Live Report

IN FLAMES + LACUNA COIL + SHORES OF NULL - Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro (UD), 15/06/2025

15/07/2025 (772 letture) Unica data italiana per gli svedesi In Flames, la storica band melodic death, nota per aver cambiato stile negli anni, attirando tanti detrattori -ma guadagnando anche tanti nuovi fan grazie allo stile più moderno-, ma soprattutto per la riconoscibilissima voce di Anders Frìden e le iconiche armonie di chitarra. Ad accompagnarli in tour in questa occasione c’erano i Lacuna Coil e gli ultimi annunciati, sempre italianissimi, gli Shores Of Null, band romana di matrice doom e dalle sfumature black e gotiche, che immediatamente (se ancora avessi avuto ancora qualche dubbio) mi ha fatto acquistare i biglietti per il concerto. Dopo tante difficoltà mi sono concessa questo regalo, la musica dal vivo è sempre una potente medicina ed esperienza catartica.



In una domenica pomeriggio, più che mai rovente, con calma mi sono avviata, insieme alla mia dolce metà e ad un nostro amico, verso l’arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Verso le 18 circa c’era già un gruppetto di persone in fila all'entrata. Abbiamo quindi approfittato dell’attesa per mangiare un boccone. Per fortuna l’arena è immersa nel verde della pineta e non è stato difficile trovare un posto all'ombra. L’attesa non è stata molto lunga e i cancelli si sono aperti puntuali alle 19. Le operazioni di entrata e controllo si sono svolte senza particolari fastidi e molto velocemente. Al banchetto dello stand sono subito saltati all'occhio i prezzi elevati delle magliette e a malincuore sono passata oltre. Abbiamo preso subito posto sul lato sinistro dell'arena, molto più ombreggiato, sulle prime file delle gradinate, evitando il parterre, e subito mi sono accorta che la vista e l’acustica sarebbero state ottime, visto che il posto non è enorme e, nonostante il cospicuo numero di persone, durante la serata non si è riempito completamente. L’arena sembra ospitare in questo ultimo periodo concerti davvero interessanti: l’anno scorso Abbath a cui ahimè non sono potuta andare, e quest'anno si è cominciato col botto con questo concerto e poi a fine luglio gli Extreme e a settembre con gli Hammerfall. Spero in futuro quindi di poter assistere ancora a concerti in questa promettente location.



SHORES OF NULL



Puntuali alle 19:30 sono saliti sul palco gli Shores Of Null che reduci dal loro ultimo meraviglioso album The Loss Of Beauty, ci hanno subito estasiato con Destination Woe tratta da questo ultimo lavoro. Vederli sul palco mi ha emozionato tantissimo, sebbene la luce ancora così crudelmente diffusa abbia penalizzato le loro atmosfere, che necessitano di maggior penombra e raccoglimento. La voce di Davide Straccione giungeva come una lama che squarcia anche i cuori più indifferenti, davvero bravo e carismatico. La band è riuscita ad arrivare al pubblico, nonostante qualche problema con l’audio e quando hanno eseguitoThe Last Flower, sui versi di feel no pain, feel no pain, il mio dolore si è sciolto letteralmente al sole e mi si sono riempiti gli occhi dalla commozione. Spero vivamente che la band raccolga sempre più consensi perché se lo merita davvero. Dopo un tuffo nel passato con un brano decisamente più doom, rispetto alle ultime derive, influenzate anche dal black e dal gothic, hanno proposto in anteprima un nuovo singolo, intitolato Bleed To Life, un vero onore per i presenti. Dopo che un inaspettato e urlato “bravi” è uscito dalla mia bocca squarciando un quasi religioso (o timido) raccoglimento e aver applaudito fino ad avere male alle mani- come del resto farò per tutta la serata-, mi sono ripresa un po' aspettando gli altri gruppi e scambiando qualche impressione con gli altri presenti che sembravano altrettanto colpiti.



LACUNA COIL



Alle 20:30 sono saliti sul palco i Lacuna Coil, band che devo ammettere di non seguire molto, non rientrando propriamente nei miei gusti. Posso dire però di essere rimasta impressionata dalla bravura di Andrea Ferro, che durante tutta l’ora che la band ha suonato si è mosso sul palco con grande entusiasmo e la sua voce risuonava potente sia nelle parti in clean che quelle in growl. L’alternarsi della voce con Cristina Scabbia emanava indubbiamente passione e dedizione e ormai un consolidato sodalizio artistico. Cristina, salita sul palco con uno spolverino rosso e nero con il cappuccio che ha tenuto per tutto il concerto nonostante il gran caldo, ha dimostrato di saper interagire e scaldare gli animi del pubblico. Il sound nel frattempo era migliorato, ma da metà concerto in poi, ovvero da quando tutta l’arena è esplosa cantando la cover dei Depeche Mode Enjoy The Silence, lo show è diventato ancora più coinvolgente e il pubblico entusiasta. Personalmente mi ha toccato moltissimo il momento in cui Cristina, introducendo I Wish You Were Dead ha invitato i presenti a fare andare definitivamente via dalla propria vita le persone tossiche del passato e a riprendere tutto quello che è nostro e il nostro valore come persone.



I wish you were dead inside of my head

A particle of dust that slowly disappears

The curse in my breath, spit out in the wind

If this is the end, you need to disappear



Ha attirato la mia attenzione anche il chitarrista Daniele Salomone, che ci ha regalato degli assoli assolutamente sentiti ed intensi, mentre a reggere tutto il sound c’era il buon vecchio Marco Coti Zelatiassieme al batterista Richard Meiz. Bravi, bello spettacolo.



SETLIST LACUNA COIL:



1. Layers Of Time

2. Reckless

3. Hosting The Shadow

4. Tight Rope XX

5. Trip The Darkness

6. Apocalypse

7. Enjoy The Silence

8. Heaven’s a Lie

9. Oxygen

10. I Wish You Were Dead

11. Swamped XX

12. Veneficium

13. Gravity

14. Blood, Tears, Dust

15. Never Dawn



IN FLAMES



Dopo una pausa di una mezz’oretta per permettere il cambio della strumentazione, alle 22 sono saliti sul palco gli In Flames. Dapprima il nuovo batterista Jon Rice,che è stato annunciato solamente da pochi mesi dopo la dipartita di Tanner Wayne, e che indubbiamente ha destato tanta curiosità sull’essere un degno sostituto (devo dire assolutamente sì), poi il tastierista Niels Nielson, i cui strumenti erano in posizione sopraelevata rispetto al resto della band. I video proiettati sullo sfondo erano davvero notevoli, come pure i giochi delle luci che durante tutto il concerto si potevano ammirare completamente nelle posizioni un po' retrostanti al palco. Ad un certo punto è stato calato sul palco anche un grosso pupazzo fra l’emo e il macabro che ci ha accompagnati fino alla fine del concerto. Gli svedesi hanno inanellato uno dietro l’altro ben diciassette brani in uno spettacolo degno della caratura della band, che non smette di regalare energia ed emozioni sul palco, nonostante ormai i suoi membri abbiano raggiunto i cinquant’anni. Qualche battuta nostalgica da parte di Anders Fridén su come il mondo sia cambiato, ma loro continuano a fare musica per chi li sostiene, nonostante la musica mainstream sia ben altra e complimenti al pubblico per essere stato lì a sostenere il nostro amato metal. Il palco purtroppo era pieno di insetti, data la vicinanza della laguna, infastidendo non poco gli svedesi che però sono stati decisamente professionali. La riconoscibilissima voce di Fridén ci ha tenuto compagnia fin dall’attacco con Pinball Map, decisamente un’apertura azzeccata per un concerto data la scarica di adrenalina che provoca. Mi sono emozionata su Deliver Us perché Sounds Of A Playground Fading è il primo album degli In Flames che ho ascoltato e nonostante tutto rimarrà sempre il mio preferito. I brani in scaletta sono stati tratti da Clayman in poi, esclusa Coerced Existence che risale a Colony del 1999. Molti i brani provenienti dall’ultimo album Foregone, che ho apprezzato moltissimo e che dal vivo rendono ancora di più, specialmente Meet Your Maker e In The Dark. Durante una pausa per riprendere fiato Anders Fridén ha parlato della situazione preoccupante del mondo e che nel nostro piccolo dovremmo cercare di essere più comprensivi ed empatici con le altre persone perché il mondo sta diventando sempre più strano. L’ora e mezza è passata talmente veloce tanto da non rendermi conto che era già arrivato il momento che lasciassero il palco dopo la conclusione, forse un po' inaspettata, con My Sweet Shadow. Forse una conclusione dolce/amara e malinconica, perfettamente in linea con il momento storico che stiamo vivendo. Un po' frastornata e dispiaciuta che questo meraviglioso concerto fosse giunto alla fine, mi sono avvicinata con calma all’uscita dell’arena cercando di evitare per quanto possibile la ressa, immersa fra i miei pensieri e certa che serberò questo concerto nei ricordi per molto tempo.



SETLIST IN FLAMES:



1. Pinball Map

2. The Great Deceiver

3. Deliver Us

4. In The Dark

5. Voices

6. Coerced Existence

7. Cloud Connected

8. Trigger

9. Only For The Weak

10. Meet Your Maker

11. The Quiet Place

12. State Of Slow Decay

13. Alias

14. The Mirror’s Truth

15. I Am Above

16. Take This Life

17. My Sweet Shadow





Discutine con noi sul FORUM Sara "Lacrimosa" Rinaldi 5 Io son dell\'idea che nella nuova produzione qualche pezzo buono ci sia (seppur gli album raggiungano a stento la sufficienza stiracchiata, e manco tutti), ma solo un pezzo da Colony e nessuno da Whoracle / TJR è da denuncia. Andrei davvero solo col biglietto regalato. Bel report comunque. 4 Ci vuole coraggio per proporre una scaletta del genere, neanche con viaggio e biglietto pagato. Ok che ormai gli In Flames sono questa roba qua ma tagliare tutti gli anni 90 - cioè i capolavori- è delirante . Contenti voi... 3 Alcuni dei pezzi in scaletta, tipo cloud connected o roba dall\'ultimo disco non sono male. Non apprezzo il nuovo corso ma ho comunque sentito quasi tutti i loro album... nemmeno volevo fare il matusa brontolone... però mi è saltato all\'occhio un set incentrato totalmente sul nuovo corso (dai, un pezzo solo, \"chicca\" come dici tu, su 17 è ben poca cosa) e non ho memoria di band che abbiano fatto lo stesso. Si potrebbe fare un sondaggio sul forum su quale o quali si ritengano i cavalli di battaglia degli In Flames... @Halo: allora potrei sfruttare il famoso biglietto regalatoAlcuni dei pezzi in scaletta, tipo cloud connected o roba dall\'ultimo disco non sono male. Non apprezzo il nuovo corso ma ho comunque sentito quasi tutti i loro album... nemmeno volevo fare il matusa brontolone... però mi è saltato all\'occhio un set incentrato totalmente sul nuovo corso (dai, un pezzo solo, \"chicca\" come dici tu, su 17 è ben poca cosa) e non ho memoria di band che abbiano fatto lo stesso. Si potrebbe fare un sondaggio sul forum su quale o quali si ritengano i cavalli di battaglia degli In Flames... 2 @skull dalla una possibilità a questi in flames, non te ne pentirai.. live, pezzi come state of slow decay o i am above non sfigurano neanche a confronto dei classici! Poi ogni tanto qualche chicca in scaletta la infilano (quest\'inverno a Milano ci hanno regalato food for the gods) 1 So bene che gli In Flames sono \"questi\" ormai da una ventina d\'anni... però vedere una scaletta del genere fa male. Tante band, anche grandissime, sono state criticate per le sterzate stilistiche ma quando poi salgono sul palco non disdegnano di suonare anche pezzi vecchi... io li ho amati alla follia fino ma se oggi mi regalassero un biglietto per un loro concerto, semplicemente, non ci andrei. Brava Sara, comunque, bel report