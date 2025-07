Intervista

CONCERTI 30/07/25

12/07/2025 (2095 letture) Bambole di Pezza prima della loro esibizione serale. E abbiamo parlato di tante cose. In occasione della loro partecipazione al Barock Festival di Piazza Armerina (EN), abbiamo avuto modo di incontrare leprima della loro esibizione serale. E abbiamo parlato di tante cose. Francesco: Ciao ragazze, cominciamo da qualcosa di banale. Prima volta in Sicilia? Credo di no.

: Con questa nuova formazione con la quale stiamo lavorando da quattro anni non eravamo mai venute. Con la vecchia formazione si, a Catania e Palermo. Francesco: Riguardo al vostro ultimo album noto una maggiore apertura verso altri contesti musicali. Scelta o evoluzione naturale?

: Io credo che col tempo sia naturale provare qualcosa di nuovo. Sono convinta che in certi casi, soprattutto artistici, l'incoerenza sia un superpotere. Cos riesci a trasmettere altre sfumature, arrivando a persone diverse. Poi nel disco ci sono dei pezzi che possono sembrare meno nel nostro stile come la ballad, ma il disco ti mette nelle condizioni di trasmettere appunto ogni sfumatura. Quindi il primo album doveva essere un'affermazione di quello che siamo (), col secondo abbiamo sperimentato portando nostre caratteristiche pi difficili da fare emergere, dicendo: Io sono anche questo. Il messaggio dire: Non sei solo una cosa, sei tante cose, ed bello che sia cos. Francesco: Su questo concetto sono d'accordo. A patto che il cambiamento sia genuino e non pianificato a tavolino. In ambito rock vero si presume che tutto sia appunto tale.

: Certo. E in questo caso anche se noi abbiamo un team dietro, nasciamo e restiamo indipendenti. Poi il team si inciccionito anche con realt che hanno a che fare col mainstream, ma ci hanno accettato per quello che siamo. Collaboriamo, ma restiamo col pi totale libero arbitrio nelle scelte, che sono sempre nostre. Tutte le volte che in passato ci hanno detto di non fare pi qualcosa, ce ne siamo andate. Francesco: Giochino tipico delle major. Prendere band che si presume possano tirare e farle diventare interessanti per gente che non le avrebbe mai ascoltate, stravolgendole completamente.

Cleo: Per se tu lavori sul tuo zoccolo duro, poi col passa parola i risultati arrivano, molto alla vecchia maniera.

: Per se tu lavori sul tuo zoccolo duro, poi col passa parola i risultati arrivano, molto alla vecchia maniera.: I produttori delle case discografiche cercano di spingerti verso qualcosa che va gi di moda, che pu vendere, ma di fatto si affidano al passato. A qualcosa che andato di moda fino a quel momento, ma non sono molto capaci di capire cosa andr. Francesco: Livello Amici. Ok, parlavamo di cambiamenti. Visto che avete inglobato elementi anche non rock, addirittura trap, che reazione c' stata da parte di quello zoccolo duro di cui parlavate prima?

Cleo: Ci si pu contaminare con ci che si desidera. L'importante mantenere una propria verit. Ci sar chi preferisce nel disco una canzone o un'altra, magari skippandone qualcuna o ascoltando sempre le stesse. Ma quando mantieni una tua realt, se le tue cose sono vere, anche se il fan non le preferisce comunque gli arrivano.

Kaj: Tanti fan che erano affezionati ai suoni delle prime Bambole di Pezza continuano a stare con noi ed bello che ci seguano in questa evoluzione. I fan veri ti supportano attraverso il tempo e i cambiamenti.

: Ci si pu contaminare con ci che si desidera. L'importante mantenere una propria verit. Ci sar chi preferisce nel disco una canzone o un'altra, magari skippandone qualcuna o ascoltando sempre le stesse. Ma quando mantieni una tua realt, se le tue cose sono vere, anche se il fan non le preferisce comunque gli arrivano.: Tanti fan che erano affezionati ai suoni delle primecontinuano a stare con noi ed bello che ci seguano in questa evoluzione. I fan veri ti supportano attraverso il tempo e i cambiamenti.: E poi ci sono quelli che vedono il video magari su Instagram e dicono: Ah, ma voi non fate punk. Ma gente che passa di l e non sa un cazzo di noi. Francesco: Si dice sempre che il mondo del rock sia molto conservatore, ma per me una cazzata. Noi siamo i Borg della musica, ogni resistenza inutile. E infatti abbiamo sempre assimilato ogni stile esterno.

Cleo: Perch quando la tua realt solida, anche se ti contamini non perdi la tua identit. Rock, metal e punk ne hanno una cos forte perch sanno chi sono. E per quanto tu possa prendere qua e l, diventa un arricchimento, non qualcosa che snatura. A me capitato spesso di trovare persone sotto i nostri post che tirano in ballo Pink Floyd, Deep Purple o altri, ma di solito non sono veri fan del rock. Quelli veri sono abituati al cambiamento e all'evoluzione. Ma chi rimasto fermo ai Sex Pistols non potr mai venerare quello che venuto dopo. Chi ha il sentimento di dover andare controcorrente invece abbraccer sempre la novit. E chi non lo fa non un vero fan del rock e del metal.



: Perch quando la tua realt solida, anche se ti contamini non perdi la tua identit. Rock, metal e punk ne hanno una cos forte perch sanno chi sono. E per quanto tu possa prendere qua e l, diventa un arricchimento, non qualcosa che snatura. A me capitato spesso di trovare persone sotto i nostri post che tirano in balloo altri, ma di solito non sono veri fan del rock. Quelli veri sono abituati al cambiamento e all'evoluzione. Ma chi rimasto fermo ainon potr mai venerare quello che venuto dopo. Chi ha il sentimento di dover andare controcorrente invece abbraccer sempre la novit. E chi non lo fa non un vero fan del rock e del metal. Francesco: Guarda, il primo vinile metal che ho comprato stato Denim and Leather dei Saxon e...

: Ah io superfan didei Francesco: Ottimo, ci ho fatto un backstage anni fa con loro. Dicevo che quando ho cominciato sentivo fare questi commenti sui Saxon e i Maiden dai fan dei Led Zeppelin, che dicevano che sarebbero scomparsi subito. A dire la verit io stesso ho difficolt a interpretare il punk pi amichevole, essendo cresciuto con GBH, Discharge, Exploited e compagnia, ma non si pu rimanere fermi nel passato.

Cleo: Pensa che se io dovessi immaginare qualcosa di punk nel 2025, penserei ai diritti umani, al far sentire le persone unite in un mondo che ci insegna l'individualismo. Cosa che molto punk. La convivialit, lo stare insieme, il creare comunit inclusiva pi punk dell'esclusivit anni Settanta. Essendo questione di attitudine, di andare contro il sistema, cambia in base al periodo e creare comunit molto pi punk di quello che si creda. Anche solo agire come una band indipendente che fa sold out ai Magazzini Generali con canzoni che non passerebbero mai in radio profondamente punk.



: Pensa che se io dovessi immaginare qualcosa di punk nel 2025, penserei ai diritti umani, al far sentire le persone unite in un mondo che ci insegna l'individualismo. Cosa che molto punk. La convivialit, lo stare insieme, il creare comunit inclusiva pi punk dell'esclusivit anni Settanta. Essendo questione di attitudine, di andare contro il sistema, cambia in base al periodo e creare comunit molto pi punk di quello che si creda. Anche solo agire come una band indipendente che fa sold out ai Magazzini Generali con canzoni che non passerebbero mai in radio profondamente punk. Francesco: Trattandosi di voi non si pu che parlare anche di diritti delle donne. E riallacciandomi a questo discorso, ricordo che preparando il mio primo libro che trattava anche di questo, ho notato come anche in questo campo si sia passati dal noi degli anni Sessanta e Settanta all'io di oggi e su argomenti pi settoriali. Anche parlando di violenza sulle donne.

Cleo: Io mi sono resa conto che la condizione della donna nel 2025 non ha fatto i passi avanti sperati. Il dato di una donna che muore ogni tre giorni per colpa di un uomo che non sopporta che abbia il suo libero arbitrio e la sua vita. E non parlo solo di femminicidio, questa una piramide. Poi ci sono gli stupri, le molestie, le violenze anche domestiche. E alla base della piramide i discorsi da spogliatoio: Quella una troia, quella me la sono scopata, le ho fatto credere cose solo per scoparmela. Tutto alla base di ci che fa sentire legittimati ad arrivare a gesti pi grandi come quelli che ho detto prima. Al vedere la donna come appartenente all'uomo. E capisco molte donne che si isolano e sentono di dover combattere questa battaglia da sole, perch non abbiamo raggiunto gli obiettivi e coi social ti senti ancora pi sola. Per noi il fatto di essere cinque donne su un palco pu essere un modo per far capire che questa non una battaglia che si combatte in solitaria. E il fatto che molti uomini vengano a vederci un sintomo di speranza che non ci fa vedere la societ in modo cos negativo come capita di vederla.



: Io mi sono resa conto che la condizione della donna nel 2025 non ha fatto i passi avanti sperati. Il dato di una donna che muore ogni tre giorni per colpa di un uomo che non sopporta che abbia il suo libero arbitrio e la sua vita. E non parlo solo di femminicidio, questa una piramide. Poi ci sono gli stupri, le molestie, le violenze anche domestiche. E alla base della piramide i discorsi da spogliatoio: Quella una troia, quella me la sono scopata, le ho fatto credere cose solo per scoparmela. Tutto alla base di ci che fa sentire legittimati ad arrivare a gesti pi grandi come quelli che ho detto prima. Al vedere la donna come appartenente all'uomo. E capisco molte donne che si isolano e sentono di dover combattere questa battaglia da sole, perch non abbiamo raggiunto gli obiettivi e coi social ti senti ancora pi sola. Per noi il fatto di essere cinque donne su un palco pu essere un modo per far capire che questa non una battaglia che si combatte in solitaria. E il fatto che molti uomini vengano a vederci un sintomo di speranza che non ci fa vedere la societ in modo cos negativo come capita di vederla. Francesco: A proposito di social, visto che ogni stupido che prima veniva sentito solo al bar e di solito prendeva pure sberle oggi pu dimostrare la propria inferiorit da dietro uno schermo, so che vi arrivano alcuni commenti poco edificanti. Qual il vostro atteggiamento? Li ignorate o cosa?

Cleo: Personalmente io rispondo per due motivi: il primo che tu non devi pensare di potermi mettere i piedi in testa. Il secondo che l'algoritmo di Instagram e dei social in generale vuole che ci sia la risposta, l'interazione. Se no il contenuto difficilmente gira. Quello che non capiscono le persone che se tu vuoi vedere qualcuno affossato non devi odiarlo, perch lo porti pi in alto. Quindi se tu sai utilizzare i social riesci a trovare del buono anche negli attacchi e il buono per noi rispondere ridendo, con la battuta. Cos i miei fan sono ancora pi contenti nel vedere che ti sto prendendo in giro nonostante i tuoi insulti. C' una maggioranza rumorosa sui social, con la maggioranza degli insulti che ci arrivano da persone che non sanno chi siamo. Sono convinta che queste siano persone con grossi problemi con se stesse. Solo i perdenti si comportano cos. Vuoi infierire contro una persona che ti sta palesando che la sua vita gli fa schifo?

Morgana: Cleo ha imparato che questa situazione la puoi girare a tuo favore facendo crescere l'algoritmo. Io questa cosa non la sapevo.

Cleo: E quando rispondi scherzando di solito si arrabbiano e scrivono decine di commenti incazzati, cosa che mi crea un ritorno a livello di algoritmo che se no dovrei pagare per avere. Bisogna rispondere una volta e in modo ironico e poi lasciare che le cose accadano da sole, eh eh eh.



E forse proprio questo il segreto. Lasciare che le cose accadano da sole, restando sempre se stessi, lottando per quello in cui si crede. Magari manovrando leoni da tastiera che cercano certificati di esistenza in vita per giustificare la propria nullit.



Si ringraziano sentitamente l'organizzazione del Barock Festival per la grande collaborazione e l'ospitalit e il tour manager delle Bambole di Pezza, Francesco Fiore, per la sua disponibilit.



Foto di Carmelo Currò.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 56 Adoratore, citi la legge, ma la legge chi la scrive? le persone. Potrei dirti che in India ad oggi il 23% si sposa prima di compiere 18 anni, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni. Li, siccome uomini e bambine sono equiparate, allora va tutto bene? Per non parlare di altri stati dove per legge si perpetrano veri e propri crimini contro la persona. In Italia, ti ho citato aneddoti, per evidenziare come una donna \"deve\" stare attenta a tutta una serie di cose che per gli uomini sono scontate e che sfruttano a causa della superiorit fisica. Ti rifaccio l\'esempio della donna che dice \"ieri mi sono scopato un figaccione\". Hai ragione che fra le amiche se lo dicono, ovvio, ma un uomo pu dirlo tranquillamente al bar di fronte a sconosciuti, una donna no. Tu vedi la parit dei sessi? benissimo, nessuno ti far mai cambiare idea, ma non dire a me che se vedessi sotto chiss quale luce il mondo cambierei la mia. Ho un\'et decisamente matura, una figlia, lavoro in giro per l\'italia e l\'europa, credimi ho la fortuna di avere una visuale molto larga. Mi scuso nuovamente per l\'ultimo OT. 55 Grazie, era semplice curiosit. Nelle foto si intravede solo l\'immagine sulla schiena ma non riuscivo a decifrarla. Comunque giuro che ci ho pensato che avresti potuto glissare per evitare l\'endorsement a qualche band con relativa shitstorm complottista... il che pure ridicolo... ci si deve dare tutti una bella regolata 54 SI, per sai, non vorrei che qualcuno pensasse al fatto che ci siamo messi d\'accordo. Sul davanti la copertina di una album dei Green Druid che stata anche copertina di un mio libro e sul retro un dipinto di Mario The Black Di Donato che era presente nello stesso. Su certi commenti che citano il fatto di leggere libri ribalto l\'invito, che meglio. 53 @Raven: posso chiederti che maglietta indossavi? 52 Altro punto: le donne nell\'arte, fortunatmente, ci sono sempre state. Cos come le donne ribelli che non avevno nulla da invidiare ai maschietti (vedi le Drude o gli antichi miti). Pi che diritti, ad alcune ci vorrebbe una bella carrellata di libri e cultura! 51 Perch? Perch santiddio c\' chi si fa veramente il culo per diritti e doveri, e mi arrivano poi quattro borghesucce viziate , tamarre e ignoranti, che mi vogliono parlare di diritti. Puah! (le borghesucce riferito alle mie amiche, non alla band) Chiss, per correttezza, quando si parler anche deglli stupri e abusi fatti da uomini su uomini nei carceri, delle violenze di uomini (fatti) in periferia nei confronyi di altri uomini.... senza nulla togliere a tante cose del femminismo che condivido in pieno, ma spesso mi capita di parlare con certe capocce vuote piene di slogan (in piena contraddizione con come sono realmente, ma tanto ormai bastano i social invece della cultura...) che la voglia di mollarle na pizza te viene ehPerch? Perch santiddio c\' chi si fa veramente il culo per diritti e doveri, e mi arrivano poi quattro borghesucce viziate , tamarre e ignoranti, che mi vogliono parlare di diritti. Puah! (le borghesucce riferito alle mie amiche, non alla band) 50 @McCallon / @Rain : la definizione di google chilometrica e dice appunto anche questo. Ovvio, non solo, ho estrapolato la parte pi divertente per riderci su... si era fatta pesante l\'aria in questa pagina. 49 @Skull #45: in realt l\'anglicismo in questione viene usato anche per indicare le situazioni in cui, come diceva @Rain, un interlocutore sparisce senza lasciare pi traccia di s, n rifarsi vivo, esattamente come un fantasma. 48 @SkullBeneathTheSkin, non ne avevo assolutamente idea, ho semplicemente riusato un termine che ho sentito ripetere un infinit di volta da mio nipote che ormai un adolescente. @Lucio77, si gli Shandon sono ancora in giro anche se della vecchia line up rimasto il solo Olly... anche quel gruppo purtroppo dopo la met dei 2000 cio nel periodo del loro primo scioglimento calato di molto. Penso siano ritornati definitivamente dal 2016 ma le cose stanno come ti ho spiegato... 47 @No Fun: Vedo che continui a non cogliere il punto. Innanzitutto se non hai voglia di discutere di questo puoi anche non intervenire (peraltro creando solo confusione rispetto al focus iniziale). Stai mettendo i puntini sulle i riguardo qualcosa che non ho tirato fuori io e che RIPETO non ha nessuna importanza in questa discussione proprio perch con l\'attuale ordinamento non c\'entra una beata minchia. Poi dovresti cercare di comprendere ci che leggi e scrivi: \"se uno violentava una ragazza, il padre o il fratello di questa poteva ucciderlo\" Ah, quindi si poteva ammazzare un uomo, ok. \"C\'era l\'attenuante del delitto d\'onore per adulterio, ma l\'opposto [donna che uccide uomo], pur previsto dalla legge, era pi difficile\". Quindi confermi che era previsto dalla legge proprio come ho detto io, ok. Continuiamo: \"quelli leggi non prevedevano affatto la parit dell\'uomo e della donna ma esattamente il contrario\". E dove avrei affermato che un tempo si prevedeva la parit? Ho detto solo che il delitto d\'onore valeva anche per le donne, cosa che tu stesso confermi. Pertanto, caro, dov\' che avrei scritto stronzate? Ti senti offeso perch non no fatto una trattazione completa dell\'argomento? Guarda, la cosa mi devasta. Ma continuiamo: \"riguardo al matrimonio riparatore e all\'ideologia che lo ispira, non una cosa cos vecchia\". No, vecchia e comunque oggi non c\' pi. Ancora: \"il reato di stupro stato considerato un delitto contro la persona e non contro la morale\". Sempre roba che oggi non c\' pi. La parola uxoricidio esiste in quanto retaggio patriarcale o perch indica un reato e quindi la condanna della societ? Non lo so, ma la legge lo puniva e lo punisce ancor pi severamente oggi. In sostanza (e questo il punto di cui sopra che ti ostini a non cogliere) si conferma che le rivendicazioni femministe si basano su cose ormai sorpassate sia dal punto di vista legale che morale, cose morte e sepolte che se esistono oggi solo in episodi estremamente rari, insignificanti dal punto di vista statistico (per quanto terribili, sia chiaro). Per contro non difficile riscontrare sui siti delle femministe o durante le manifestazioni delle stesse frasi di equit e rispetto come \"uomo morto non stupra\". 46 @LUCIO 77: Shandon sciolti nel 2006 e riformati nel 2015, 3 dischi pubblicati da allora (2016 - Back on Board, 2019 - Il segreto, 2025 - Social Suicide). 45 A me non sembrava di aver lasciato questioni aperte... comunque ho imparato una parola nuova: \"ghostato\". Google dice per che si usa fra ex fidanzati... anche no dai, Romeo, qui solo maschi Alfa 44 Commento 43: Cavoli gli Shandon! Io avevo comperato Skamobile appena uscito, ma poi non li ho pi seguiti.. Sono ancora in giro? 43 @No Fun & Raven, si sono fatti 60 post su femminicidio pi tutta una serie di roba da Italia vecchia tipo delitto ad honorem e matrimonio riparatore... Io avevo cercato di imbastire una discussione basata su scambi intelligenti sulle stesse Bambole e sul Punk Italiano con il buon @SkullBeneathTheSkin che per mi ha Ghostato come dicono gli adolescenti di adesso XD E tutto questo per parlare di tutte quelle anticaglie sull\'onore e il rispetto jajaja Ad ogni modo io ribadisco che non sono mai stato un fan delle bambole ma che loro a livello umano e come dissi io quasi 25 anni fa ebbi modo di parlare con la Micky (la loro prima cantante) e con la Dany che era e resta la pi simpatica del gruppo. Mi hanno comunque fatto notare proprio oggi che la loro vecchia label la mitica TUBE Records ha ristampato il loro primo album su CD e Vinile , segno che comunque oggigiorno stanno andando piuttosto bene! All\'epoca fu un bel successo, similmente a quanto accadeva con gli Shandon (gruppo di cui invece sono un fan) erano popolari anche tra chi il Punk di solito non lo ascoltava e non era affatto una cosa da poco per una band non propriamente mainstream. 42 Non ho letto tutti i post perch come ho detto non ho voglia di discutere di questo, per preciso ad @Adoratore: se non hai capito che delitto d\'onore, reato di adulterio e matrimonio riparatore sono strettamente legati vuol dire che non sai di che parli. Ad es se uno violentava una ragazza, il padre o il fratello di questa poteva ucciderlo - delitto d\'onore, cio omicidio con attenuante - oppure accettare che la sposasse - matrimonio riparatore - e l\'onore era salvo. Difficile che questa cosa accadesse a sessi invertiti, ovviamente. Idem se la moglie tradiva il marito e questo la uccideva. C\'era l\'attenuante del delitto d\'onore per adulterio, ma l\'opposto, pur previsto dalla legge, era pi difficile perch il marito che tradiva la moglie non era considerato adulterio e non c\'era onore della moglie da difendere. Per questo molto difficilmente la moglie uccideva il marito e se lo faceva difficilmente aveva un\'attenuante. Tanto che esiste il termine uxoricidio (uccisione della moglie) ma non c\' un termine comune per indicare l\'uccisione del marito. Quindi se mi dici \"A parte il fatto che esattamente come ho detto io\" io ti dico che no, non cos e anzi hai detto una stronzata perch quelli leggi non prevedevano affatto la parit dell\'uomo e della donna ma esattamente il contrario. Non ho tirato fuori io sta cosa del delitto d\'onore etc, ma volevo fare notare che come ne hai parlato sbagliato. Tra l\'altro, proprio riguardo al matrimonio riparatore e all\'ideologia che lo ispira, non una cosa cos vecchia se pensiamo che soltanto nel 1996 il reato di stupro stato considerato un delitto contro la persona e non contro la morale. 41 OT? Mi pare che si stesse discutendo nel merito delle affermazioni fatte dall\'intervistata. La situazione chiara a chi guarda i dati reali e non l\'emotivit o la propaganda. Per trovare l\'equivalente femminile del commento sotto vai su un forum femminista o sotto le immagini di qualche divo da rotocalco. 40 Ecco un commento che ti illustra bene la situazione, caro Adoratore. Per il resto se gli ot li gestiste dal forum credo sarebbe meglio. 39 Strappone da locanda... che pena 38 @fasanez: La parit non passa dagli stessi comportamenti o dagli stessi risultati, ma dalla uguaglianza di fronte alla legge. Anche perch uomini e donne sono e rimangono diversi per scelte, inclinazioni, preferenze, modi di esprimersi ecc. in quanto condizionati da ormoni diversi. Se avessi un approccio pi pragmatico scevro da certa aneddotica mi daresti ragione. 37 Ultima cosa, sui meriti lavorativi legati al sesso: Arriva un bell\'uomo in azienda e nessuno si chiede con chi va a letto, magari quanrdano il suo cv. Arriva una bella donna in azienda e i colleghi maschi subito a pensare \"a chi l\'ha data per arrivare li? chi la scopa\". Nessuno che magari si chiede se ha un master o tre lauree. Sono un consulente, giro tante realt, e succede \"sempre\". Chi la da per fare carriera, prova a vederla da un altro lato. Perch un uomo deve sfruttare la sua posizione lavorativa per farsi una scopata? Perch il potete deve essere esercitato in questo squallidissimo modo? Perch nei concorsi di bellezza va avanti chi la da? Questo modo di comportarsi maschile, per me, schifoso, mi fa vomitare e mi vergogno di essere maschio. La donna \"costretta\" a darla per lavorare. Nella mia azienda ho diverse belle ragazze e ti assicuro che nessuna di loro viene negli uffici degli amministratori a offrirsi per fare carriera, ma ti assicuro che in molte altre realt, amministratori e titolari infilano in azienda amanti, e ci provano spudoratamente con le giovani che arrivano facendo \"pesare\" la loro posizione. Per te saranno le regole del gioco, per me vomitevole. 36 Immaginavo una risposta cos, io non voglio far cambiare idea a nessuno, ci sono tanti miei amici che la pensano esattamente come te. Le iniziative oggettive che hai citato, sono innegabili, ma forse vengono anche dal fatto che ci si rende conto che la situazione non paritaria. Parliamone nel forum, se ti va, posso raccontarti delle esperienze con bambini e ragazzi a scuola e tu mi ribadirai le tue convinzioni. Vedi, per me una questione puramente \"culturale\", a me piacerebbe che si iscrivesse una donna a questo forum con un nick \"adoratrice della nerchia\" e non succedesse assolutamente niente. questa sarebbe parit. Personalmente credo che ci sarebbe come da prassi, tutte le api sul miele, ma che fondamentalmente sarebbe giudicata \"male\". Magari mi sbaglio io, ma siamo ben lontani dall\'essere paritetici. 35 No vabbe\', argomentazioni di spessore basate sui luoghi comuni... Ci provo anche io: 1) le sue amiche diranno brava a lei e porco a te; 2) stessa cosa per un uomo bello da parte delle donzelle; 3) sui meriti lavorativi legati al sesso non so proprio di che parli (forse intendi dire che una che la d per fare carriera vittima? per me proprio no anche a parti invertite); 4) se siamo in una societ profondamente (profondamente!!!) maschilista come mai ci sono tutte quelle iniziative per le donne che ho citato prima? 5) cambier idea quando ci saranno argomenti seri. 34 Cosa c\'e\' che non va? Se io vado al bar e dico \"ieri sera mi sono fatto una biondona\" mi fanno i complimenti Se ci va mia moglie e dice \"ieri sera mi sono fatta un biondone\" gli dicono zoccola. Se arriva in azienda una donna bella, le battute si sprecano (a chi l\'ha data? chi la scopa?) I meriti lavorativi delle donne vengono spesso legate al sesso, i meriti lavorativi degli uomini no. Questo solo l\'inizio, la base, le discriminazioni in casa, ecc. Siamo in una societ profondamente maschilista, basti pensare ai ruoli apic ali e spesso le stesse donne si fanno pi guerra degli uomini. Non penso proprio che cambierai idea, ci mancherebbe, solo un confronto con il sottoscritto che, da uomo, pensa che la condizione della donna non sia assolutamente paritetica al maschio, e bada bene, io sono uno al quale le parole \"moderne\", il politically correct, ecc, mi fanno venire quasi sempre l\'orticaria. 33 @No Fun: Evidentemente non hai seguito la discussione. A parte il fatto che esattamente cos come ho detto io. Il delitto d\'onore, abolito nel 1981, prevedeva l\'attenuante a prescindere dal sesso dell\'omicida dal 1930 (Codice Rocco) ed cosa diversa dal reato di adulterio (abolito nel 68). Ad ogni modo tutto ci non ha nessuna importanza in questa discussione. Se sulla condizione della donna si sostiene che ancora oggi ci sono cose che non vanno, mi si deve dire cosa OGGI non va, non mi si devono citare leggi morte e sepolte. Oggi la situazione completamente diversa. Cfr. commento 9. 32 @Adotatore, in che senso ti sfugge il senso. Era in riferimento al discorso sul delitto d\'onore che non ho tirato fuori io. Tu hai scritto che \"il delitto d\\\'onore stata un\\\'attenuante fino al 1981, ma valeva anche per le donne\" io ho specificato che non era esattamente cos. Cosa c\' che ti sfugge? Non vedi cosa c\'entri quello che ho detto con il discorso fatto finora? Pazienza. Non ho voglia n tempo di aprire una discussione su questa cosa. 31 @No Fun: Mi sfugge il senso di citare leggi obsolete -il 1969?!?- e del tutto superate. Ma perch dici superate in parte? In cosa non sono superate? Nel nostro ordinamento non ci sono pi da tempo. Oggi ci sono mooolte iniziative a tutela (alcune le ho citate prima) manco fossero na specie in via di estinzione o delle minus habens. Alcune di queste leggi palesemente non sono eque. Poi ok, viva le donne che non si lasciano mettere i piedi in testa, viva tutte le donne, ma non vedo cosa c\'entri col discorso fatto finora. @Zess: Ovviamente concordo sulla loro retorica claudicante, ma da quello che ho sentito ritengo che la retorica sia l\'ultimo dei problemi di costoro. 30 Sono d\'accordo con @Skull #18 sull\'uso della lingua per fare arrivare il messaggio. D\'altra parte vero che l\'inglese pu essere bene o male capito da moltissime persone. Il problema quanto contano i testi per un gruppo e l allora la lingua importante forse non tanto per chi ascolta ma proprio per chi canta, perch pi difficile esprimere qualcosa di sentito e di personale in maniera efficace, in una lingua che non si sente del tutto come propria. 29 @Adoratore #26 s il delitto d\'onore in teoria era un\'attenuante che poteva essere applicata a entrambi i coniugi, il fatto che fino al 1969 l\'adulterio era un reato previsto solo per la moglie che \"tradiva\" e non il contrario, quindi di fatto l\'onore leso era ritenuto quello del marito. Per non parlare del \"matrimonio riparatore\" e altre schifezze del genere. Cose superate? S in parte sicuramente, in troppa parte no. Ma se e dove sono migliorate le cose, le donne lo devono pi che altro a loro stesse non certo a qualche concessione bonaria fatta dagli uomini. Quindi ben vengano quelle donne che non si lasciano mettere i piedi in testa da nessuno. 28 Visto che parlo con il vuoto, ripeto il mio commento: sono sicuramente un bel vedere, ma la retorica sui fuffacidi se la potrebbero anche risparmiare. 27 Il sempre ottimo @fasanez, cita nel suo discorso due aspetti che sono tipici di questo millennio ed in sostanziale crescita nell\'ultimo ventennio... quindi, per quanto l\'argomento sia complesso e delicato, non aberrante affermare che in generale la condizione della donna ad oggi non sia migliorata se tralasciamo la statistica, magari citata in modo inesatto, in favore di un conteggio empirico di due passi indietro ed uno avanti, o anche due. Forse non migliorata quanto avrebbe potuto. No? 26 @fasanez: S, il delitto d\'onore stata un\'attenuante fino al 1981, ma valeva anche per le donne ed oggi non c\' pi. /// bene spendere per prevenzione ecc., ma la coperta corta e se togli da una parte (per esempio aiuti ai disabili) a favore di un\'emergenza fittizia non stai facendo un buon lavoro. /// Io dico che le persone \"normali\" non ammazzano perch sono oggettivamente poche quelle che lo fanno. Non un comportamento che statisticamente rientra nella norma. Il punto sempre quello: stiamo parlando di un numero veramente esiguo di soggetti. 25 Beh, siamo in un paese dove il delitto d\'onore stata un\'attenuante fino al 1981, per non parlare di paesi dove se la moglie tradisce puoi ucciderla, ma non puoi fare altrettanto col marito. Comunque, a parte questo, l\'interesse economico esiste, come in tutte le \"problematiche\", immaginate quanto si spende per \"educazione alla cittadinanza\" \"convivenza civile\" \"accettare il diverso\" \"multiculturalit\"? Cifre enormi. Se qualcosa va anche a un\'educazione \"affettiva\" per me va bene, perch il problema esiste, vi farei leggere le risposte ai questionari anonimi nelle scuole \"la donna mia\" \" una cosa mia\" \"non pu lasciarmi\", e via via via. Sono persone assolutamente normali che pensano che la donna sia un oggetto sessuale di youporn e che sia una propriet maschile. Quando la donna si ribella a questo, tac, il cervello va in tilt. Magari se ne discutiamo nel forum potrei fare mille esempi. Tu dici che le persone \"normali\" non ammazzano, ho dei seri dubbi, frustrazione, vendetta, esasperazione, portano molto ma molto lontano. 24 In questo caso direi che i dati fanno scalpore quando vengono manipolati. C\' un interesse dietro alle varie associazioni femministe che attualmente pari a un finanziamento pubblico (soldi delle nostre tasse) di 135milioni di euro in 3 anni. Cfr. Sole 24 Ore: Lotta alla violenza di genere, la mappa dei fondi per gli aiuti. Pi emergenza = pi soldi. 23 I dati fanno scalpore quando vengono censiti e messi a bilancio. Mi piacerebbe sapere 50anni fa, che non si parlava di femminicidio, quanti erano in pi, perch sicuramente erano di pi. Come la nomea degli scandinavi con alto tasso di suicidi.....semplicemente perch la svezia fu il primo paese a censirli ufficialmente, mi pare ad inizio 900, pensate che ad inizio 900 il governo italiano pensasse a censire i suicidi? 22 @fasanez: Un uomo \"normale\" non ammazza. Cos come pure una donna \"normale\" (accade anche questo). Ad ogni modo stiamo parlando di un numero veramente esiguo di soggetti (cosa che implicitamente dimostra l\'anormalit del comportamento omicidiario). La percezione dell\'emergenza data dalla morbosa -e interessata- insistenza con cui i media trattano l\'argomento, ma nella realt questa emergenza non esiste. Forse non si ha contezza di quanto sia statisticamente irrilevante il rapporto di 100 femminicidi all\'anno (sto volutamente esagerando) su 60milioni di abitanti. Per esempio in Italia non un\'emergenza un numero di circa 1000 morti all\'anno per incidenti sul lavoro. Non un\'emergenza un numero di circa 3000 morti all\'anno per incidenti stradali. E non un\'emergenza neanche un numero (cautelativo) di circa 6000 morti all\'anno per incidenti domestici. Vedi forse gente che manifesta al grido di \"dobbiamo rieducare le case\"? No, ma si fa una gran cagnara quotidiana per 100 morti all\'anno (in realt circa 45) che rappresentano uno dei dati pi bassi al mondo -ripeto, pi bassi al mondo- e che sono la diretta conseguenza di quei pochi che con la capoccia non stanno tanto bene. 21 @SkullBeneathTheSkin: circa la prima parte della tua risposta ti dico che semplicemente ogni tanto capita che mi sbaglio e non nulla di strano... Questa cosa del non pensare al business o pretendere di non pensarci una cosa tipicamente Italiana. Guarda mi capitato di parlare prima e dopo a dei concerti Punk con membri di delle band Americane, Inglesi, Tedesche e Svedesi gente con trascorsi in delle Major e altri con esperienze in etichette Piccole e Medio Grandi e beh... parlando del pi e del meno veniva comunque fuori che un minimo di strategia c\'era, che avevano persino un road manager e che si affidano a un agenzia di booking quindi a me sta cosa del \"lo faccio per divertirmi e per il piacere di suonare\" non me la bevo pi di tanto. Se stavi a sentire il classico personaggio da cooperativa o il punk da centro sociale mezzo raver beh ti avrebbe detto \"Ma questi non sono Punk! Sono dei capitalisti!\" Sempre odiata sta gente! Per quanto riguarda gli Ska P... se fossero nati qui non penso sarebbero stati affossati per le loro idee... per lo meno non negli anni 90. in Italia il picco di fama lo raggiunsero a inizio anni 2000 e in quel periodo l anche tra i giovani italiani era ancora piuttosto popolare essere di sinistra o addirittura simpatizzare per il comunismo. Vennero sicuramente aiutati da un contesto sociale e politico favorevole (ma non senza problemi e opposizioni) ma anche dal fatto che lo Spagnolo/Castellano la prima lingua in tantissimi paesi e il mercato Latino Americano era per loro una zona di comfort naturale. Gli Ska P poi piacevano anche a un sacco di gente che di sinistra non era, ma l\'Italiano medio nella maggior parte dei casi ascolta ancora oggi la musica senza pensare troppo. Oggi come allora! E negli altri paesi non cos diversa la cosa... Da noi comunque ci sono stati gruppi New Wave come CCCP e Litfiba (poi anche Hard Rock e Pop Rock) che non sono mai stati di destra e che hanno fatto successo incidendo per delle Major (Virgin, CGD east west, EMI etc...) 20 @adoratore 13. Io credo che il problema sia proprio nel fatto che quelli che definisci sciroccati sono degli uomini assolutamente norrmali che non accettando la fine di un rapporto, come se gli si spengesse il cervello, commettono atti assolutamente fuori da ogni logica. Lavorando nelle scuole e universit conosco il \"problema\". Oggi gli \"ex\" continuano ad osservare le proprie compagne sui social, vedono chi frequenta di nuovo, c\'e\' un enorme problema nel riconoscere alla donna il diritto di mandarti a quel paese. \"o mia o di nessun altro\". Abbiamo accettato il \"no un no\", ma il lasciarsi e passare oltre sembra che oggi non sia contemplato. Pensi per esempio, per non citare un italiano, che Ryan Lin fosse pazzo? sociopatico? folle? questo aspetto secondo me cancella i passi avanti che oggettivamente sono stati fatti e che giustamenet citi. Scusate l\'OT enorme. 19 Concordo con Skull sugli SkaP. Genere che non ho mai amato particolarmente, loro comunque sono dei gran musicisti. Anni fa avevano suonato dalle mie parti, non c\'ero andato ma chi c\'era mi ha detto che era stato un macello 18 @Rain: (al prossimo post sarai @ aka) quando dicevo che in fondo l\'italiano non nemmeno una scelta, mi riferivo proprio a questo. A non ragionare in termini di \"mercato\" e non ambire a tutti i costi al respiro internazionale.... che non vuol dire essere mentecatti ma semplicemente fare musica per ragioni diverse dal mero business, a mio modo di vedere il vero \"stile di vita\" quello. SkaP come Wizo e pochissimi altri hanno avuto successo anche al di fuori dei propri confini ma sono casi che si contano sulle dita di una mano, tutto tranne che regola... oltretutto gli SkaP sono una band della madonna ma ci scommetto che qui in Italia ad esempio sarebbe stata affossata semplicemente perch \"comunista\"... e questo perch nel punk c\' un messaggio, e nella tua lingua ti arriva, volente o nolente. 17 Che avrei scritto di tanto strano per essere cancellato? 16 @SkullBeneathTheSkin \"cantare in italiano limita\" si direi di si, l\'unico genere dove pi o meno lo si fa sempre e comunque in Italiano e che per musicalit adesso sembra funzionare anche all\'estero il Rap o almeno nelle sue variante attuali del momento. Qualcuno ti dir il Pop ma... in realt no perch persino La Pausini e Giorgia in America latina e persino in Francia tutti ascoltano i loro pezzi cantati in Spagnolo. Rimanendo nel Punk ci sono rari casi dove un gruppo ha successo internazionale facendolo con la sua lingua e questi sono gli Spagnoli Ska P, che di base potevano anche contare sul vasto mercato Latino Americano, per in Italia tra gli Italiani andavano tantissimo anche tra chi il Punk non lo ascoltava, perch avevano successo, era in Spagnolo e allora figo. Nel Punk solo le vecchie band Hardcore Italiane che lo facevano in Italiano hanno dei seguiti di \"culto\" in Giappone, Stati Uniti, Brasile e Messico. Tutti gli altri gruppi Punk Italiani che girano davvero il mondo lo fanno soprattutto in Inglese e comunque non si esce dal giro degli appassionati. Qualche gruppo Italiano mainstream di vari generi addirittura fa concerti a Barcellona, Parigi, Berlino ecc... ma per gli Italiani che si sono trasferiti l non per la gente del posto... Detto questo... se pensate che il Metal Italiano sia poco considerato sappiate che fare Punk in Italia una scelta molto pi coraggiosa, soprattutto dopo la met dei 2000. Anche se lo fai in Inglese. Di gruppi Metal Italiani che firmano per importanti etichette Metal e che suonano all\'estero ce ne sono mooooolti di pi. A confronto col Punk un mercato floridissimo. 15 Quest\'anno se ne sono palesati 26. Negli ultimi 12 mesi 44. 14 Uno si trova di sicuro. 13 @Moro: Ah, quindi \"basta saper leggere l\'italiano\". E dovrei magari prendere lezioni da te che hai letto i dati relativi agli omicidi di donne e non ai femminicidi. Questa categoria ben pi ristretta dove non vanno conteggiate le madri che uccidono le figlie e viceversa, gli omicidi tra sorelle, tra lesbiche e gli omicidi non legati all\'ambito relazionale affettivo uomo-donna. Poi cosa significa che non c\'entrano i 60 milioni di abitanti? Se si vuole capire l\'entit di un problema i dati vanno contestualizzati statisticamente. Fosse anche vero il dato di un femminicidio ogni 3 giorni, questo potrebbe essere una emergenza in una comunit di 10mila persone, ma su 60milioni di abitanti un dato statisticamente irrilevante. Su 60milioni di abitanti non trovi 100 sciroccati? Dai, su... 12 @Adoratore: guarda che la media dii 1 donna uccisa per femminicidio ogni 3 giorni un dato italiano. E Comunque basta saper leggere l\'italiano, evitare di fare quei calcoli inutili e sbagliati che hai fatto; e cercare statistiche e numeri: 113 donne uccise nel 2024, 96 nel 2023, 126 nel 2022, 119 nel 2021, 116 nel 2020. Non c\'entrano i 60 milioni di abitanti. 11 Ah, per inciso il mio primo libro di 6 anni fa. Ormai quello che doveva fare lo ha fatto e non ha pi necessit di promozione da almeno 4. Se lo cito (peraltro senza neanche il titolo) perch funzionale all\'intervista, senza ricavarci nulla. Chiuso discorso. 10 ... io l\'ho letto tutto e posso solo constatare che non c\' solo Chicco ad avere la fissa delle statistiche il luned sera 9 Leggendo l\'intervista mi chiedevo quando sarebbe arrivata la lagna mistificatoria femminista. Ed immancabilmente essa si palesa su assist del Gallina che suo malgrado si vede costretto a citare il proprio imprescindibile libro, ma andiamo con ordine. Perla di saggezza 1: \"la condizione della donna nel 2025 non ha fatto i passi avanti sperati\". Breve elenco: fondo per l\'imprenditoria femminile, sgravi contributivi per le aziende che assumono donne, pensione anticipata per le donne, progetto donna, 1522 numero antiviolenza e stalking, codice rosso, CAV che ricevono solo donne e tante altre iniziative che ora non ricordo, non ultimo il disegno di legge dell\'attuale mirabolante maggioranza di governo che introduce il reato di femminicidio. Vabbe\', forse la signora poco informata. Perla di saggezza 2: \"Il dato di una donna che muore ogni tre giorni per colpa di un uomo\". La verit che nel 2025, ad oggi, ci sono 26 vittime (quasi la met di origine straniera) per una media annuale di circa 45 donne su 60milioni di abitanti, uno dei dati in assoluto pi bassi al mondo. In pratica su 20milioni di maschi adulti ci sono circa 45 sciroccati. Capire bene il rapporto: 45 su 20000000, ossia 45 su 2 volte la popolazione della Grecia. Far passare questo dato per una emergenza significa mistificare la realt. Perla di saggezza 3: \"questa una piramide [...] gli stupri, le molestie, le violenze anche domestiche. E alla base della piramide i discorsi da spogliatoio [...] Tutto alla base di ci che fa sentire legittimati ad arrivare a gesti pi grandi\" No, legittimati un cazzo. La legge italiana punisce i reati citati, come pure il sentire comune. Nessuno legittima la violenza qui in Italia, la si condanna ovunque. Inoltre non esiste nessuna piramide, questo modello una solenne sciocchezza senza alcuna base scientifica. In questo periodo storico, qui in Italia, le donne non solo sono tutelate come mai prima d\'ora, ma hanno diversi privilegi che la legge garantisce loro (alcuni li ho elencati sopra) e che vedono il proprio apice in sede di separazione dove affidamento e mantenimento a favore sono la regola. Ma di cosa va cianciando costei? 8 @Area: cantare in italiano un fatto che limita, ovvio, ma in fondo non nemmeno una vera scelta per chi fa punk, il paragone col metal non lo farei (vale per oggi come per i ieri). Mi sono imbattuto in diverse buone band di recente ed il ritorno stesso di nomi storici preferisco vederlo come indicatore di una ripresa generale piuttosto che altro, che troverei forzato. In ogni caso, esordivo con \"mi pare\" e potrei anche sbagliarmi, forse sono io che ho riscoperchiato un mondo che esiste in maniera indipendente dal metal da sempre, sopratutto se parliamo di band che il mainstream lo guardano col cannocchiale (che sono la maggioranza) 7 @SkullBeneathTheSkin: Sinceramente non noto un grande stato di salute nella scena Punk Italiana, che rispetto ai gruppi Metal nostrani sono molto meno internazionali anche a livello di etichette che producono dischi ecc... Le bambole sono ritornate in pista e sono distribuite da una Major perch il loro sound ha incorporato diverse nuove influenze che funzionano anche nel mainstream italiano. L\'ultimo buon periodo del Punk Italiano anche a livello di locali, visibilit ecc stata la prima met dei 2000. Anche perch i Blink 182 stavano declinando e a parte un po i Green Day di roba punk mainstream non ce ne fu pi... perch che piaccia o meno i fenomeni mainstream fanno comodo a tutti. 6 Io mi ricordo quando vennero fuori ormai 25 anni fa (poco meno), le vidi su Rock TV ma era un nome che nel giro dei locali di musica dal vivo era sempre pi presente. Io le consideravo la risposta al femminile dei vari gruppi Punk Rock dei primi duemila che lo facevano in Italiano... mai stato un loro fan, per quando le vedo ripenso a quel periodo della mia adolescenza. Ebbi modo di parlare di persona anche con Dani e con la Micki la loro prima cantante poi trasferita in Spagna e ancora attiva con band punk. A distanza di anni il loro Punk Rock continua non piacermi, ma a livello umano le rispetto e soprattutto le due originali rimaste sono molto simpatiche e credo che abbiano trovato le ragazze giuste! 5 hahaha! ciao Skull! piacere mio. in verit non scrivevo ma vi leggevo. sar che essendo diventato pap, certi insegnamenti ed il rispetto sono per me ancora pi fondamentali di prima. ps: vista la temperatura me ne starei volentieri nel freezer.. 4 @angus71: ciaoooo, che piacere leggerti! Ci voleva la pat... ehm, l\'assenza di parit di genere per tirarti fuori dal freezer? 3 Mi pare cha la scena punk nostrana goda di rinnovata buona salute nell\'ultimo periodo, fra band giovani molto buone ed il ritorno di molti nomi storici (alcuni da davvero molto lontano negli anni) fra i quali anche le ragazzotte di qui sopra... molto bene! 2 ancora con questo sessismo nel 2025??? e basta! comunque non le conosco, ascolter qualcosa. 1 \"E forse proprio questo il segreto. Lasciare che le cose accadano da sole, restando sempre se stessi, lottando per quello in cui si crede. Magari manovrando leoni da tastiera che cercano certificati di esistenza in vita per giustificare la propria nullit\"...grande Raven,non sono un loro fan ma il rispetto prima di tutto. IMMAGINI

Ancora in intervista

BDP Live 1

BDP Live 2

BDP Live 3

BDP Live 4

