorati, seguiti dalla rarità Monstrance Clock, una graditissima sorpresa in setlist. La band ci saluta e si ritira, ma presto Forge riappare in giacca di pailettes per scherzare sul fatto che tutti si aspettino il bis, che arriva con la tripletta Mary on a Cross, Dance Macabre e Square Hammer.



CONCLUSIONI

Uno show incredibile e coinvolgente seppur orfano di Miasma e conseguente resurrezione di Papa Nihil, ma si è dato giustamente anche spazio a Skeletà e comunque le sorprese non sono mancate.

Come detto i Ghost hanno fatto il salto definitivo, riempire un palazzetto di queste dimensioni con persone arrivate da tutta la penisola -e non solo- non è così scontato seppur si trattasse dell'unica data italiana, il mix tra metal e pop funziona perché ci sono le canzoni e questo la gente sembra apprezzarlo davvero; complimenti Tobias e alla prossima!



SETLIST GHOST

intro

1. Peacefield

2. Lachryma

3. Spirit

4. From the Pinnacle to the Pit

5. Majesty

6. The Future Is a Foreign Land

7. Devil Church

8. Cirice

9. Darkness at the Heart of My Love

10. Satanized

11. Ritual

12. Umbra

13. Year Zero

14. He Is

15. Rats

16. Kiss the Go-Goat

17. Mummy Dust

18. Monstrance Clock

---Encore---

19. Mary on a Cross

20. Dance Macabre

21. Square Hammer





Come dice @Rob c'è anche un secondo fine oltre a quello immediato della godibilità per i fans : zero materiale video che gira, più curiosità per i futuri video live ufficiali e di conseguenza più vendite, ma devo dire che la mia curiosità prima di andare al concerto era tanta , non avendo potuto sbirciare da nessuna parte, avevo più voglia del solito di gustarmelo (e io di foto e video ne facevo qualcuno , non dico certo di no). Non so se i Maiden chiedendo educatamente ai fans "per piacere non usate i telefoni" otterranno lo stesso risultato 19 Anche io odio i dementi che riprendono tutto il concerto, personalmente mi limito a qualche foto (che mi serve pure per i report e infatti un po' mi spiace non averne per questo articolo ) ma l'esperimento secondo me alla fine è stato apprezzato da tutti i presenti anche sentendo i commenti all'uscita 18 Bella discussione, sono combattuto. In primo luogo, perché è grazie a tanti soggetti che passano il tempo con il cellulare in mano che possiamo beneficiare di video di concerti che non abbiamo potuto vedere. Ma sono contraddittorio, me ne rendo conto, perché se sto tipo - che se io non fossi lì ringrazierei - me lo trovo di fronte mi incacchio e non poco. Per me non è genuina nemmeno la richiesta del gruppo. Mi sembra di essere tornati ai tempi in cui ti perquisivano per non farti registrare il concerto per evitare bootleg. E, poi, se c\'è il coglione di turno con il cellulare acceso, saran ben cavoli suoi. A me basta vedere il MIO concerto e se costui te lo trovi davanti il modo di fargli abbassare il cellulare lo si trova sempre (parlo per esperienza personale). 17 quoto ogni singola parola di Skull, il divieto dovrebbe essere esteso a tutti i concerti ed eventi 16 Secondo me sarebbe più pratico coprire soltanto le fotocamere col sigillo come fanno altri, in modo da poter tenere il cellulare in tasca ed usarlo in caso di urgenza. Mettere tutto nel sacchetto è un po\' troppo. 15 Purtroppo non può funzionare la semplice dissuasione, non c\'è verso ormai. Serve qualcosa di più deciso. Comunque sta cosa dell\'imbustare il telefono è stata fatta bene, dentro al palazzetto nemmeno me lo ricordavo più, appena messo il naso fuori c\'erano ben due steward a venirmi incontro chiedendo se dovevo sbloccare il telefono. Comprensibile lo scetticismo, ma rinunciare ad uno show per non dover mollare il padellone (che poi resta solo in tasca) è parecchio stupido. 14 d\'accordissimo, lo so, rompono le balle....spero sempre che l\'intelletto dell\'utente capisca, ma è una guerra persa. E magari se la band fa un\'operazione di dissuasione e quindi limitarne l\'uso già sarebbe un passo avanti, prima di arrivare al divieto. 13 ...parli con qualcuno che non ti guarda in faccia per più di 30 secondi prima di estrarre il telefono e tuffarci la faccia dentro, sia che arrivi una notifica sia che non emetta alcun suono... o son fatto male io, magari, però sta cosa me lo ha fatto proprio a fette. 12 @Vitadathrasher: ecco, invece io vado sempre meno ai concerti perchè avere un esercito di minchioni immobili davanti che filmano il nulla e non li puoi nemmeno sfiorare... mi fa capire che non sono più eventi per me. Conta che sono un metro e novanta, quindi anche se sto un po\' indietro di solito vedo benino... una delle ultime volte, addirittura, avevo davanti un idiota con il tablet da 10\" che filmava... dai, è ora di finirla di affacciarsi al mondo sempre e solo tramite uno schermo. 11 non l\'ho mai provata.....ma non mi piace l\'idea, come non mi piacciono i token i pit e tutte ste \"invenzioni\" che mi trovo oggigiorno, per questo ormai di rado vado ad un evento. 10 @Vitadathrasher: e faresti male, ma come tutti sei libero di scegliere. La domanda però è: la hai mai provata personalmente sta cosa? [il commento sopra è serio e sostituisce la battuta; \"per vedere i Maiden, adesso, gioca pure con lo smartphone\"] 9 Preferirei, come fanno tra l\'altro i maiden, semplicemente un appello a non usarli, anche per constatare la risposta dei propri fan. Già il rito di imbustare una cosa mia, non mi aggrada, la prossima volta ci imbustano anche la fava. Non mi è mai capitato, ma eviterei eventi che mi obbligassero a fare ciò, chiunque esso sia. 8 quella dei cellulari lo aveva anche fatto de Gregori in un concerto al quale sono andato tempo fa nel lontano 2013 7 Quella di insacchettare i cellulari è una pratica usata in precedenza già da altri artisti: prima dei Ghost già Bob Dylan e mi sembra anche Billie Eilish avevano attuato questa decisione che trovo del tutto positiva. 6 D\'accordo su tutto con @Skull : solo ai live dei Kiss vedevo tutta questa gente mascherata e felice di esserlo. L\'esperimento dei telefoni \"imbustati\" è stato positivo. Tutti erano finalmente concentrati sulla band, sembrava un evento di un\'epoca passata.E anche la mancanza di video live delle date precedenti ha fatto si che l\'effetto sorpresa fosse reale. Nonostante le (mie) perplessità sull\'ultimo album, i 4 pezzi (i miei preferiti) proposti da Skeletá, hanno avuto un\'ottima resa live. Per il resto sette canzoni da Meliora a 10 anni dalla pubblicazione e tutte le hit. In conclusione è stato un bellissimo live e come detto da Matocc, i Ghost hanno fatto il salto in alto definitivo sia come vendite che in sede live 5 hanno successo perchè riescono a modernizzare suoni anni 80 in modo molto convincente con uno spettacolo ed un\'estetica accattivante. 4 deve essere stato bello 3 Non capisco il successo di questa band. Ho ascoltato alcuni pezzi ,in passato, non mi sembravano male, certo che riempire il Forum non è da tutti. Complimenti a loro, comunque 2 L\'esperimento di vietare gli smartphone, per me è riuscito alla grande ed ho sentito solo pareri positivi: come ho già detto spero diventi prassi standard, dobbiamo riflettere sulla dipendenza da quel cazzo di apparecchio nella vita quotidiana, certamente utile ma estratto inutilmente dalla tasche diverse centinaia di volte al giorno... quanto allo show, Miasma sarebbe piaciuta anche a me ma a ben vedere non è l\'unica che \"avrebbero potuto fare anche\" a testimonianza che ormai la band ha a disposizione un vero arsenale di hit. Bello vedere un pubblico così eterogeneo e pittato, raramente le generazioni si incontrano ad un concerto, succede solo per pochi grandi artisti. In ultimo... il paragone coi kiss... azzeccato direi, non solo per il lato estetico ma anche per il taglio della proposta musicale... che per Stanley e compagni non è mai stata definita misto fra metal e pop... c\'è il rock li in mezzo, ricordatevelo. 1 Ho sentito da alcuni amici che ci sono stati, ottimi commenti su questo concerto, ma quella sera sono stato al concerto acustico di Todd Kerns al Rock\'n\'Roll di Rho, che è stato uno show fenomenale!!