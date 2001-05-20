OZZY OSBOURNE - Il Fratello Maggiore

01/08/2025 (2430 letture) C'è una scena giustamente famosa, nel film L'Ultimo Samurai, dove il personaggio interpretato da Tom Cruise, a chi gli chiede come fosse morto il leader ribelle Katsumoto, risponde: Non vi dirò com'è morto, vi dirò com'è vissuto.

Ecco, noi non vi racconteremo com'è morto Ozzy Osbourne; sappiamo tutti che è passato a (speriamo) miglior vita circondato dall'affetto dei suoi cari, abbiamo letto la miriade di messaggi di addio indirizzatigli dai gruppi metal di tutto il mondo e non solo. Eppoi in fondo, diciamocelo chiaramente, un po' ce l'aspettavamo: negli ultimi anni la vita del Madman, già di suo piuttosto avventurosa, è stata funestata da incidenti domestici, dalla diagnosi di Parkinson, da infiniti problemi di salute. Anche l'ultimo commovente concerto del 5 luglio, dove si è esibito seduto, piegato dalla malattia, con voce sempre più debole, sapeva tanto di addio, benché probabilmente nessuno di noi pensava fosse così imminente.

Anche per questo motivo, non intendiamo parlare ancora della sua morte, un evento che, nonostante tutte le premesse di cui sopra, ci ha comunque sconvolti e lasciati senza un punto di riferimento. Ci permettiamo peraltro di pensare che lui per primo vorrebbe essere ricordato per ciò che ha fatto in vita, per i tantissimi bei momenti che ci ha regalato in cinquant'anni di carriera; sembra facile immaginarlo intento a dirci: Ma che fate, piangete per me? No more tears! Dovete uscire fuori di testa, cazzo!

Noi, dunque, non vi diremo com'è morto Ozzy Osbourne; noi vi diremo com'è vissuto.





CHANGES

In una delle canzoni più celebri dei Black Sabbath, il nostro amato cantante parlava di una vita fatta di cambiamenti. E' difficile, in effetti, pensare ad una vita più movimentata e ricca di alti e bassi della sua: nato nel 1948 in una famiglia non certo benestante, John Michael Osbourne pareva proprio essere un ragazzo senza particolari prospettive di vita: afflitto da un disturbo da iperattività, non particolarmente brillante a scuola, vittima di innumerevoli atti di bullismo, abituato a passare da un mestiere all'altro, rischiò seriamente di intraprendere anche la strada senza ritorno della criminalità. Eppure, come spesso succede, fu la musica a salvarlo, nella fattispecie quella dei The Beatles: grazie al celeberrimo quartetto di Liverpool, il nostro iniziò ad appassionarsi all'arte delle sette note, per poi non lasciarla mai più. Fra l'altro, uno dei suoi ultimi mestieri fu l'accordatore di clacson e, trovandosi a contatto con colleghi più anziani divenuti quasi sordi dopo decenni di quel tipo di mestiere, giurò a se stesso che non sarebbe mai finito in quel modo. Anche la carriera musicale, comunque, ebbe i suoi notevoli momenti bassi prima di conoscere una irresistibile ascesa; tale ascesa ebbe il volto ed il nome di Anthony Frank Iommi, ex conoscenza (non troppo amichevole) di infanzia del nostro, nonché naturalmente quello di Geezer Butler e Bill Ward; il neonato gruppo divenne inizialmente noto come Polka Tulk Blues Band, dal nome della marca di borotalco preferito dalla madre di Ozzy, da lui notata mentre si trovava impegnato in una... seduta fisiologica (se non ci credete, procuratevi l'irresistibile autobiografia del cantante, divertente e commovente al tempo stesso). Tuttavia, il destino parve scrivere la parola fine sul quartetto, quando Ian Anderson dei Jethro Tull notò la strabiliante abilità di Iommi, assoldandolo per un breve periodo. Sempre nella sua biografia, il nostro giovane cantante racconta di essersi letteralmente buttato sul letto in lacrime, pensando che tutto fosse finito. Eppure, come noto, il chitarrista fece presto ritorno all'ovile e, dopo un breve cambio di monicker in Earth, il gruppo assunse finalmente il nome che l'avrebbe consegnato per sempre alla storia: Black Sabbath, dal titolo inglese del film I Tre Volti della Paura, di Mario Bava.

Non è necessario, riteniamo, descrivere di nuovo le circostanze che portarono il gruppo ad sfornare una serie di impressionanti capolavori uno dopo l'altro, ridefinendo il significato stesso di musica rock: c'è chi sostiene che il primo gruppo veramente heavy metal della storia siano stati i Judas Priest e, forse, tale statuizione non è del tutto errata. Ciò nonostante, c'è un motivo se tutti sono concordi nell'affermare che, senza un quartetto di “sfigati” di Birmingham, la musica pesante come la conosciamo oggi non sarebbe mai esistita: la sfolgorante abilità di Iommi nello sfornare riff, la sua celebre menomazione che lo costrinse ad abbassare l'accordatura della chitarra, i testi allucinati e le fulminanti linee di basso di Geezer Butler, lo stile creativo di Bill Ward e, naturalmente, il cantato espressivo e “sofferente” di Ozzy hanno senza dubbio segnato un prima ed un dopo. L'ascesa del cantante, tuttavia, senza nulla togliere alla straordinarietà dei suoi compagni di avventure, appare ancora più eccezionale: pur essendo come detto un singer eccellente e dotato di enorme espressività, riteniamo di non fargli un torto affermando che ci siano state decine di cantanti più dotati tecnicamente e vocalmente di lui. Eppure, è sempre stato possibile riconoscerlo immediatamente, al primo istante di ogni sua canzone, persino negli ultimissimi album, dove più di qualche effetto ha aiutato la sua voce un pizzico malandata.

E' ancora più incredibile il fatto che, dopo la burrascosa separazione dai Black Sabbath, dovuta al suo abuso di alcool e droga, Ozzy sia riuscito non solo a ripartire, ma anche a surclassare, in determinati periodi, il ricordo del quartetto. Come notava il celebre biografo metal Joel McIver, storicamente pochissime band che si separano in più tronconi vedono quei tronconi superare il successo del gruppo originario e, contro ogni probabilità, uno dei cavalli vincenti fu proprio il nostro amico. Ciò fu reso possibile sia dall'incredibile forza d'animo del nostro amico, nonché da una serie di incredibili musicisti di cui si circondò e, senza dubbio, dall'amore e dalla tenacia di Sharon Arden, sua manager e moglie; negli ultimi anni andava molto di moda ricoprirla di insulti ed accusarla di manovrare il marito come un burattino per fare soldi, ma è fuor di dubbio che Sharon sia stata decisiva nel salvare la carriera e la vita di Ozzy. Eppure, anche il percorso solista del nostro non è stato certo esente da fatti terribili: uno su tutti, l'assurda scomparsa del 25enne Randy Rhoads, chitarrista straordinario e grande amico del cantante, che cadde in una profonda depressione dopo la tragedia (se non l'avete già fatto, recuperate lo straordinario live album Tribute). Incredibilmente, però, ancora una volta il nostro riuscì a tirarsi, nonostante appunto lutti, tragedie varie, arresti e l'onnipresente abuso di sostanze, ma anche a dispetto della stampa spesso scandalizzata dai suoi eccessi e dalle sue bizzarrie; oltre al celebre episodio del morso al pipistrello, che il nostro giurò esser stato causato dalla convinzione che l'animale fosse un pupazzo, non tutti sanno che, per promuovere il primo album solista Blizzard of Ozz, il nostro aveva già decapitato a morsi una colomba, stavolta volontariamente.

Gli anni 80 sono stati, per Ozzy, un vero e proprio ascensore di cadute e resurrezioni, ma l'hanno consacrato per sempre come una delle rockstar più amate e discusse della storia; gli anni 90, a dispetto di un album strepitoso quale No More Tears, sono verosimilmente stati meno brillanti (come del resto per tutto il movimento heavy metal), ma ancora una volta, negli anni 2000, il nostro amico si è saputo reinventare con lo show The Osbournes: pacchiano? Di cattivo gusto? Anticipatore di tutti i peggiori reality trash della storia della televisione? Probabilmente sì, ma anche un mezzo tramite cui il mondo ha potuto constatare come l'heavy metal non facesse necessariamente rima con malvagità e cattiveria (anzi). Quale cattivissimo metallaro diverso da lui, del resto, avrebbe mai potuto scrivere una rubrica e poi un libro elargendo improbabili consigli medici (Ancora una volta: leggere per credere)?

La storia più recente, infine, ci parla di reunion con i Black Sabbath, di altri album solisti più o meno validi e, come abbiamo detto, di un lento ed inesorabile declino nella salute del nostro, che tuttavia ha sempre affrontato ogni traversia con il preciso obiettivo di tornare sul palco. Obiettivo che, il 5 luglio 2025, nonostante tutto, è riuscito a conseguire.



COMING HOME

Ozzy Osbourne, insomma, ha vissuto al massimo, sicuramente al limite e, probabilmente, spesso anche oltre il limite. Queste poche righe non sono pensate per essere un'agiografia, né per ergersi ad inflessibili censori moralisti: lui stesso ha ammesso a più riprese di esser stato un uomo, marito e padre tutt'altro che perfetto e certamente ha fatto spesso del male a se stesso ed a coloro che lo circondavano. Eppure, forse è anche per questo suo continuo cadere (e rialzarsi) che questo attempato cantante hard & heavy è entrato nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo, più di molti altri suoi colleghi più capaci: Ozzy Osbourne, più di tutti, è sembrato un uomo, con tutti i suoi difetti, le sue imperfezioni, i suoi molteplici errori, ma anche con la straordinaria capacità di rialzare la testa dopo ogni colpo che la vita gli ha inferto, anche quello più duro. E' straordinario pensare che un uomo tanto fragile e “bizzarro” sia stato comunque capace di regalarci due carriere, una con i Black Sabbath ed una da solista, stracolme di canzoni, album e momenti memorabili, scolpiti per sempre nella storia della musica che amiamo. Per i mille motivi che abbiamo analizzato -e per molti altri che non hanno trovato spazio in questo breve omaggio-, il nostro mondo dal 22 luglio 2025 è inevitabilmente più povero. In una celebre intervista, Ozzy aveva dichiarato di non sentirsi tanto un padre per l'heavy metal, quanto più un fratello maggiore.

Ecco, possiamo solo dire ancora una volta: grazie di tutto, fratellone: speriamo vivamente che, come scrivevi nella tua autobiografia, sulla tua lapide non scriveranno soltanto che, una volta, hai staccato la testa a morsi ad un pipistrello.



OZZY OSBOURNE: 1948-2025





Discutine con noi sul FORUM Andrea Barricelli "Barry" 94 @Skull e Vitadathrasher: Non direi che il mito viene demolito... lui delle idee le dava, semplicemente non scriveva i testi, ma li interpretava. Ci metteva la voce. 93 @Vitadathrasher: eh si, più si scava e più il mito viene demolito... altro che fine di un\'era. 92 Pensavo che il nostro fosse anche coautore, in sostanza è sempre stato il personaggio/interprete. Il che non è poco e a mio avviso, credo sia amato proprio per essere un genuino disadattato. Ma senza l\'arpia/badante faceva la fine di un certo Paul 91 #74 ma che vai dicendo, e quale sarebbe il bene del gruppo? Ward è sempre stato in ottimi rapporti con Iommi e Butler e di certo nemmeno Ozzy aveva problemi a suonare con lui. Come andarono le cose le ha già raccontate per filo e per segno Ward ai tempi della reunion, fu la vecchia arpia a volerlo far fuori, lei si limitò a rispondere negando le accuse con il solito scontato comunicato stampa d\'ordinanza di poche parole mendaci senza rispondere nel merito dei fatti, non ci vuole un genio per dedurre che era lei la causa di tutto 90 Il metal l\'ha inventato Tony Io mi nei BS. Sto Ozzy era solo il cantante. Basti vedere i lavori solisti che non hanno aggiunto nulla alla storia del metal. Se si vuole sentire un grande disco di un ex cantante dei BS allora bisogna ascoltare Holy Diver. Non ste tre menate di Ozzy 89 @Legalise: Quindi vorresti oltre alla rimasterizzazione che fosse un pochino mixato per rendere i suoni delle chitarre più potenti? Ozzy in effetti lo voleva fare e lo disse... io invece dico che il disco va bene così com\'é, rappresenta quel periodo là ed é un disco dal sound Hollywoodiano benché registrato tra la Francia e l\'Inghilterra. Più che altro sarebbe giusto accreditare sulle note di copertina tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella composizione del disco. Ovviamente parliamo di una cerchia di titoli selezionati, ma degli album che mi sono piaciuti molto mi piace avere più versioni diversi ma non più di due (es. LP e CD e due edizioni differenti su CD), nel caso di Ultimate Sin se questo remaster poi lo faranno mai a quel punto avrei una versione su Vinile e due diverse su CD e sarebbe la prima volta. 88 @Vitadathrasher: Su blizzard e diary i testi sono tutti di Bob Daisley così come la co-produzione. La musica l\'ha composta sia da solo sia con Randy. Su Bark at the moon stesso discorso, togli però Randy e mettici Jake E Lee. Su Ultimate Sin lui (Bob) non ha suonato una nota ma quasi tutti pezzi li ha composti lui (sia musiche che testi) con Jake E Lee, solo che non venne accreditato. Ma come tutti sappiamo la hit di quel disco é di Phil Soussan ovvero \"Shot in the dark\" scritta nel 1983 per i Wildlife con arrangiamento e titolo diverso. Poi rielaborata dallo stesso si dice insieme a Ozzy ma é più probabile che ci pensò Lee anche sei due (Phil e Jake) non andavano troppo d\'accordo. Ozzy ha sempre lavorato così! I testi e la musica li scrivevano altri alle volte su sue indicazioni con dei \"Na na na na na\" l suo grande talento stava nell\'interpretare QUELLE idee trovando la melodia e l\'intonazione giusta. P.S: Nel post precedente avevo scritto che la versione primigena di Shot in the dark venne fatta per gli FM ma mi sono confuso... nel senso che gli FM anni dopo rifaranno Shot in the dark come venne inizialmente concepita per i Wildlife. 87 @rain io ho la stessa edizione di TUS. Anche per me è uno dei migliori e lo vorrei registrato con un suono più potente 86 Ah Grazie per la risposta! Sì Speak of the Devil era la risposta di Sharon che senza Ozzy non esistevano i Black Sabbath. Ci riuscì quando vide che Tony aveva smesso di crederci... 85 La cosa più interessante è la voglia di andarsene di Randy, di certo, oltre a resto, si era rotto qualcosa.....Interessante anche il ruolo di Daisley, sai se anche nei primi due album ha scritto lui i pezzi coadiuvato da Randy? 84 @Kronos, furono una serie di motvazioni ma le due principali riportate nei libri biografici sono che Randy era sempre più interessato allo studio chitarra acustica e voleva iscriversi all\'università e poi ci fu la storia del registrare quello che poi sarebbe diventato Speak of the Devil... un progetto che Ozzy doveva realizzare di malavoglia e che a Randy andava ancora più di traverso visto che non amava la musica dei Black Sabbath.... aveva già deciso di andarsene insomma e lo disse ad Ozzy che ci rimase male, poi pochi giorni dopo accadde ciò che tutti sappiamo... Jake E Lee venne lincenziato da Sharon che lo invitò a cenare, senza tuttavia dirgli formalmente che era licenziato. Fu poi il suo Guitar Tech a dirglielo e poi Sharon glielo confermò. 83 Non sapevo che Randy Rhoads avrebbe abbandonato dopo il tour di Diary. Per licenziamento dopo intendi di Jake E. Lee? 82 Ciao Barfly, nessun aneddoto particolare ricordo solo un bel concerto nonostante ci fossi arrivato un po\' incazzato perché No Rest non mi piaceva un granché ed anche perché non c\'era più Jake E Lee e quello sbarbato biondo nuovo così diverso da Lee mi stava già sulle balle. Poi però il concerto è stato molto bello ed ho rivalutato sia il disco che lo sbarbato (che poi aveva 2 anni più di me all\'epoca) e con il seguente No more tears ho capito che mi sbagliavo e quel tizio era solo un altro fenomeno ingaggiato da Ozzy probabilmente l\'ultimo. 81 Tra i concerti che mi hanno segnato c’è senza dubbio quello di Ozzy al PalaTrussardi di Milano nel 1989. Una serata intensa, in puro stile Madman. Impossibile dimenticare i secchi d’acqua lanciati sulle prime file, tra risate e delirio collettivo: era lo show secondo Ozzy, dove tutto poteva succedere. Sul palco un giovanissimo Zakk Wylde e poi (sono andato a cercare perché non ricordavo) Geezer Butler, il compianto Randy Castillo e John Sinclair: direi niente male come band. Il tour era quello di No Rest for the Wicked. Qualcuno di voi c\'era e ha qualche aneddoto da ricordare? 80 E\' il mio disco preferito di Ozzy e quando lui é morto me lo sono messo su e l\'ho ascoltato tutto d\'un fiato in religioso silenzio. @Rob Fleming: Figurati. Lui sulle ristampe corrette dei primi due disse di aver detto a sua moglie più o meno questo \"Non mi interessa niente, voglio riproporre la cosa vera, esattamente come sono stati concepiti e registrati.\" Si Speak of the Devil venne fatto per terminare il contratto con la JET quindi non solo per rispondere ai suoi ex soci dei BS. Ozzy lo odia sia perché quasi costretto a farlo e sia perché é uno dei motivi per cui litigò tante volte con Rhoads. Randy infatti non sopportava la musica dei BS perché la considerava inadatta al suo stile e fu uno dei motivi per cui decise che dopo il tour di Diary of a madman se ne sarebbe andato. Di Ultimate Sin ti ho detto solo la parte inerente alle cause legali per i mancati riconoscimenti sui diritti , ma il prologo a tutta quella schifezza é la vicenda della cena / licenziamento di Randy e quello di poco successivo di Phil Soussan. Non era uno dei dischi preferiti di Ozzy, ma é stato il suo disco più di successo e molti fan anche in tempi recenti hanno continuato a dirgli che é il disco più bello che ha fatto. Diceva inoltre che avrebbero voluto re-mixarlo per renderlo più potente a livello sonoro. Comunque per quanto riguarda le edizioni che ho io di Ultimate Sin del Vinile ho la stampa Europea con lo sticker verde acqua in copertina, dell\'edizione su CD ho quella della Epic /CBS dei primissimi anni 90 con all\'interno del libretto anche un catalogo di titoli Mid PriceE\' il mio disco preferito di Ozzy e quando lui é morto me lo sono messo su e l\'ho ascoltato tutto d\'un fiato in religioso silenzio. 79 Grazie @Rain. (su chi decise la ri-registrazione non è mai stata fatta chiarezza visto che marito e moglie si sono rimbalzati la responsabilità. Vero che, alla fine, è stato Ozzy a volere il ripristino delle parti originali). Delle problematiche su Ultimate Sin non ne ero a conoscenza. Adesso controllerò quale edizione ho in casa. Bob Daisley, una di quelle figure che di primo acchito diresti di secondo o terzo piano, ma che, scava-scava, ti rendi conto che alla fine non erano mica così secondari nell\'economia di un gruppo 78 Si sentiva proprio il bisogno di un altro articolo su Ozzy Osbourne. 77 @Rob Fleming: Non ricordi la questione? Allora... Nei primi anni 2000 vennero ristampati quasi tutti gli album di Ozzy tranne Speak of the devil perché lo odiava, Ultimate Sin per via di contenziosi riguardo i diritti che tra poco ti spiego. Cigliegina sulla torta non esattamente col suo consenso i primi due vengono ristampati con le parti di basso e batteria ri-registrate. Anni dopo Ozzy decide che non era d\'accordo con quella mossa verso il 2010-11 fa ristampare i primi due album di nuovo ma con tutte le parti originali e le due precedenti versioni incriminate sparirono dalla circolazione. Tutti i testi vennero scritti da Bob Daisley che come noto é un ottimo compositore, così come buona parte della musica assieme a Randy. Bark at the moon venne composto interamente da Daisley con Jake E. Lee, ma soprattutto a quest\'ultimo non vennero riconosciuti i crediti. Per Ultimate Sin la faccenda si complica ulteriormente perché Jake si fece fare un nuovo contratto dove richiedeva di venir riconosciuto come compositore, Bob Daisley era fuori dal gruppo ma sul disco sono comunque presenti pezzi composti da lui, ma il suo sostituto ovvero Phil Soussan oltre a portare in dote un pezzo originariamente scritto per gli FM poi ri-arrangiato e diventato \"Shot in the dark\" non gli vennero a sua volta riconosciuti i dovuti crediti e sostiene di aver avuto un ruolo nella composizione di altri presenti sul disco. Quindi nel 2002 il disco non venne ristampato e tutt\'oggi lo hanno ristampato solo in vinile nel box con tutti gli album in studio e live (tranne Speak of the devil) Pensa che io di Ultimate Sin ho una stampa originale su Vinile e del CD una dei primissimi anni 90 (autentica) con la copertina alla giusta grandezza e non quella schifezza rimpicciolita dei remaster 1995. 76 E, si, è il vero uaglio\', vista la prima affermazione del suo ultimo commento. Il solito fenomeno da baraccone🤣 75 @Lisa Su questo caso specifico, a mio avviso, non sapendo le motivazioni non sappiamo se l\'abbia fatto per il bene del gruppo o per motivi personali (uno scazzo? soldi? Boh); potrebbe essere l\'una o l\'altra, quindi ci sta, come dici tu, non criticarla a prescindere, ma neanche difenderla a prescindere può essere la soluzione. A volte non si può far altro che astenersi dal giudizio, pur avendo una assolutamente legittima opinione a riguardo. 74 Se l\' ha cacciato via ci saranno dei motivi che tu non conosci..quindi ha fatto il suo dovere per il bene del gruppo. 73 Quoto il commento sotto: fra le azioni deplorevoli di Sharon Osbourne dobbiamo ricordare che fu lei a non volere Bill Ward per la reunion del 2012 nonostante lui si fosse allenato e rimesso in forma per essere completamente operativo nel gruppo sia in studio che in tour, cacciarlo così brutalmente dal gruppo fu un\'azione viscida e una vile mancanza di rispetto per un membro storico dei Sabbath. Poi per sostituirlo con il batterista dei Ratm, non proprio un esempio di tecnica, fantasia e bravura 72 #68, L\'hair metal fa cagà! Che Ozzy si sia rilanciato grazie a Sharon non ci piove. Che si faceva manipolare come un burattino non direi. Al massimo era una persona fragile, incapace di prendere delle decisioni e che ha deciso quindi di stare accanto ad una figura dominante come lei. Con tutti i beni e i mali della questione. Ma dire che quella faceva soltanto gli interessi di lui è errato, perché i gesti discutibili (come manager) ci sono stati. 71 @Angus71: tenente skullombo 70 Banalmente...piú si alza il livello piú stronzi bisogna essere. Credo valga per ogni artista, sportivo o qualunque persona seguita da un manager 69 comissario skull 68 @post 67: Prima cosa, sei il vero Carmine? Parola d\'ordine?! Chiedevo, al #28, quale ritenessi (e/o si ritenesse, dato che è storia vecchia) il \"problema\" dato che ho sentito dire \"manipolato come un burattino\" dalla manager, anche appunto moglie... e non capivo, probabilmente per mancanza di elementi. Cioè, mi domando se chi fa certe affermazioni abbia ben chiaro l\'operato dei manager di altre band/star altrettanto famose o semplicemente sia emerso solo qualcosa di questa donna in quanto particolarmente esposta, come appunto dicevo anche Gloria Cavalera. Io, pur seguendo la musica da tantissimi anni, sono venuto a sapere ben poco di vicende manageriali... eppure cause legali per diritti mancati o sfruttamento dei nomi o roba simile sono da sempre all\'ordine del giorno. Non comprendevo l\'accanimento contro di lei anche perchè da quanto sto capendo in questi post, se di Ozzy non ci siamo dimenticati già vent\'anni fa forse è merito suo? Boh.... parola d\'ordine!? Dai che la sai! 67 #28, Scusa ma chi ha detto che il problema risieda nel fatto che fosse la moglie? Il problema sono certe decisioni prese come manager. Le battaglie legali sui diritti d\'autore di Daisley e Kerslake, e il trattamento che ha ricevuto quel poveretto di Jake E. Lee da lei, sono noti. E sono noti anche i problemi organizzativi dietro le reunion dei Sabbath, che lasciavano spesso qualche membro scontento (Iommi agli inizi, Ward più di recente) perché le condizioni erano vantaggiose soltanto per Ozzy. Certo da manager faceva di interessi del marito, ma oscurando gli altri, o peggio, distruggendo chi provava ad opporsi. E tutto questo rimane, a prescindere dall\' amore e dalla lealtà di lei per lui. 66 @Rob Fleming: Reissue del 2002, con basso e batteria ri-registrati rispettivamente da Robert Trujillo e Mike Bordin (Faith No More), più voci di cori da parte di John Shanks (chitarrista turnista per i Bon Jovi) e Mark Lennon (non sarà mica il cantante dei Venice?) e alle \"tubular bells\" (a Mike Oldfield NON piace questo elemento). 65 Ciao @Angus71: ma io non ho scritto che aveva rubato, assolutamente, scaltra, spietata chiamala come vuoi, faceva gli interessi del marito di cui aveva cura da decenni. Il problema è proprio quando le mogli dei musicisti diventano manager, basta chiedere a Sepultura, Queensryche e pure Beatles😂 64 @rob fleming. esatto, intendevo proprio quello. 63 mah @shock (ciao). comunque li ha pagati e non rubati. sicuramente è una professionista molto scaltra (padre altrettanto spietato) ma ciò non toglie che Ozzy sia stato comunque curato con cura. che poi non sia particolarmente simpatica (eufemismo) è chiaro. 62 E vogliamo parlare dei diritti sul nome Black Sabbath comprati da Sharon tanto che l\'ultimo album con Dio fu a nome Heaven and Hell? Sharon ha sempre amato Ozzy, ma come manager facendo i loro interessi si è sempre dimostrata abbastanza spietata. 61 che riff tirava fuori jake Lee.....l\'avrei tenuto fino alla fine, lo zakk ottimo turnista ma non l\'ho mai trovato geniale e raffinato come lee. Poi dei cazzi personali della famigghia mi interessa il giusto. 60 Sì, @Angus71, anche a me pare che i rapporti siano stati ricuciti. A cominciare da Jake E. Lee che era sul palco a Birmingham (bisognerebbe comprare oggi Bark at the Moon per vedere se nel frattempo è cambiato qualcosa). E anche con gli altri due le cose si sono riappianate perché, se non ricordo male, oggi i primi due dischi in commercio sono tornati ad essere quelli con le registrazioni originali. Ma per una decina di anni i cd (dal 2002) hanno parti vocali e strumentali riregistrate. 59 comunque rapporti, mi pare, ricuciti. sicuramente c\'è una parte professionale meno limpida. ma,appunto, si parla di curare gli interessi di suo marito. 58 Premesso che da brava manager faceva gli interessi del proprio assistito, aveva avuto degli screzi a livelli di riconoscimento delle royalties. Daisley e Kerslake ebbero da dire e quindi vennero riregistrate le parti di basso e batteria da altri musicisti. Ad un certo punto - ma non ricordo in che anni - se acquistavi i primi due capolavori non avevi le registrazioni originali. Per quanto riguarda Bark at the Moon, francamente, nessuno può pensare che Ozzy abbia composto testi, musica, riff da solo. Anche lì ci fu qualcosa di poco limpido nei confronti di Daisley e Jake E. Lee (nei confronti di quest\'ultimo del tipo, ma prendilo con le pinze perché non ricordo esattamente la questione, \"non sei nessuno, quindi o accetti di non comparire nei credits, o sei licenziato). 57 Ma cosa avrebbe rubato Sharon? Boh.. io non capisco 56 @Lisa, però su una cosa secondo me non sei informata. Sulla questione del rubare non credo che Bob Daisley, Lee Kerslake (o i suoi eredi) e Jake E. Lee sarebbero davvero d\'accordo. Sul resto, però, come ho già scritto in precedenza la vedo come te 55 @Lambru, è da un po\' che c\'è un troll che si firma con il nome di un altro utente, Carmine appunto, e scrive minchiate appositamente per rompere le balle. Il 24 e il 25 sono del vero Carmine, il 32 invece è stato scritto dal suo doppio. 54 Bellissimo articolo! 53 Il commento 32 per me è volutamente provocatorio. Qualche canzonetta...non si ricorderà più nessuno di lui.. Mo dai 52 Oh Muumba basta con le merdate sulla moglie di Ozzy... Non ha lucrato su nessuno, lo amavo lo ha portato in rehab, lo ha perdonato quando lui strafatto voleva ucciderla, ha fatto 3 figli con lui.. Non ha lucrato un cazzo, Ozzy ha detto più volte che se è arrivato a 70 anni è stato solo per sua moglie. Quindi nom rosicare se hanno tanti soldi, se li sono guadagnati e non hanno rubato a nessuno... E che cazzo tutti contro una donna che ha tenuto in piedi un uomo come lui tra alcool e abusi.. Basta con le lagne contro la famiglia Osbourne, non avete neanche rispetto difronte alla morte.. Maledetta ignoranza 51 @Muumba: no, scusa, quello è Elvis! 50 Admin c\'è un limite alle puttanate scritte nei post o è permesso andare a ruota libera? Dall\'amore di una vedova che piange al funerale del marito - che altro cazzo doveva fare? Dire che le dispiaceva non poter lucrarci oltre? Certo che piange, ciò non toglie che insieme all\'amore erano compresi i soldi che le faceva guadagnare - ai Black sabbath sopravvaluti ormai manca dire che ozzy non è morto ed è tornato sul suo pianeta. 49 A quanto pare qualcuna/o tra i commentatori in questi anni è stata/o in costante contatto con la famiglia osbourne e soprattutto con Sharon, che le ripeteva quanto amasse suo marito e che mai avrebbe permesso a nessuno di usare il suo nome e la sua figura spremendolo fino alla fine nonostante la malattia. Quello era compito suo d\'altronde. Dai fate i seri. In un mondo in cui i familiari permettono l\'uso ologrammi di Ronnie James Dio e non si mettono problemi a far esibire un malato di Alzheimer, cercate valori e amore? 48 Ho dimenticato..un altro grande merito di Ozzy e\' stato anche quello di aver scoperto e lanciato grandi chitarristi,sopratutto Randy Rhoads probabilmente l\'unico axeman che poteva competere con Van Halen(ai tempi)e che insieme ad Ozzy ci ha lasciato due album che sono un monumento all\'Hard n heavy che non morira\' mai! 47 Volevo condividere la mia opinione che spero sia stata abbastanza obbiettiva. Personaggi come Ozzy sono comunque polarizzanti, si vede la discussione nei commenti precedenti. @angus71 Concordo con te. Anche sul grungeVolevo condividere la mia opinione che spero sia stata abbastanza obbiettiva. Personaggi come Ozzy sono comunque polarizzanti, si vede la discussione nei commenti precedenti. 46 ma dai. è chiaramente un post per accendere inutili polemiche. comunque, a me è sempre stato sui coglioniil grunge ma non vado certo a dire che i nirvana non siano stati una band seminale. per cui non ci darei molto conto 45 Che dire che non sia già stato detto? Ozzy di certo e\' stato una artista seminale con i Sabbath, si è reinventato come solista con un controllo sulla produzione musicale molto ferrato, a dispetto della figura di \"Signore delle tenebre\" e della teatralità che faceva vedere. Steve Vai lo conferma in una vecchia intervista, parafrasando: Ozzy sembra uno sciroccato ma quando era in studio aveva le idee molto chiare. Scopritore di talenti come nel caso di Randy e Zakk, con l\'intelligenza di lasciarli suonare nel loro stile. Zakk ha una carriera grazie a Ozzy. Sharon ha fatto la manager, nel bene e male che questo ruolo comporta, ma ha anche condiviso la vita famigliare con lui, e comunque vivere accanto ad uno che ha avuto grossi problemi di alcool e droga non e\' affatto semplice. Da quello che io so, Ozzy non ha mai sofferto di guai economici o problemi con le tasse. Nella suo ruolo di manager Sharon ha comunque avuto iniziative, facendo cassa, come l\'Ozzyfest che hanno dato visibilità a molte band. Insomma, non si possono riassumere 50 e più anni di vita e di carriera in poche righe, ma tutto sommato Ozzy ha sempre vissuto la vita secondo i suoi termini, e comunque ha sempre rispettato i suoi fan. 44 ....per essere facilmente manipolabile, ovvio 43 Si ma in referimeto al post 32, ci vorrebbe rispetto per chi non c\'è più. Poi dico un\'altra cosa: allenate la memoria e non dimenticate niente, resettare a quello che vogliono oggi 42 Ma il 32 che problemi ha? 41 @Shock;sono d\'accordo..con la morte di Ozzy abbiamo perso un grande personaggio e frontman ma non un era..questo potremo dirlo quando non ci sara\' piu\' Iommi.Lui era i Black Sabbath,lui ha forgiato il riff metal e Ritchie Blackmore ha fornito la base solista.Ozzy e\' stato una parte non secondaria dei Black Sabbath ma Iommi e\' la figura chiave di tutto il metal.Ascolti un riff metal e,al 90%,puoi essere sicuro che lui lo aveva gia\' suonato. Ozzy e\' stato un grande talent scout e una figura in cui i nerd e gli sfigati potevano ritrovarsi.E\' stato un esempio di forza di volonta\' e di dedizione per la musica. 40 Penso che per \"ascensore di cadute e resurrezioni\" negli anni \'80 si intendesse più che altro la vita privata, non tanto gli album. Tra abusi di alcol e droghe, la perdita di Randy Rhoads... 39 Io accetto perfino quando le mie amiche mi dicono che il Black metal fa schifo... Anche se mi incazzo, ma accetto. Ma su un sito Metal non si può scrivere che Ozzy e i Black Sabbath sono sopravvalutati.. Non si può, non lo accetto.. Non lo comprendo.. Come andare su un sito di musica pop e scrivere che Michael Jackson non era nulla di che.. Ti prendono per pazzo 38 @Lisa, il commento 32 è palesemente un troll e non va neanche considerato. Per il resto, l\'importanza dei Black Sabbath e di Ozzy è incommensurabile, hanno dato origine al metal e ne sono i padri spirituali, in ogni forma, evoluzione successiva e al di là dei generi che sono nati dopo. Questo credo sia il lascito più grande: uno può ascoltare extreme metal, heavy classico, stoner/doom, black o alternative, ma il Big Bang lo hanno fatto partire loro quindi ogni metallaro deve essere riconoscente a quei quattro ragazzi che nel 1970 hanno compiuto una rivoluzione musicale ineguagliabile. 37 L\'Ozzy Osbourne artista su di me ha sempre esercitato un fascino incredibile! Per me da solista dal 1980 al 1991 non ha sbagliato un album quindi non condivido per niente il fatto che gli anni 80 siano stati un ascensore di cadute e resurrezioni. Negli anni 90 fu decisamente meno produttivo ma in origine voleva smettere di suonare dal vivo proprio in quel periodo, se non addirittura ritirarsi. Quella roba del Reality Show non rende minimamente giustizia a una figura così carismatica. Ozzy che ricordiamo che ha avuto due grandi fortune: - Essere affiancato sempre da grandi musicisti che erano pure ottimi compositori tipo Bob Daisley ma anche Rhoads, Jake E Lee e Zakk. - Sua moglie! Che al netto di tutto gli ha letteralmente salvato la pelle e tenuto a bada! Gli ha dedicato tutta la sua vita! 36 ... Ozzy rimarrà per sempre nella memoria..di chi ascolta metal... è tra i più grandi del genere....chi dice il contrario... non sa davvero di cosa parla....i suoi dischi hanno venduto tanto....si è circondato di musicisti di prima qualità... 35 @lisablack: beh é l\'opinione di qualcuno che la pensa diversamente da me e a da te. Per me non esiste, ma conosco alcuni che non li sopportano perché effettivamente molti cercano di farteli piacere per forza cercando in certi casi di farti sentire in colpa nel caso tu non ricambi. A difesa di queste persone di che oltre alla legittimità dei gusti personali c\'é spesso stato un errore di \"diffusione\" del tipo considerare quasi solo l\'era Ozzy e quasi bollare le successive due (e i vari intermezzi tra esse) come episodi minori o trascurabili. Poi... no tra un anno non ci si scorderà certo di Ozzy e dei Sabbath, però di sicuro non se ne parlerà più tanto come ora. Anche se qualcuno ad Hollywood preparerà o starà preparando qualcosa... 34 Ma come si fa a dire che i Black Sabbath sono sopravvalutati??? Ma uno che viene su un sito Metal a scrivere un idiozia del genere...ma cambia musica e cambia sito musicale, non si può leggere una bestemmia di questo tipo.. Ma io non ho parole.. Una band che ha creato il Metal.. prima dei Judas, degli Iron, dei Metallica, i primi dischi dei Sabbath sono patrimonio della musica.. E tu credi che tra un anno se lo sono scordati tutti Ozzy? Nooo via, tu non sei metallaro.. nessun metal head🤟considera Ozzy e i Sabbath sopravvalutati.. 33 Tra un annetto non si ricorda più nessuno gli album di merda del 2025 32 Quando si muore si e\' tutti bravi. Per me assolutamente sopravvalutato. Qualche canzonetta indovinata qua\' e La ma nulla di piu. Tra un annetto non se lo ricorda più nessuno. 31 Sharon ha amato davvero Ozzy.. Non ha avuto lo stesso comportamento di Priscilla con Elvis.. Tanto per parlare di coppie celebri della musica.. Priscilla se non lasciava Elvis, lui sarebbe vissuto qualche anno in piu. Di questo ne sono strasicura 30 Per quanto mi riguarda, su Sharon, @Shock, @Legalise hanno scritto quello che andava detto. Poiché mi pare che qua abbiamo tutti passato i 40 da un pezzo e molti i 50, io aggiungo che se tutti noi abbiamo conosciuto Ozzy lo dobbiamo esclusivamente a Sharon. Se non ci fosse stata lei sarebbe morto 45 anni fa. Ha visto il potenziale economico? Era innamorata persa? Chi lo sa. L\'avesse avuta Jim Morrison una Sharon! E invece aveva Pamela Susan Courson, più fatta di lui. E sappiamo come è andata a finire. Poi, per quanto mi riguarda, come manager è stata astuta, geniale, scaltra e una bandita peggio del padre (basta pensare cosa ha/hanno fatto a Bob Daisley e Lee Kerslake sui diritti d\'autore). Inoltre, non me lo cava dalla testa nessuno che se Ozzy è diventato una figura così familiare (amata?) oltre i confini della musica è stato grazie anche al Reality. Che aveva dei momenti veramente eccellenti ed esilaranti. I manager a cosa servono? A proteggere e curare gli interessi dei propri assistiti e a guadagnare grazie a loro. Però lei ci ha fatto pure tre figli (a riguardo sono d\'accordo con @Lisablack). Non è stato solo interesse economico. L\'avrebbe mandato a quel paese prima e lo avrebbe dissanguato 29 In un episodio degli Osbourne, Ozzy ha detto io sono la scimmietta che balla ma è Sharon che mette la musica 28 Non capisco. Appurato che un manager uomo o donna che sia debba fare il proprio mestiere, che di certo ha anche aspetti controversi, il problema aggiuntivo è che fosse la moglie? Non mi pare l\'abbia spiumato e abbandonato, da quel punto di vista. Le ha dedicato la vita. Cioè @Carmine tu parli di \"problema\" e questi discorsi si sentivano già negli anni 90.... per favore, spiega di più sul perché lo chiami problema, magari mi manca qualche pezzo. 27 Sono stati, con le debite proporzioni, il Sandra e Raimondo dell\' Heavy Metal. 26 Quanto siete cattivi nei confronti di Sharon.. Lo ha detto Ozzy stesso che è stata lei a salvarlo, lei lo ha aiutato sempre, ha detto \"mia moglie mi ha salvato la vita\".. Ed è vero se conoscete veramente la loro storia.. Poi il giorno del funerale era davvero una donna distrutta. . Aveva al collo una collana con la fede nunziale di Ozzy, a malapena stava in piedi, aveva i figli che la sorreggevano.. Il viso sfigurato dalle lacrime.. Sembrava malata tanto era sofferente. Io ho pensato\" ce la fara\' ad andare avanti, a continuare a vivere senza di lui \"? Come fate a dire che ha sfruttato il marito o altre cazzate? Una vita insieme e 3 figli...è stata lei a realizzare il suo ultimo desiderio, cioè il concerto di Addio del 5 luglio scorso.. Secondo me lo ha amato veramente, e anche tanto.. Non potete dire nulla di male contro Sharon 25 A scanso di equivoci, a me di Sharon frega fino ad una certa. E dirò di più: quando si parla di lei io tendo a separare la figura manageriale da quella di moglie e di madre. Se nel primo caso non si può definire una figura accomodante, dall\' altra parte c\'è una persona che per la sua famiglia c\'è sempre stata. Tenere in piedi un manicomio come quello non è uno sforzo di poco conto. 24 Skull, vedi che sono proprio quelle modalità ad aver reso Sharon una figura controversa. È un discorso così complesso che non si può ridurre solo alla difesa degli interessi dell\' assistito. È stata determinante per il successo del marito, ma il suo modo di lavorare è sempre stato trasparente? 23 Skull di sicuro era così, business. 22 Sharon come Gloria Cavalera. Una terza altrettanto esposta non mi viene in mente ma il trattamento sarebbe lo stesso, sicuro... ma secondo voi una manager che cosa dovrebbe fare, se non gli interessi del proprio assistito? Sulle modalità magari si può anche discutere, ma fa ridere il discorso, anzi è diventato pure antipatico. Ozzy è per caso morto povero? Ciò che il management faceva lo faceva nel proprio esclusivo interesse o magari, come normale, ci guadagnavano tutti? 21 Lisablack per te saranno puttanate per me invece sei una che credi nelle favole. 20 Riposa in pace fratello metallaro, grazie di tutto.. 19 I commenti 13 e 14 sono enormi puttanate 18 Ozzy ha scritto o co-scritto più di 120 canzoni tra Black Sabbath e la sua carriera da solista. E da solista è vero che si è circondato di musicisti straordinari (sembre grande intuito) che sono andati e venuti, ma lui è rimasto e sono rimaste le canzoni che ha scritto. Poi l\'impatto che ha avuto non è un dato misurabile e soggettivo. Per me è enorme. 17 se vuoi sapere la mia mi dispiace che non ci sia più perchè è stato fondamentale per il metal, ma onestamente ascolto metal estremo e della musica di ozzy, sabbath e roba del genere non mi frega nulla. 16 Bello l\'articolo di @Barry, giusto tributare il saluto ad un personaggio che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica pesante... però, nelle prime due righe e mezzo del post di @Shock non c\'è altro che la pura e semplice verità. 15 L\'impatto sulla musica heavy metal lo hanno avuto i Black Sabbath, non Ozzy che era il frontman ma non scriveva niente ma Iommy e Butler, dire che è finita un\'era con lui è veramente senza senso (come ho letto in giro) perchè musicalmente era ininfluente da decenni. L\'ultimo gran disco che ha fatto è No More Tears, ma anche quelli solisti sono grazie ai musicisti che ha avuto. Personalmente preferisco l\'Ozzy solitsta, a me piacciono di più i Sabbath con Dio e Martin, cantanti nettamente superiori a lui, ma ovviamente gli riconosco l\'importanza storica. Dal punto di vista umano salvo poco, e sicuramente Sharon lo ha salvato più e più volte, altrimenti sarebbe morto dopo il suo licenziamento dai Sabbath, anche se sicuramente ne ha sfruttato il nome, gli è comunque sempre stato accanto. E\' parte della storia del metal e sempre lo sarà, ma con la sua morte non finisce di certo il metal che va avanti come sempre è successo. 14 Muumba sicuramente è così, lo manipolava per i soldi approfittandosene della sua situazione di fragilità. 13 negli ultimi anni andava molto di moda ricoprirla di insulti ed accusarla di manovrare il marito come un burattino per fare soldi... È innegabile che lo facesse per quello e che si meritasse le critiche 12 Il Metal ha perso il padre.. Il suo fondatore. La sua musica non morirà mai.. Ho visto Sharon al funerale, veramente distrutta. È lei che lo ha salvato altrimenti Ozzy sarebbe morto da tempo.. Una grande donna Sharon, spero sia forte perché per lei sarà dura vivere senza il suo amore. 11 Ma vai a farti fottere leone da tastiera 10 Il sig barry doveva commentare subito la perdita di ozzy. E no lasciarlo commentare da uno che ascolta i duft punk. ma come cazzo lavorate.? Cazzo ozzy e ozzy. 9 Inutile che vi riprendete con questo articolo dopo la recensione pessima che avete fatto. Fa schifo questo sito e la maggiore parte delle persone che commentano. Siete Bruciati da internet social e tutte le stronzate varie. 8 Si è riunito con lemmy, randy, bon e gli altri a suonare rock n roll. 7 @Painkiller: Correttori vocali, effetti, canali in parallelo, panpot delle tracce, boost, ecc. si usano anche dal vivo, se si hanno i soldi a disposizione (e l\'entourage disposto a trasportare dozzine di pc portatili dediti proprio a questo), quindi la voce può essere finta pure live: il playback è un\'altra cosa ancora, e costa pure di meno. Non ho parlato di tecnica, solo credo poco alla storiella dello \"ha imparato a cantare\", perché ad una persona di questo contesto imparare a cantare... è superfluo. 6 ...ozzy e i black sabbath....sono I padri dell heavy metal.....e la loro musica non morirà mai..🤟 5 @Transcendence: vero quello che dici, eppure io l’ho visto e sentito dal vivo in tre momenti diversi della sua carriera, e secondo me nel tempo ha imparato a cantare, ha smesso di cercare di fare le cose che non riusciva (ad esempio i pezzi di sabbath bloody sabbath) e così facendo secondo me per un certo periodo gli aiutini gli sono stati meno necessari ed era anche piacevole. Ma come scrivevo sotto, non è alla tecnica che si deve guardare per comprenderne l’importanza., quel “oh no, no please god help meeee!” carico di disperazione e teatralità per me resterà il suo marchio indelebile. 4 \"è migliorato nel tempo\", ragazzi, ho scritto post di centinaia di righe elencando tutti i trucchetti che usano i produttori/musicisti per registrare e produrre musica (Auto-Tune, Melodyne, Vocal Tuner, Musicfy, compressione, distortsione, panpot delle tracce, canali in parallelo, equalizzazione, boost alle medie, ecc.\", ... prima bisogna dimostrare che quella fosse una voce \"vera\". Perché il Parkinson impatta pesantemente anche sulla dizione e sulla voce in generale (avete mai sentito Michael J. Fox parlare dal vivo? Anche se non è un cantante, faceva un lavoro per cui la voce e la dizione fa la maggior parte del dovuto). 3 Dico solo una cosa: sarà sempre più difficile trovare artisti con una personalità unica come Ozzy, al di là del valore che uno percepisce come cantante. Chiaro che come dice Piankiller i metallari ( intendo quando è nato il movimento di fans, quindi \'80 ) preferiscono quelli con Dio, e\' normale, e\' più vicino allo sviluppo epico/eroico tipico di quel decennio, infatti uno dei capisaldi per me rimarrà per sempre Rising dei Rainbow, e qui ritorna a quello che dice Painkiller per ovvi motivi: Black Sabbath o Purple? Per me difficile dirlo, ma per il Metal classico ( o meglio classicheggiante ) direi Purple. Del resto avevo scritto pochi giorni fa quello che diceva Iommi: \' noi non facciamo heavy Metal, facciamo heavy rock\' ( riferito ai \'70). Va da se che i Sabbath 70 per me sono più importanti per lo stoner: è l\'iconografia oscura che li avvicina al metal, oltre che ad una specifica parte di esso, come tutti sanno, il doom. Però trovo che quest\'ultimo negli anni \'80 sia cambiato attraverso la nwobhm, penso agli occulti Angel Witch per esempio 2 Come sempre, nulla da eccepire negli articoli di Barry, bravissimo. Ho sempre avuto una considerazione diversa sia dei black sabbath sia di Ozzy, salvo poi capire col tempo la loro importanza ed il loro impatto mediatico. Eppure tolto l’allucinato debutto e qualche pezzo qua e là ho sempre preferito i primi due dischi con RJD e quella incarnazione dei Sabs. Ho sempre considerato i limiti di Ozzy cantante come limiti stessi del gruppo e che, una volta separati, i Sabbath con Dio fossero la massima espressione di Iommi e Butler. Ancora dirò una bestemmia per molti ma gradisco molto di più 13 alla maggior parte dei vecchi dischi con Ozzy ed ovviamente l’ultimo degli Heaven and Hell. Ed Ozzy é migliorato nel tempo, prima delle ultime vicissitudini e guai secondo me era un cantante migliore rispetto agli esordi. In più non posso non considerare l’impatto che i Purple hanno avuto sulla musica dura, secondo me ancora superiore ai Sabbath, e considero entrambe le band le radici della nostra musica preferita. E sì, anche per me l’heavy metal è nato coi Priest, con beyond the realms of death in particolare. Ozzy ha secondo me avuto un grande merito, di portare la musica dura nelle case della gente, di renderla pop nel senso migliore del termine e di essere stato un esempio che agli errori si può rimediare, che talento non vuol dire solo mera capacità tecnica, ma che la passione é forse la cosa migliore che possiamo trasmettere. É stato un personaggio positivo per tanti motivi e mancherà per questo. 1 Ottimo articolo...bravo \"Barry\",Ozzy sempre grazie.