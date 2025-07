Live Report

AC/DC + The Pretty Reckless - Imola (BO), Autodromo Enzo e Dino Ferrari, 20 Luglio 2025

26/07/2025 (69 letture) Appena è stata annunciata la data italiana di quest’anno degli AC/DC, non avendo mai avuto modo di vederli dal vivo, la curiosità si è fatta sentire a tal punto da decidere di andare in trasferta. Quest’anno i nostri hanno suonato all’autodromo di Imola, riorganizzato per l’occasione in venue per concerti. Ad accompagnare lo storico gruppo australiano ci sono i The Pretty Reckless, capitanati dalla cantante Taylor Momsen, ai più conosciuta come attrice per le sue parti in Gossip Girl e altre serie TV.



Domenica, pertanto, mi imbarco sul treno Roma-Perugia per raggiungere un amico con cui proseguire verso Imola. Dopo un paio d’ore di automobile arriviamo in quel di Forlì per lasciare i bagagli in albergo (i prezzi per pernottare a Imola avevano raggiunto prezzi esorbitanti già poco tempo dopo l’annuncio della data). Un’altra quarantina di minuti per raggiungere Imola e parcheggiare al modico -si fa per dire- prezzo calmierato di 15 euro per tutta la giornata e ci avventuriamo verso la tribuna Rivazza, luogo prescelto per vedere il concerto, insieme alla nutrita folla accorsa per vedere lo show. Superati con successo i controlli di rito, prendiamo posto e nell’oretta che ci separa dall’inizio dello spettacolo affrontiamo le interminabili file per birra, bagno (chimico, of course) e merchandise. Spaventano un po’ i prezzi allo stand del materiale griffato AC/DC, dato che si viaggia dai 50 euro per una maglietta ai 35 per un berretto. Anche i prezzi dei generi alimentari venduti dai ragazzi che girano tra le file della tribuna sono sulla falsariga di quelli del merchandise (2 euro una bottiglietta d’acqua da 50cl).



THE PRETTY RECKLESS



Finalmente, puntuali alle 19, cominciano i The Pretty Reckless, già scelti come gruppo spalla nella data tenutasi l’anno scorso alla RCF arena. Il volume è decisamente più basso rispetto a quello riservato agli headliner, e purtroppo la luce ancora molto presente non permette di vedere bene i megaschermi con le riprese dello show. Megaschermi purtroppo necessari perché il palco è talmente lontano che si avvertono a malapena i movimenti delle persone sullo stesso. Il gruppo statunitense comunque è in forma e nonostante la setlist piuttosto ridotta (un’oretta scarsa di spettacolo), propone i brani più famosi e accattivanti, tra cui l’opener Death By Rock and Roll e Make Me Wanna Die, ripercorrendo i quattro album pubblicati. La Momsen è degna protagonista della scena, incitando a più riprese il pubblico e trascinando gli astanti in un turbinìo di hard rock cupo che ben si sposa con quello degli AC/DC. Degni di nota anche i brani centrali della scaletta Only Love Can Save Me Now e l’inno “femminista” Witches Burn. Oltre alla frontwoman, da menzionare la performance del resto del gruppo, affiatato e compatto per tutto lo show. Tutto sommato una degna introduzione per il piatto forte della serata.



SETLIST THE PRETTY RECKLESS



1. Death by Rock and Roll

2. Since You’re Gone

3. Follow Me Down

4. Only Love Can Save Me Now

5. Witches Burn

6. Make Me Wanna Die

7. Going to Hell

8. Heaven Knows

9. Take Me Down



AC/DC



Il sole non è ancora tramontato e il caldo si fa sentire ma alle 20.40 circa il palco si rianima e sulle note di If you Want Blood (You’ve Got It), tratta dall’ultimo album con Bon Scott alla voce -Highway To Hell- spuntano i tanto attesi headliner. Per l’occasione Angus Young sfoggia un completino a maniche corte di velluto verde, abbinato con cravatta rossa, e subito si lancia insieme al frontman Brian Johnson in una cascata di ritmiche hard rock che ci accompagneranno per tutta la serata. L’accoglienza del brano non è tra le più calde ma il pubblico si riscatta subito perché i nostri cominciano la carrellata di brani (ben 21) con il classico tra i classici Back In Black. Brian Johnson fa del suo meglio ma gli anni si fanno sentire, e la voce non è più la stessa, soprattutto durante il ritornello. Sentire il brano alla luce del sole, peraltro, fa un po’ strano. Più o meno la stessa sorte del primo brano tocca alla coppia Demon Fire/Shot Down In Flames, subito risollevate da Thunderstruck, sull’inizio della quale a onor del vero Angus fatica parecchio. A questo punto comincia l’abitudine tutta italica del pubblico seduto di alzarsi durante i brani clou, per cui anche noi siamo costretti a farlo a più riprese. Segue la bella Have A Drink On Me, ma il pezzo forte arriva subito dopo con Hells Bells durante la quale scende una campana dalla sommità del palco. Per l’occasione i due membri storici sono accompagnati da Stevie Young, nipote di Angus, alla chitarra ritmica, dal turnista Matt Laug (Alice Cooper, Vasco) alla batteria e da Chris Chaney (Jane’s Addiction) al basso. Purtroppo la regia dei megaschermi è inclemente nei loro confronti e durante la serata li inquadra pochissimo.

Ormai giunti a un terzo della scaletta il buio è arrivato e parterre e tribuna sono un tripudio di corna diavolesche che lampeggiano. I nostri, dal canto loro, continuano ad intrattenere gli astanti con le famosissime Highway To Hell, cantata per fortuna a gran voce dal pubblico che ha aiutato un Brian Johnson in palese difficoltà, e Shoot to Thrill. Dopo diversi brani meno noti alla gran parte del pubblico, tra i quali spunta High Voltage, ci si avvicina alla fine dello show. E come previsto You Shook Me All Night Long e Whole Lotta Rosie infiammano ancora il pubblico, nonostante le defaillances del cantante. Sulla coda di Let There Be Rock, Angus si lancia in un lunghissimo assolo, sebbene visibilmente affaticato e salta, corre e si butta per terra, nonostante le sue 70 primavere, coadiuvato dalla scenografia (pedana che si muove, coriandoli lanciati dall’alto). Purtroppo però si scorda di essere Angus Young e non Al Di Meola, per cui dopo l’ennesimo lick pentatonico la fantasia comincia a venire meno. Parecchia gente a questo punto comincia già ad andare via, del resto è domenica e molti la mattina dopo probabilmente devono alzarsi per lavorare. Finito il momento solista, la scaletta prosegue con T.N.T., altro brano cardine del gruppo, per chiudere in bellezza con For Those About To Rock (We Salute You), durante la quale Brian Johnson sembra riprendersi. Fuochi d’artificio per concludere, grandi applausi e tutti a casa felici e contenti.



SETLIST AC/DC



1. If You Want Blood (You’ve Got It)

2. Back In Black

3. Demon Fire

4. Shot Down In Flames

5. Thunderstruck

06. Have A Drink On Me

7. Hell’s Bells

8. Shot in the dark

9. Stiff Upper Lip

10. Highway To Hell

11. Shoot To Thrill

12. Sin City

13. Dog Eat Dog

14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

15. High Voltage

16. Riff Raff

17. You Shook Me All Night Long

18. Whole Lotta Rosie

19. Let There Be Rock (with Angus Guitar solo)

20. T.N.T

21. For Those About To Rock (We Salute You)



Dopo circa un’ora e mezza di cui una buona metà passata in coda per uscire sulla statale che ci avrebbe riportato a Forlì, è il momento di trarre un bilancio della serata. Al netto di una scaletta davvero troppo simile a quella dell’anno scorso -comprensibile lasciare i brani più famosi ma almeno gli altri potevano variare- e il rammarico per non aver ascoltato It’s A Long Way To The Top, il concerto è filato abbastanza liscio. La venue è decisamente poco adatta ai concerti, ma del resto la mole di persone (circa 70.000) richiede uno spazio enorme e di luoghi idonei ce ne sono pochi. Resta il fatto che la tribuna è davvero troppo lontana per poter godere un minimo del palco, per cui è un aspetto da considerare qualora si voglia assistere ad uno show all’autodromo, e il prezzo è stato decisamente salato. Comprensibilmente gli AC/DC non sono più quelli di una volta, ma gli va fatto comunque un plauso per la volontà di portare i loro brani dal vivo, consci che forse potrebbero essere le ultime volte.





Discutine con noi sul FORUM Alessandro Pavoncello "Wonderboy"