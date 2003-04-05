Live Report

DREAM THEATER - 04/07/2025 - Teatro Antico, Taormina (ME) - 17/07/2025 - SET Scalo Eventi, Torino

04/07/2025 - Teatro Antico, Taormina (ME)



A distanza di circa sei anni dalla volta precedente, i Dream Theater tornano a suonare in una delle venue più suggestive al mondo, il Teatro Greco di Taormina. E lo hanno fatto alla grande.



Poca strada da fare stavolta per “beccare” di nuovo uno dei gruppi più conosciuti del giro in uno dei contesti più belli del mondo. I Dream Theater a mezz'ora da casa non si possono perdere; e non lo abbiamo fatto. Arrivati con l'anticipo necessario per dare una nuova occhiata a quello splendore che è Taormina, raggiunta tramite quelle poche centinaia di scalini che la uniscono al parcheggio, salutati i tanti amici incontrati per strada, divorati i consueti paninazzi d'ordinanza ed esaurite celermente le operazioni di accredito, siamo in fila per entrare. Una fila che si snoda calma e sorridente dall'ingresso transennato fin oltre la piazza sottostante. Entrati, dopo essere passati a fianco del palco e aver preso posto, non resta che attendere il calare della sera e la mezz'ora circa che manca rispetto all'orario dichiarato. Il ricordo del concerto del 2019 non è esaltante a dire il vero, ma stavolta le cose andranno molto diversamente. E non solo per il ritorno di Portnoy.



La sistemazione in questo caso è nettamente migliore e più vicina al palco rispetto alla precedente e la visuale molto buona. E mentre su Taormina calano le prime ombre della sera, come avrebbero detto nel fumetto Nick Carter, il concerto ha inizio. Band che sale sul palco e attacca immediatamente con la nuova Night Terror (che andrà a fare il paio con Midnight Messiah come unico estratto dal nuovo album Parasomnia), e poi via col tris Strange Deja Vu, Through My Words, Fatal Tragedy tratto nel suo ordine da Metropolis Pt.2 . Quindi Panick Attack e Barstool Warrior. A seguire Hollow Years e una gran bella versione di Take the Time a chiudere la prima frazione dello spettacolo. Sguardi soddisfatti testimoniano come la gente stia godendosi la serata, con l'Etna ad approvare sullo sfondo, ben visibile attraverso l'iconica “V” tra le mura del teatro dietro il palco. Un colpo d'occhio fenomenale.



VORREI CHE TU FOSSI A VAGARE



Dopo l'intervallo e l'apparire di altri personaggi appartenenti all'entourage della band, la seconda parte dello show inizia con As I Am, che porta poi a un altro tris di brani serrato, costituito da The Enemy Inside, Midnight Messiah e The Dark Eternal Night, molto apprezzati in platea. Mood deciso che si interrompe con Peruvian Skies, che introduce uno spazio in cui si possono ascoltare accenni di Wish You Were Here dei Pink Floyd a cura di Rudess e poi di Wherever I May Roam dei Metallica, con lo stesso Rudess che scende a suonare con gli altri (vedi foto). I più attenti avranno colto pure un accenno/omaggio alla Sicilia e a Nino Rota. Finale con The Count Of Tuscany (qui tocchi della Rapsodia In Blu di Gershwin) prima del gran finale. I bis saranno quindi The Spirit Carries On, col pubblico completamente preso e Pull Me Under, finalmente con un bel po' di gente a sbattersi sottopalco. Uniche note stonate, di assoluto contorno, i soliti cellulari sempre accesi a riprendere (anche il mio a inizio concerto, a dire il vero), ma addirittura invocati da LaBrie, così come l'ondeggiare delle braccia che ho trovato un po' stucchevole. Dettagli, ad ogni modo.



UN'IDEA PER IL SUD?



Sarà che in Sicilia le band metal di questo livello sono una vera rarità, sarà la cornice con pochi termini di paragone al mondo (anche come resa acustica) e più ancora che la band ha portato una scaletta e un entusiasmo nettamente migliori rispetto al 2019, ma lo spettacolo stavolta è stato enormemente superiore. Della loro cifra tecnica sappiamo tutti, ma anche LaBrie è andato meglio del solito e i commenti del pubblico che sciama soddisfatto ne sono stati conferma. Una sola domanda per finire: quando succederà che gli organizzatori di questi tour e gli Enti Locali si accorgeranno che inserire questa tappa e quella di Pompei in maniera fissa nei loro piani, magari legandole a veri itinerari turistici a prezzi calmierati, potrebbe essere indimenticabile artisticamente e vantaggioso economicamente? Per loro e per il Sud.





SETLIST DREAM THEATER



1. Night Terror

2. Strange Deja Vu

3. Through My Words

4. Fatal Tragedy

5. Panic Attack

6. Barstool Warrior

7. Hollow Years

8. Take The Time



9. As I Am

10. The Enemy Inside

11. Midnight Messiah

12. The Dark Eternal Night

13. Peruvian Skies

14. The Count Of Tuscany



---- ENCORE ----



15. The Spirit Carries On

16. Pull Me Under





Foto di Andrea Gallina



17/07/2025 - SET Scalo Eventi, Torino (TO)



4 Dicembre 2024: tripudio, gaudio, giubilo. La storica ed unica location della palazzina di caccia di Stupinigi è stata designata come teatro della data estiva dei Dream Theater nella provincia Torinese. Nella rassegna del festival Sonic Park 2025 figura la band statunitense, tra nomi di dubbio gusto per un evento che negli anni è stato comunque capace di radunare grandi interpreti della musica rock e un ottimo seguito di pubblico…



6 Giugno 2025: il Sonic Park è ufficiosamente annullato. Ricevo il link della notizia da amici e parenti tra lo sgomento e il goliardico. Si legge:”L’Ente di tutela Parchi blocca l’evento a causa di una colonia protetta di pipistrelli”. Si susseguono i commenti sulle pagine social del Sonic Park “ma quindi il concerto è annullato?” “seriamente è stato bloccato l’evento per una manciata di pipistrelli?” “è uno scherzo?” “come posso fare per ottenere il rimborso?”. Dopo il primo paio di giorni durante i quali ero sicuro sarebbe arrivata la smentita da parte dell’organizzazione, mi sono fatto una sonora risata, ma con il passare dei giorni la notizia sembra confermata. Una colonia di pipistrelli, probabilmente a centinaia di metri dal luogo dell’evento, blocca il festival musicale più atteso dell’anno. Viene da sé che il dispiacere non è stato tanto per le serate di Nino D’Angelo o Gianna Nannini (poveri pipistrelli), ma ovviamente per l’attesissimo concerto dei Dream Theater, in un tour che li ha visti toccare location uniche e mozzafiato come Pompei, Taormina e il purtroppo inedito parco della palazzina di caccia di Stupinigi, rimasto tale. Un comune inadeguato anche a gestire il torneo di scacchi di condominio, cioè quello di Nichelino, che non ha posto la veemente opposizione che tutti si sarebbero aspettati per un evento di tale portata, soprassedendo sulla decisione dell’Ente Parchi (chi?!) e ovviamente procedendo come pianificato. Nessuno si sarebbe sognato di bloccare le ATP finals oppure Eurovision per un’ordinanza tanto ridicola, ma il comune di Nichelino è riuscito in questa indicibile impresa.



20 Giugno 2025: Con un anticipo decisamente stretto per riorganizzare l’evento, MC2 Live comunica lo spostamento al SET, Scalo Eventi Torino, nato come sala conferenze o eventi aziendali nel perimetro della continassa, il centro sportivo della Juventus. Un concerto quindi al chiuso, mentre i fan all’arrivo si sarebbero aspettati di vedere il palco nell’area adiacente o nel parcheggio della nuovissima e molto industriale area eventi, simile ad un paesaggio caro alle aziende di autoveicoli, come per esempio il panorama poco accattivante dello stabilimento Fiat Mirafiori. E qui apro una parentesi per scindere le due entità in gioco: MC2 Live e l’organizzazione del Sonic Park che, lottando letteralmente contro tutti, in una città non certo nota per caldeggiare la musica metal, sono riusciti comunque a rendere possibile l’evento, e le varie sovrintendenze comunali che non sono state in grado di rendere disponibili altre location, magari all’aperto come avvenuto nel caso delle altre date degli “artisti” citati di cui nessuno sentiva il bisogno, spostate poi al flower festival di Collegno. Insomma, la solita lotta contro tutto e tutti per permettere che la musica metal nel nostro paese non muoia, come accaduto anche nel 2021 al Luppolo in Rock, unico evento italiano di musica rock/metal svoltosi quell’anno. Rinnovo quindi i complimenti e la maestria di MC2 Live per lo spostamento e la ripianificazione in una location comunque inadeguata ad un concerto di tale stile, classe e livello dei musicisti, ma come detto, non sono state rese libere altre sedi da chi avrebbe dovuto e potuto fare meglio. Peccato per la riassegnazione dei posti, molti astanti, avendo pagato il biglietto in prima fila, si sono trovati in altri seggiolini a causa della diversa piantina, inevitabilmente. Insomma, una location che ha scontentato tutti, compresi i Dream Theater stessi che dopo Pompei e Taormina, pensando di essere davanti al magico parco della palazzina di Stupinigi, teatro di magnifici concerti come quello di Mark Knopfler tra i tanti, avrebbe offerto un bilanciamento dei suoni semplicemente eccellente invece dell’impasto sonoro che purtroppo siamo stati costretti ad assistere.



DREAM THEATER



La formula celeberrima è la preferita della band di Boston e dei suoi fan di vecchia data, An Evening with, cioè il concerto classico dei Dream Theater dalla durata di 3 ore di prog metal, senza band in apertura o altri gruppi a supporto. Si parte, con la solita precisione impeccabile, alle ore 21:00 con la consueta overture contenente estratti audio e video da ogni album della band, per poi partire ufficialmente con il singolo estratto dal nuovo album Parasomnia ovvero Night Terror, che mi ha colpito di più in sede live che non su disco. Poi una rapida successione per scuotere i fan di lunga data con la tripletta tratta da Metropolis: Strange Deja Vu, Through My Words con l’ottima prova di James Labrie nei pezzi più emozionali, meno frenetici e anche meno pretenziosi ed infine la tecnicissima e virtuosa Fatal Tragedy dove sale in cattedra la batteria di Portnoy, purtroppo penalizzata da un sound da attentato ai timpani. Altra prova di tecnica con la splendida Panic Attack, poi le più docili Barstool Warrior e Hollow Years, altra bella prova del cantante per poi chiudere con il lungo assolo finale di John Petrucci, sempre impeccabile, su una allungata Take The Time. Fine parte 1, un quarto d’ora di pausa, utile per rivedere cari amici di concerti, altri colleghi presenti e semplici fan delusi dal cambio location.



James Labrie ci ricorda che questo è il tour del quarantennale della formazione della band, avvenuta nel 1985 a Boston, per poi partire con la possente As I Am, nuovamente penalizzata dalla pastosità dei suoni e la conformazione da conferenza aziendale della location. Bella scelta di scaletta poi con The Enemy Inside e l’altro estratto dall’ultimo album Midnight Messiah, dove vale il discorso già fatto in precedenza, più accattivante dal vivo che non su disco. Altra splendida pescata dalla lunga carriera del gruppo, The Dark Eternal Night, una delle preferite del sottoscritto, per poi omaggiare i Pink Floyd, come accaduto ovviamente a Pompei, all’interno di Peruvian Skies con un estratto di Wish You Were Here ed infine la lunghissima ed emozionale The Count Of Tuscany.



Giusto il tempo di prendere fiato e i nostri sono di nuovo in scena per l’ultimissimo pezzo di serata, è il turno di The Spirit Carries On prima dell’immancabile Pull Me Under.



Durante l’uscita dalla venue, rimirando con stupore gli irraggiungibili prezzi raggiunti dal merch nel giro di un paio d’anni che nel silenzio generale sono quasi raddoppiati per quanto riguarda felpe e magliette, è il momento di tirare le somme. Meglio ripianificare il concerto in una location chiaramente inadeguata ai suoni eleganti e precisi degli impeccabili Dream Theater oppure meglio annullare e risparmiare uno strazio sonoro per le orecchie di tutti? Ai posteri l’ardua sentenza, il sottoscritto rimane contento di aver visto la sua band preferita ma davvero amareggiato per l’inadeguatezza generale, di un concerto comunque godibile, vissuto in ottima compagnia, dove l’unica nota positiva è stata la scaletta davvero eccellente dalla prima all’ultima canzone. Perchè abbiamo lasciato morire tra l’indifferenza generale la splendida location del Gru Village dove gli stessi Dream Theater si erano esibiti nel 2019 per un’area che aveva accolto egregiamente anche il festival di chitarre G3? Sarebbe stata la soluzione migliore per tutti, ma ora campeggiano arbusti, vegetazione di ogni genere, incuria ed abbandono. Che strazio.



Foto a cura di Massimo Patrucco “Matocc”



