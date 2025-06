XENOS A.D. - L'oppressore per eccellenza

30/05/2025 (319 letture) I siciliani Xenos A.D. hanno recentemente pubblicato il loro terzo full-lenght, un concentrato di thrash metal old school venato da una buona tecnica e interessanti influssi melodici e di ampio respiro. Un disco denso e abbondante del quale ci parla il leader Ignazio Nicastro.



Griso: La vostra ultima intervista su Metallized risale al 2020, non troppo tempo dopo la nascita del gruppo. Cosa è cambiato per gli Xenos A.D. da allora? Quali sono i traguardi più significativi che avete passato?

Ignazio Nicastro: Dalla pubblicazione di Filhgrinder (red: esordio del gruppo) la band ha preso più coscienza di sé-stessa, ha imparato a conoscere e rispettare i propri limiti così come i propri punti di forza. Noi come musicisti siamo ovviamente cresciuti sia dal punto di vista compositivo che esecutivo, abbiamo calcato diversi palchi in Italia e all’estero, cosa che ci ha fatto maturare molto. Penso che Reqviem for the Oppressor sia, ad oggi, il nostro miglior traguardo.



Ignazio Nicastro: Il tempo mi ha dato più che ragione dato che non esiste il minimo paragone tra le due band. Non fraintendermi, gli Eversin erano una mia creatura così come lo sono gli Xenos A.D., ma il paragone tra le due band è improponibile. Sotto il punto di vista prettamente strumentale e compositivo amo molto ciò che abbiamo fatto con gli Eversin e lo ritengo davvero molto valido, sul resto non ho intenzione di pronunciarmi.







Ignazio Nicastro: Oltre ogni più rosea aspettativa, decisamente benissimo. Stiamo ricevendo, praticamente ogni giorno, recensioni più che lusinghiere che dipingono Reqviem for the Oppressor come uno dei migliori album thrash usciti fino ad ora in questo 2025.



Ignazio Nicastro: Nessun legame particolare, l’album parla delle oppressioni in generale e ovviamente, come tradizione della band, la guerra ha un ruolo importante dato che è l’oppressore per eccellenza.



Ignazio Nicastro: L’oppressore di cui viene raccontato il “requiem” deve essere inteso come un qualcosa di astratto seppur capace di influenzare negativamente la vita di milioni di persone. Il mondo vive costantemente una forte limitazione della libertà anche se tutto questo schifo viene chiamato democrazia. Viviamo giornalmente una costante oppressione da parte di chi detiene il potere e ne abusa, e la cosa peggiore è che non esiste un rimedio.



Ignazio Nicastro: Mi sono occupato io della stesura dei testi e, come di consueto, ho tratto ispirazione da ciò che mi circonda e che caratterizza il mondo in cui vivo. Per scrivere i testi scelgo un argomento principale per poi svilupparlo sotto diversi punti di vista in modo da poter toccare diversi temi pur mantenendo fermo un argomento di base. Per questo nuovo capitolo mi sono soffermato sulle violenze che nel corso dei secoli hanno oppresso i popoli, siano esse di natura religiosa, politica o etnica.







Ignazio Nicastro: La struttura dei brani la compongo interamente io. Quando ho terminato la prima stesura, registro dei demo e li invio al resto della band per permettere a ciascuno di comporre la propria parte. Ogni arrangiamento strumentale è frutto del lavoro individuale, ma tutte le parti sono composte sull’ossatura del brano che io compongo.



Ignazio Nicastro: Amo la copertina del disco, penso sia probabilmente la più bella che abbiamo fino ad oggi usato. Se la guardi e nel frattempo ascolti l’album ti sembrerà di trovartici dentro. È opera di Stan Ivan, un artista russo che ha curato gli artwork di diverse band. È riuscito a dare un volto all’oppressore.



Ignazio Nicastro: Ho letto molte recensioni che parlano di Reqviem for the Oppressor come il punto più alto raggiunto dagli Xenos A.D. fino ad oggi e, ovviamente la cosa non può che farmi piacere. In tutta onestà, non lo ritengo superiore ai due precedenti, lo ritengo la naturale evoluzione di Filhgrinder e The Dawn of Ares, album che hanno giocato un ruolo fondamentale per arrivare a ciò che è Reqviem for the Oppressor. Questo terzo capitolo racchiude in sé elementi presenti nei due album precedenti e li esalta all’ennesima potenza, sia che si parli di tecnica sia che si parli di cruda violenza thrash.



Ignazio Nicastro: Tutti noi abbiamo le nostre influenze, tutto sta nel come queste vengono usate, se così possiamo dire. Negli Xenos A.D. puoi chiaramente sentire influenze degli Slayer, dei Kreator o dei Megadeth, ma queste vengono filtrate attraverso la nostra esperienza di musicisti, cosa che alla fine dà ai brani una fortissima personalità ed una loro precisa dimensione. Bisogna riuscire ad avere un proprio trademark.



Ignazio Nicastro: L’11 ed il 12 aprile abbiamo tenuto due date in qualità di headliner, la prima a Torino, la seconda a Rovellasca in occasione della prima edizione del Metal Morphosis Fest. Il 2 maggio siamo stati in Grecia, a Trikala per la precisione, per il decennale dell’Horns Up Festival. Il 15 agosto suoneremo al Frantic Fest in Abruzzo e ci sono altre date a cui stiamo incessantemente lavorando ma delle quali, al momento, non posso e non voglio parlare, sorry. Restate sintonizzati.



